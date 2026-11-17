Bùi Trường Linh trải lòng về hành trình mưu sinh tại The Masked Singer 2026



Tại The Masked Singer 2026, nam ca sĩ Bùi Trường Linh lần đầu chia sẻ về xuất phát điểm làm nghề. Trước đó, kinh tế gia đình anh còn hạn chế. Tiền học phí có tháng còn cao gấp đôi mức lương của mẹ nhưng mẹ vẫn vay mượn để anh đi học nhạc cụ.

Nam ca sĩ Bùi Trường Linh chia sẻ hành trình đến với nghệ thuật tại The Masked Singer 2026 (Ảnh: DatVietVAC)



Vì vậy, để trang trải cuộc sống, Bùi Trường Linh đã kéo đàn violin tại các nhà hàng tiệc cưới ở TP. Hồ Chí Minh. Sau khi biểu diễn, anh còn tranh thủ xuống sảnh để phụ bưng món. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng nhận chơi đàn tại các bệnh viện và các tỉnh lân cận.

Nhờ đó, sau nhiều tháng tích góp, anh đã gửi toàn bộ 10 triệu đồng tiết kiệm về cho mẹ. Trong túi nam ca sĩ lúc ấy chỉ còn lại đúng 29 ngàn đồng. Thời điểm đó, anh đành đi bộ chờ cước xe ôm công nghệ giảm từ 57 ngàn đồng xuống 29 ngàn đồng.

Bùi Trường Linh dần ghi dấu qua nhiều sáng tác (Ảnh: DatVietVAC)



Bùi Trường Linh tin bản thân từng kiếm được 10 triệu đồng thì sẽ làm lại được. Từ đó, anh quyết định giảm việc đàn dạo để tập trung đầu tư cho sáng tác.

Nhờ vậy, anh lần lượt ghi dấu qua ca khúc “Dù Cho Mai Về Sau” và “Đường Tôi Chở Em Về”. Tiếp đó, ca khúc “Yêu Người Có Ước Mơ” tiếp tục khẳng định hướng đi riêng của nam ca sĩ.

Bùi Trường Linh mang nhiều màu sắc qua mascot KOALAOKE tại The Masked Singer 2026

Tại The Masked Singer 2026, Bùi Trường Linh liên tục thể hiện nhiều màu sắc mới cùng mascot KOALAOKE. Ở vòng 1, anh gây chú ý với màn giả giọng qua ca khúc “Bây Giờ Tháng Mấy”. Sau đó, anh tiếp tục thể hiện màu sắc mới qua ca khúc “Ngày Gió Giông” ở vòng 2 và “Lênh Đênh” ở vòng 3.

Bùi Trường Linh thể hiện nhiều màu sắc mới sau lớp mascot KOALAOKE (Ảnh: DatVietVAC)

Bên cạnh đó, Bùi Trường Linh chia sẻ lớp mascot KOALAOKE đã giúp anh từ một người vốn ít nói trở nên hoạt bát hơn. Nhờ giấu danh tính, nam ca sĩ thấy thoải mái giao tiếp và tự tin bộc lộ suy nghĩ. Thậm chí, MC Trấn Thành còn hài hước khuyên anh nên giữ luôn tính cách năng động này.

The Masked Singer Vietnam 2026 - Ca Sĩ Mặt Nạ phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel. Kính mời quý khán giả xem thêm tại link:

https://youtu.be/f0-SBiK8oqU?si=stzV5MIhGHR525Db