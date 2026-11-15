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Khâu nhục ở Chợ Lớn | HTV Thành phố không ngủ

THIÊN BÌNH
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"HTV Thành phố không ngủ" kỳ này tìm đến quán gia đình Bảo Bình, khám phá cách chọn thịt, tẩm ướp gia vị và bí quyết chế biến món khâu nhục mềm rục mà không ngấy.

HTV Thành phố không ngủ: Khám phá quán Bảo Bình

"HTV Thành phố không ngủ" kỳ này đưa khán giả đến quán gia đình Bảo Bình, nơi chủ quán giới thiệu cách chế biến khâu nhục. Quán tọa lạc tại số 31 Học Lạc, phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh. Đây là khu vực có đời sống ẩm thực người Hoa phong phú.

Chủ quán chia sẻ với ê-kíp HTV kinh nghiệm chọn thịt ba rọi phù hợp. Đây là bước quan trọng, bởi thịt cần cân đối giữa phần nạc và mỡ. Tiếp đó, thịt được tẩm ướp với các loại gia vị để tạo hương vị đậm đà. Chủ quán cũng bật mí bí quyết giúp thịt mềm rục mà không tạo cảm giác ngấy. Qua đó, người xem hiểu thêm sự tỉ mỉ phía sau món ăn quen thuộc này.

Khâu nhục ở Chợ Lớn | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 1.
Khâu nhục ở Chợ Lớn | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 2.
Khâu nhục ở Chợ Lớn | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 3.
Khâu nhục ở Chợ Lớn | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 4.
Khâu nhục ở Chợ Lớn | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 5.

Khâu nhục, còn gọi là nằm khâu, có nguồn gốc từ Quảng Đông, Trung Quốc

Khâu nhục, còn gọi là nằm khâu, có nguồn gốc từ Quảng Đông, Trung Quốc. Theo thời gian, món ăn được cộng đồng người Hoa và nhiều vùng miền Việt Nam tiếp nhận, biến đổi.

Tại Lạng Sơn, khâu nhục trở thành đặc sản của người Tày, Nùng. Món ăn thường xuất hiện trong dịp lễ, Tết và cưới hỏi. Vì vậy, khâu nhục không chỉ gắn với kỹ thuật nấu nướng. 

Món ăn còn mang dấu ấn văn hóa của từng cộng đồng. Tùy vùng, nguyên liệu và cách nêm nếm có thể khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung là thịt ba chỉ trải qua nhiều công đoạn chế biến. Sau đó, thịt được hấp hoặc tiềm đến khi mềm nhừ.

Khâu nhục ở Chợ Lớn | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 6.
Khâu nhục ở Chợ Lớn | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 7.
Khâu nhục ở Chợ Lớn | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 8.
Khâu nhục ở Chợ Lớn | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 9.
Khâu nhục ở Chợ Lớn | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 10.

Khâu nhục vừa gắn với kỹ thuật nấu nướng vừa mang dấu ấn văn hóa của từng cộng đồng

Một số công thức có bước luộc sơ, châm phần bì rồi chiên vàng. Thịt tiếp tục được tẩm ướp và hấp cách thủy trong nhiều giờ. Nhờ vậy, gia vị thấm sâu và phần thịt đạt độ mềm mong muốn. Bởi thế, khâu nhục đòi hỏi người nấu kiên nhẫn, cẩn thận. Sự kỳ công bắt đầu từ khâu chọn nguyên liệu và kéo dài đến khi hoàn thiện.

Không chỉ giới thiệu cách nấu, video còn đưa người xem đến gần hơn với văn hóa ẩm thực Chợ Lớn. Khu vực này là nơi cộng đồng người Hoa gìn giữ nhiều món ăn đặc trưng.

Đặc biệt, những hàng quán gia đình góp phần duy trì hương vị qua kinh nghiệm chế biến. Qua câu chuyện tại quán Bảo Bình, khán giả khám phá thêm một món ăn cầu kỳ. Món ăn góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực đa sắc của thành phố.

Đây cũng là gợi ý cho những ai muốn tìm hiểu món Hoa. Người xem có thể bắt đầu từ câu chuyện của người trực tiếp chế biến.

HTV Thành phố không ngủ

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