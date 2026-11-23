Triển khai, phổ biến Luật Phát triển đô thị

Các xã, phường khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Phát triển đô thị và các nghị quyết của HĐND Thành phố, nhằm cập nhật những quy định mới, phục vụ công tác quản lý và phát triển đô thị tại địa phương.

Hội nghị tập huấn, triển khai và phổ biến Luật Phát triển đô thị cùng các nghị quyết của HĐND TP. Hồ Chí Minh tại các xã, phường khu vực phía Bắc Thành phố

Kết nối người trẻ với di sản văn hóa

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc bồi đắp bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh kiến thức được tiếp nhận qua sách vở, những hoạt động giao lưu, trải nghiệm thực tế đang mở ra cách tiếp cận mới, giúp văn hóa truyền thống trở nên gần gũi hơn với học sinh, sinh viên. Đây cũng là hướng đi thiết thực để nuôi dưỡng sự quan tâm và trách nhiệm của người trẻ đối với các giá trị văn hóa dân tộc.

Học sinh, sinh viên tham gia hoạt động giao lưu, trải nghiệm thực tế nhằm kết nối và bồi đắp tình yêu với di sản văn hóa truyền thống

Dương Bạch Mai – người cộng sản kiên trung

Khi những ngày lễ lớn cuối năm đang đến gần, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" lại được bồi đắp qua từng nén hương, từng hoạt động tri ân trang trọng. Tại vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay là khu vực phía đông TP. Hồ Chí Minh, biết bao thế hệ đã hiến dâng tuổi trẻ và xương máu cho nền độc lập. Trong đó, cuộc đời và cống hiến của nhà cách mạng Dương Bạch Mai- đại biểu Quốc hội khóa I, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - là một dấu son tiêu biểu.

Cổng và khuôn viên Trường THPT Dương Bạch Mai – ngôi trường mang tên nhà cách mạng Dương Bạch Mai tại khu vực phía đông TP. Hồ Chí Minh (vùng Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây)

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 23/11/2026