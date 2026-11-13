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Thể thao

Gấp rút hoàn thiện cung đường đua xe đạp địa hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

BAN THỂ DỤC THẺ THAO
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(HTV) - Công tác chuẩn bị cung đường thi đấu môn xe đạp địa hình đang được triển khai khẩn trương tại Khu du lịch thiên nhiên Suối Trúc, xã Dầu Tiếng. Sau gần hai tháng thi công, các hạng mục chính cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho công tác nghiệm thu và bàn giao vào cuối tháng 11.

Chuẩn bị cung đường đua cho 14 nội dung thi đấu

Trong số 48 môn thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, xe đạp địa hình là một trong những môn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về địa điểm và điều kiện chuyên môn.

Gấp rút hoàn thiện cung đường đua xe đạp địa hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Ảnh 1.

Đường đua chính dài hơn 4,5km phục vụ các nội dung cá nhân và tính giờ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Thực hiện nhiệm vụ từ Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Liên đoàn Xe thể thao TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng các phương án tổ chức đường đua, phục vụ cho 7 đội tuyển xe đạp địa hình mạnh trên cả nước. 

Gấp rút hoàn thiện cung đường đua xe đạp địa hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Ảnh 2.

Cung đường thi đấu môn xe đạp địa hình tại Khu du lịch thiên nhiên Suối Trúc, xã Dầu Tiếng, đang được khẩn trương hoàn thiện

Khu du lịch thiên nhiên Suối Trúc, xã Dầu Tiếng được lựa chọn làm địa điểm tổ chức môn thi đấu này. Trước đó, địa điểm từng đăng cai Giải vô địch quốc gia vào tháng 8/2025, là cơ sở để đơn vị chuyên môn tiếp tục khai thác và hoàn thiện điều kiện tổ chức cho Đại hội năm nay.

Các đội sẽ tranh tài ở 14 nội dung, gồm băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội, tính giờ cá nhân, tiếp sức và đổ đèo.

Đường đua chính dài hơn 4,5km gần hoàn thiện

Sau gần hai tháng triển khai, cung đường đua chính có chiều dài hơn 4,5km, phục vụ các nội dung cá nhân và tính giờ, cùng đường đua dài 1,2km dành cho nội dung tiếp sức đã cơ bản hoàn thiện. Các hạng mục đang được rà soát để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu và bàn giao vào cuối tháng 11.

Gấp rút hoàn thiện cung đường đua xe đạp địa hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Ảnh 3.
Gấp rút hoàn thiện cung đường đua xe đạp địa hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Ảnh 4.

Đội ngũ sản xuất HTV khảo sát thực tế, chuẩn bị phương án truyền hình trực tiếp môn xe đạp địa hình tại Đại hội

Bên cạnh công tác xây dựng đường đua, việc khảo sát thực tế và chuẩn bị phương án sản xuất truyền hình cũng được chú trọng. 

Đội ngũ sản xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh đã có chuyến khảo sát tại Khu du lịch Suối Trúc, đồng thời phối hợp với Liên đoàn Xe thể thao TP. Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho công tác truyền hình các nội dung thi đấu.

Gấp rút hoàn thiện cung đường đua xe đạp địa hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Ảnh 5.

Vận động viên làm quen với địa hình trước thềm Đại hội

Môn xe đạp địa hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 6/12. Việc hoàn thiện cung đường và chuẩn bị phương án tác nghiệp truyền hình được kỳ vọng góp phần bảo đảm điều kiện tổ chức, đồng thời đưa những màn tranh tài đến gần hơn với khán giả. 

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