Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết ngày 18/11/2026, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa và dông ở một số nơi. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, từ chiều mai chuyển gió Đông Bắc cấp 3. Từ chiều mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Từ chiều tối mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-37 độ độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3, từ trưa chiều mai gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ chiều tối mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riến phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc từ chiều mai gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 20-22 độ; phía Nam 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.