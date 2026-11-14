7 môn tranh tài ngày 14/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc

7 môn tranh tài trong ngày 14/11 ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đại hội Thể thao toàn quốc: Những môn thế mạnh của TP. Hồ Chí Minh

Hôm nay (14/11), các VĐV Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ tranh tài ở 7 môn gồm Vovinam, Futsal, Bowling, Khiêu vũ thể thao, Đua thuyền, Judo và Kickboxing.

Trong 7 môn này, Vovinam, Judo và Đua thuyền là những nội dung được TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cạnh tranh thành tích cao. Đây đều là các môn nằm trong nhóm thế mạnh mà thành phố hướng đến vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội lần này.

Đáng chú ý, Vovinam là môn võ do người Việt sáng tạo, kết hợp kỹ thuật tay, chân, vật và các đòn đánh đặc trưng.

Vovinam gồm 14 hạng cân đối kháng và 12 nội dung biểu diễn quyền (Ảnh: HTV Thể thao/HVVF)

Môn thi có 26 nội dung, gồm 14 hạng cân đối kháng và 12 nội dung biểu diễn quyền. Với lợi thế sân nhà, các võ sĩ TP. Hồ Chí Minh được dự báo có khả năng cạnh tranh tốt. Tuy nhiên, 400 vận động viên đến từ 24 đơn vị sẽ tạo nên cuộc đua huy chương đáng chú ý.

Trong khi đó, Judo có 32 nội dung, gồm đối kháng cá nhân, đồng đội và quyền Kata. Đây là môn võ có nguồn gốc từ Nhật Bản, đề cao kỹ thuật quật ngã, khống chế và tận dụng sức mạnh đối phương. Judo cũng là môn thể thao Olympic, có hệ thống thi đấu quốc tế lâu đời.

Rowing là môn mang về 2HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội TDTT Toàn quốc 2022

Đua thuyền gồm các nội dung Rowing, Canoeing và thuyền truyền thống, với tổng cộng 65 nội dung theo chương trình Đại hội. Trong đó, Rowing và Canoeing là những môn thể thao Olympic. Thành tích phụ thuộc vào sức bền, kỹ thuật chèo và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trên thuyền.

Đại hội Thể thao toàn quốc: Đa dạng những môn thi đấu quốc tế

Bowling là môn thể thao đòi hỏi độ chính xác và khả năng kiểm soát lực (Ảnh: HTV Thể thao)

Bên cạnh các môn thế mạnh của chủ nhà, Futsal là môn bóng đá trong nhà với mỗi đội có 5 cầu thủ trên sân. Môn thể thao này có hệ thống giải vô địch thế giới do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Bowling là môn thể thao đòi hỏi độ chính xác và khả năng kiểm soát lực. Vận động viên sử dụng bóng chuyên dụng để đánh đổ 10 ki bowling ở cuối đường băng. Đại hội năm nay có 12 nội dung thi đấu.

Khiêu vũ thể thao gồm hai nhóm chính là Latin và Standard, với tổng cộng 14 nội dung. Các vận động viên thể hiện kỹ thuật, nhịp điệu, khả năng phối hợp và sự ăn ý trong từng điệu nhảy. Đây là môn được Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới quản lý và được Ủy ban Olympic quốc tế công nhận.





Kickboxing kết hợp các kỹ thuật đấm và đá, đòi hỏi thể lực, tốc độ phản xạ cùng khả năng ra đòn chính xác. Môn thể thao này có hệ thống giải vô địch thế giới và các giải đấu quốc tế, góp phần mở rộng cơ hội tranh tài cho võ sĩ ở nhiều cấp độ.

Với 7 môn có đặc trưng riêng, ngày thi đấu 14/11 mở ra bức tranh đa dạng của thể thao thành tích cao. Đây cũng là dịp để TP. Hồ Chí Minh thể hiện năng lực ở những môn có truyền thống, đồng thời tạo cơ hội cho các vận động viên khẳng định trình độ và hướng đến những đấu trường lớn hơn.

Đại hội thể thao toàn quốc



