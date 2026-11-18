HTV Thành phố không ngủ: Gặp gỡ người giữ nghề bánh Huế

"HTV Thành phố không ngủ" kỳ này đưa khán giả đến quán bánh Huế Khánh Tâm, tìm hiểu câu chuyện hơn 30 năm gắn bó với những món bánh dân dã xứ Huế.

Chủ quán, cô Tâm, cho biết mình là thế hệ thứ hai tiếp nối nghề gia đình. Con gái cô sẽ là thế hệ thứ ba. Trước đây, mẹ cô bắt đầu bán bánh bằng một chiếc rổ, rồi chuyển sang đôi quang gánh và sau đó là gánh hàng ở vỉa hè.

Quán bánh Huế Khánh Tâm khởi đầu từ bán mẹt và quang gánh

Thấy mẹ vất vả dưới nắng mưa, cô Tâm quyết tâm tích góp để mua một căn nhà nhỏ. Từ đó, hai mẹ con cùng làm bánh, phát triển quán và duy trì nghề truyền thống. Cô chia sẻ niềm vui khi công việc của gia đình tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

Ban đầu, quán chủ yếu bán bánh nậm và bánh lọc. Về sau, thực đơn được mở rộng với bánh ít, bánh bèo, bánh gói, bánh đúc... ăn kèm chả và nem. Ngoài khách địa phương, quán còn có thực khách nước ngoài. Ngoài bán tại quán, bánh còn được hút chân không, cấp đông để thuận tiện bảo quản và vận chuyển đi xa.

Tìm hiểu một số công đoạn làm bánh lọc, bánh ít trần

HTV Thành phố không ngủ: Khám phá công đoạn làm bánh Huế

Tiếp nối câu chuyện của người giữ nghề, chương trình cùng khán giả tìm hiểu các công đoạn chế biến. Từ việc lau sạch lá chuối, xé lá đến chuẩn bị nhân tôm, thịt, mỗi bước đều cần sự tỉ mỉ.

Phần nhân được sơ chế và rang rất công phu, trước khi dùng làm bánh. Trong khi đó, bánh đúc được làm từ bột gạo và nước cốt dừa. Đặc biệt, các thành viên còn trực tiếp tìm hiểu cách gói bánh lọc, một công đoạn đòi hỏi sự khéo léo để bánh có hình dáng đẹp mắt.

Thưởng thức một số mon ngon tại bánh Huế Khánh Tâm

Sau đó, ê-kíp "HTV Thành phố không ngủ" thưởng thức những món bánh của quán. Bánh bèo mềm, ăn kèm nhân tôm và nước mắm. Bánh nậm có lớp bột mịn, được gói trong lá. Trong khi đó, bánh lọc hấp dẫn bởi phần bột dai, đậm đà với nhân tôm thịt.

Qua câu chuyện của cô Tâm và trải nghiệm tại quán, "HTV Thành phố không ngủ" không chỉ giới thiệu những món bánh đặc trưng. Chương trình còn ghi lại hành trình gìn giữ nghề truyền thống của một gia đình, từ gánh hàng rong của người mẹ đến quán bánh được tiếp nối qua ba thế hệ.

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