Du lịch nông thôn - hướng phát triển mới của OCOP

Nhắc đến OCOP, nhiều người thường nghĩ đến các sản phẩm đặc sản như mật ong, trà, bánh hay nông sản chế biến. Tuy nhiên, chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 còn có nhóm 6, gồm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Đây là hướng đi giúp chuyển từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp đa giá trị.

Tại Cần Giờ, mô hình khai thác mật dừa nước theo quy trình hữu cơ không chỉ tạo ra sản phẩm đạt chuẩn OCOP mà còn phát triển trải nghiệm du lịch xanh

Du khách đến Cần Giờ được tìm hiểu hệ sinh thái dừa nước, tự tay thu hoạch mật và khám phá vai trò của loài cây này trong giữ đất, chống sạt lở.

Một điểm đến khác là Khu du lịch sinh thái Dần Xây, xã An Thới Đông. Được công nhận OCOP 3 sao thuộc nhóm 6, nơi đây kết nối trải nghiệm thiên nhiên với việc thưởng thức sản vật địa phương và tìm hiểu văn hóa bản địa. Các sản phẩm đặc trưng như tôm, sò, khô cá dứa hay yến sào cũng có thêm cơ hội tiếp cận du khách. Trong đó, Yến sào Khánh Đan là sản phẩm OCOP 4 sao, đang hướng đến kết hợp tham quan cơ sở sản xuất và trải nghiệm quy trình chế biến.

Kết nối để phát triển du lịch xanh bền vững

Thông qua chương trình Farm Trip 2026, các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp có dịp khảo sát, kết nối những điểm đến nông thôn sau khi mở rộng địa giới TP. Hồ Chí Minh. Mục tiêu là hình thành chuỗi trải nghiệm liên vùng, phát huy thế mạnh riêng của từng địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP.

Tuy nhiên, để phát triển bài bản, du lịch nông thôn cần giải quyết những vấn đề về quy hoạch, đất đai, chất lượng dịch vụ và liên kết cộng đồng. Đặc biệt, bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa phải là nền tảng, không đánh đổi môi trường để chạy theo số lượng khách

Khi nông sản được kết nối với trải nghiệm du lịch, giá trị OCOP không chỉ nằm ở sản phẩm mang về mà còn ở câu chuyện văn hóa, con người và vùng đất. Đây cũng là hướng đi giúp người dân đa dạng sinh kế, đồng thời gìn giữ những không gian nông thôn xanh cho tương lai.

Cùng HTV hành động xanh phát sóng lúc 21g15 thứ Ba tuần thứ hai của tháng trên kênh HTV9. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình tại link: https://www.youtube.com/watch?v=2TCFLL9Xooo