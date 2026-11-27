Không chỉ được biết đến với những sản phẩm du lịch đô thị sôi động, TP. Hồ Chí Minh còn có nhiều dư địa phát triển du lịch nông thôn. Từ những vùng sản xuất nông nghiệp, làng nghề truyền thống đến các không gian sinh thái xanh, việc khai thác hiệu quả những lợi thế bản địa đang mở ra hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế cho các địa phương.

Khai thác giá trị bản địa, tạo sức hút cho du lịch nông thôn

Kết hợp hài hòa giữa khai thác du lịch và bảo vệ môi trường, một số mô hình du lịch sinh thái tại TP. Hồ Chí Minh đang tạo sức hút nhờ không gian xanh, trải nghiệm gần gũi thiên nhiên và ứng dụng công nghệ số trong quản lý hệ sinh thái.

Tại Khu du lịch Suối Rao Ecolodge, du khách có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm thiền, dạo bộ giữa không gian trong lành và khám phá những sản phẩm đặc trưng từ vườn rừng.

Không gian xanh mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, góp phần phát huy tiềm năng du lịch sinh thái

Chị Margaux Belliol - Du khách Pháp chia sẻ: "Tôi rất yêu thích không gian xanh tại đây, đặc biệt là những hoạt động thiền, đi dạo và tận hưởng bầu không khí trong lành".

Không chỉ chú trọng cảnh quan, các mô hình du lịch sinh thái còn hướng đến xây dựng trải nghiệm toàn diện, kết hợp nghỉ dưỡng với ẩm thực và các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Bà Lê Thị Nga - Giám đốc điều hành Khu du lịch Suối Rao Ecolodge cho biết, đơn vị chú trọng mang đến trải nghiệm toàn diện cho du khách, từ không gian thiên nhiên đến thực phẩm, các bữa ăn và nước uống thảo dược được khai thác từ vườn rừng.

Theo ông Vũ Hồng Đăng - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển du lịch nông thôn là tập trung khai thác các giá trị bản địa, văn hóa và đặc trưng của khu vực sản xuất nông nghiệp, gắn chặt với vai trò của người nông dân. Nói cách khác, người nông dân chính là chủ thể tham gia làm du lịch, trực tiếp tạo ra và cung cấp những sản phẩm mang dấu ấn địa phương.

Hướng đến phát triển du lịch nông thôn bền vững, ứng dụng công nghệ số

Giai đoạn 2026-2030, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu từng bước hình thành những điểm đến nông thôn đặc trưng, gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Theo định hướng đề ra, đến năm 2030, mỗi địa phương sẽ chủ trì hoặc phối hợp phát triển ít nhất một sản phẩm hoặc điểm du lịch nông nghiệp, sinh thái đặc trưng. Đồng thời, 100% điểm du lịch trải nghiệm văn hóa, sinh thái theo quy hoạch phải đạt chuẩn công nhận hoặc đáp ứng Bộ tiêu chí OCOP về dịch vụ du lịch cộng đồng.

Du lịch nông thôn mở ra hướng phát triển kinh tế, nâng cao sinh kế cho người dân địa phương

Thành phố cũng đặt mục tiêu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá và xúc tiến bằng công nghệ số; 75% điểm du lịch sử dụng giao dịch điện tử. Đây được xem là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, kết nối cung cầu và cải thiện chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, bên cạnh định hướng và chính sách hỗ trợ từ Thành phố, việc nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức hoạt động du lịch của người dân địa phương cũng đóng vai trò quan trọng.

Phát triển du lịch nông thôn gắn với khai thác giá trị bản địa, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương

Thạc sĩ Nguyễn Duy Tâm - Giảng viên Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho rằng cần chú trọng nâng cao nhận thức để người dân nhận diện được tiềm năng du lịch ngay trên địa bàn mình sinh sống. Cùng với đó là sự hỗ trợ của Thành phố về chính sách, định hướng, cải cách hành chính và nguồn vốn; đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ, kết nối cung cầu, hỗ trợ các chủ thể tham gia hệ sinh thái và tiếp cận thị trường du lịch.

Trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm thiên nhiên và khám phá văn hóa bản địa ngày càng được quan tâm, du lịch nông thôn đang mở ra hướng phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và kết nối thị trường. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể của hoạt động du lịch, những giá trị nông nghiệp, văn hóa và sinh thái sẽ không chỉ được bảo tồn, phát huy mà còn trở thành nguồn lực đóng góp cho phát triển kinh tế địa phương.