Sáng 26/11, sinh viên HCM-UTE gặp gỡ trực tiếp 14 doanh nghiệp, đơn vị đối tác tại chương trình "Kết nối để Thành công 2026", tìm hiểu cơ hội thực tập, việc làm ngoài nước, đặc biệt tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không quốc tế.

Sinh viên HCM-UTE tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp quốc tế tại chương trình “Kết nối để Thành công 2026”

Thông qua tư vấn tuyển dụng, hội thảo và tọa đàm, sinh viên HCM-UTE được trao đổi về vị trí việc làm, yêu cầu chuyên môn, ngoại ngữ, chi phí, quyền lợi và lộ trình ứng tuyển. Đây cũng là dịp để người học đối chiếu năng lực với yêu cầu thực tế.

Sinh viên HCM-UTE kết nối năng lực với yêu cầu quốc tế

Theo TS. Huỳnh Phước Sơn, sinh viên kỹ thuật cần kết nối năng lực hình thành trong quá trình đào tạo với tiêu chuẩn của thị trường lao động quốc tế. Bên cạnh chuyên môn, người học cần ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ, tác phong chuyên nghiệp và khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa.

Ông cho biết những năm gần đây, số sinh viên của trường được tuyển dụng làm việc ở nước ngoài ngày càng tăng. Nhật Bản, Hoa Kỳ và kỹ thuật hàng không là những hướng đi tiềm năng, phù hợp với nhiều ngành đào tạo của trường; trong đó, thị trường Hoa Kỳ có nhu cầu tuyển kỹ sư ô tô và kỹ sư bảo trì công nghiệp.

Chương trình tạo không gian giao lưu giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp

Sinh viên HCM-UTE tìm hiểu lộ trình nghề nghiệp ngoài nước

Tại hội thảo, các đơn vị giới thiệu cơ hội nghề nghiệp kỹ thuật tại Nhật Bản, lộ trình học tiếng Nhật, định hướng việc làm tại Hoa Kỳ và chương trình đào tạo kỹ thuật hàng không quốc tế. Phiên tọa đàm giúp sinh viên trao đổi thêm về điều kiện tuyển dụng, kỹ năng và khả năng thích ứng khi làm việc ngoài nước.

HCM-UTE tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên chủ động chuẩn bị hành trang hội nhập

Bên cạnh hoạt động tư vấn và tiếp nhận hồ sơ, chương trình còn bố trí không gian trải nghiệm văn hóa, giúp người học tiếp cận những khác biệt trong ngôn ngữ, giao tiếp và ứng xử. Việc kết hợp tuyển dụng với định hướng nghề nghiệp tạo thêm cơ sở để sinh viên lựa chọn hướng đi phù hợp, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học.