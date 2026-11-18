Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Nhật Bản là người đồng hành tin cậy, đối tác hàng đầu của ASEAN, đồng thời đề xuất ba định hướng ưu tiên nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Các nhà Lãnh đạo ghi nhận quan hệ ASEAN - Nhật Bản tiếp tục đạt nhiều tiến triển quan trọng trên cả ba trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Philippines

Theo kế hoạch, tối 17/11, ông Trump tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN với tư cách khách mời danh dự. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi đảng Cộng hòa chịu thất bại đáng kể trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ngày 18/11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. sẽ tổ chức lễ đón chính thức với nghi thức thảm đỏ và quân đội dành cho ông Trump. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo sẽ tham dự quốc yến tại Phủ Tổng thống Malacañang.

Ông Trump và ông Marcos dự kiến tái khẳng định cam kết duy trì liên minh theo Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ - Philippines

Nga tấn công hạ tầng quan trọng của Ucraina

Thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko cho biết, hai cây cầu tại thủ đô đã bị hư hại trong một cuộc tấn công của Nga. Hiện giao thông của cả hai cây cầu đã bị tạm dừng.

Phía Nga ngày 17/11 cũng xác nhận đã tấn công hai cây cầu trọng yếu này

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình Thế giới 24 Giờ ngày 17/11/2026.