Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái và văn hóa lịch sử

Trong khuôn khổ lễ hội, phường Long Bình đã chính thức công bố vùng hoạt động vui chơi, giải trí tại Công viên 36ha, đồng thời giới thiệu chương trình du lịch đặc trưng mang tên Long Bình - Ký sự đất Phương Nam.

Khai mạc Lễ hội Sắc màu văn hóa Việt Nam và công bố chương trình du lịch đặc trưng tại phường Long Bình

Nhằm tạo sức bật cho kinh tế địa phương, đại diện các điểm đến trên địa bàn đã tiến hành ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp lữ hành. Hoạt động này mở ra hướng đi bài bản trong việc kết nối, khai thác hiệu quả thế mạnh du lịch sinh thái gắn liền với giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc của vùng đất Long Bình.

Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa các điểm đến và doanh nghiệp

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong bảo tồn và giới thiệu di sản

Bên cạnh các hoạt động quảng bá du lịch, phường Long Bình chú trọng ứng dụng công nghệ số vào công tác gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống. Ban tổ chức đã trao tặng Thư viện văn hóa số cho các trường công lập trên địa bàn, giúp các em học sinh tiếp cận nguồn tư liệu địa phương một cách trực quan, sinh động.

Các đại biểu thực hiện kích hoạt chuyển đổi số

Đồng thời, việc triển khai gắn mã QR giới thiệu thông tin tại các điểm di tích cũng giúp độc giả, người dân và du khách thập phương dễ dàng tra cứu, tìm hiểu chiều sâu lịch sử và nét đẹp di sản của phường Long Bình ngay trên thiết bị thông minh.