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Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ

THIÊN BÌNH
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"HTV Thành phố không ngủ" đưa khán giả khám phá Chợ Thiếc, ngôi chợ truyền thống lâu đời gắn với cộng đồng người Hoa. Nơi đây lưu giữ nét sinh hoạt dân dã, nghề kim hoàn và những hương vị ẩm thực đặc trưng.

HTV Thành phố không ngủ khám phá Chợ Thiếc có gì đặc biệt?

HTV Thành phố không ngủ kỳ này đưa khán giả đến Chợ Thiếc. Đây là một điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa của khu vực Chợ Lớn. Không chỉ là nơi mua bán quen thuộc, ngôi chợ còn lưu giữ nhiều nét sinh hoạt truyền thống giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Chợ Thiếc hình thành khoảng năm 1945 với những quầy, sạp đơn sơ. Đến thập niên 1970, chợ được xây dựng lại bằng gạch. Sau đó, công trình tiếp tục được tu bổ từ năm 1986. Vì vậy, nơi đây vẫn giữ vị trí riêng trong đời sống thương mại và văn hóa địa phương.

Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 1.
Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 2.
Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 3.
Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 4.
Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 5.
Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 6.

Chợ Thiếc, cũng như bao ngôi chợ truyền thống khác, bày bán đa dạng các mặt hàng

Chợ Thiếc và dấu ấn nghề kim hoàn lâu đời

Điểm đặc biệt của Chợ Thiếc là hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý và đồ trang sức. Chợ bày bán các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như mọi ngôi chợ khác. Không chỉ vậy, Chợ Thiếc còn có những quầy chuyên chế tác, gia công và sửa chữa trang sức.

Đáng chú ý, nghề kim hoàn không chỉ gắn với hoạt động mua bán. Nơi đây còn lưu giữ kinh nghiệm thủ công được truyền qua nhiều thế hệ. 

Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 7.
Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 8.
Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 9.
Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 10.
Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 11.

Điểm đặc biệt của Chợ Thiếc là hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý và đồ trang sức

Tầng trên của chợ từng được nhắc đến như một không gian đào tạo nghề mỹ nghệ, kim hoàn. Qua đó, Chợ Thiếc góp phần gìn giữ một nghề thủ công đặc trưng của cộng đồng người Hoa tại TP. Hồ Chí Minh.

HTV Thành phố không ngủ: Khám phá nhịp sống và ẩm thực tại Chợ Thiếc

Không chỉ có nghề kim hoàn, Chợ Thiếc còn hấp dẫn bởi không khí mua bán gần gũi. Những quầy hàng bình dị tạo nên nhịp sống riêng giữa lòng thành phố. Đồng thời, đây cũng là dịp để du khách quan sát cách người dân giao thương và sinh hoạt thường ngày.

Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 12.
Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 13.
Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 14.
Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 15.
Nét riêng của Chợ Thiếc | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 16.

Nhịp sống sôi động và ẩm thực hấp dẫn tại Chợ Thiếc

Bên cạnh đó, hành trình khám phá chợ còn mở ra trải nghiệm ẩm thực phong phú. Những món ăn mang hương vị truyền thống góp phần tạo nên sức hút của khu vực Chợ Lớn. Vì thế, chuyến ghé thăm không đơn thuần là mua sắm, mà còn là cơ hội tìm hiểu đời sống văn hóa địa phương.

HTV Thành phố không ngủ

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