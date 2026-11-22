Phát huy dân chủ cơ sở trong quan hệ lao động

Quan hệ lao động hài hòa, ổn định là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong đó, thực hiện dân chủ ở cơ sở chính là nền tảng để xây dựng sự đồng thuận, đề cao trách nhiệm và phát huy vai trò của người lao động.

Người lao động được phát huy quyền làm chủ, chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, trở thành nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp

Ký ức về một thời hoa lửa

Trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, nhiều hoạt động hội ngộ, tri ân những người có công đang diễn ra ý nghĩa tại nhiều địa phương khu vực phía đông Thành phố.

Đó cũng là những câu chuyện có sức truyền lửa, để thế hệ hôm nay thêm hiểu, trân trọng và tiếp nối truyền thống của cha ông

Nâng cao năng lực quản lý đô thị trong giai đoạn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045. Chương trình hướng đến xây dựng đội ngũ có đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại, thông minh và bền vững.

Theo kế hoạch, trong quý I năm 2027, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành khảo sát nhu cầu và xây dựng kế hoạch tổng thể bồi dưỡng giai đoạn 2026 - 2030

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 22/11/2026