VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm

Kết thúc phiên 4/11, VN-Index tăng 33,40 điểm, tương đương 1,97%, lên 1.733,02 điểm, chấm dứt chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp. Sắc xanh lan tỏa trên thị trường với 268 mã tăng, trong đó có 21 mã tăng trần. Nhóm chứng khoán dẫn dắt đà hồi phục khi TCX, VND, VCI, CTS và VIX đồng loạt tăng trần.

Thanh khoản trên HOSE đạt gần 17.955 tỉ đồng, tăng 39% so với bình quân 20 phiên. Khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 66 tỉ đồng, nhưng áp lực đã giảm đáng kể so với phiên trước.

Giá vàng tăng mạnh, dầu thế giới giảm sâu

Sáng 5/11, vàng miếng SJC, DOJI và PNJ đồng loạt tăng 1,8 triệu đồng/lượng, lên 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.060 USD/ounce, tăng khoảng 129 USD/ounce.

Ngược chiều, giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên 4/11. Dầu Brent mất 8,7%, xuống 94,62 USD/thùng; dầu WTI giảm 8,3%, còn 88,12 USD/thùng. Trong nước, giá xăng dầu tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh từ ngày 3/11, với xăng E5RON92 còn 23.203 đồng/lít và E10RON95-III còn 23.231 đồng/lít.

Nhà đầu tư cần thận trọng trước nhịp hồi phục

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi, VN-Index có thể dao động trong vùng 1.700 - 1.760 điểm trong phiên 5/11. Dù lực cầu bắt đáy cải thiện, một phiên tăng mạnh chưa đủ xác nhận xu hướng giảm đã kết thúc.

Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, ưu tiên giải ngân từng phần khi thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ và kiểm soát việc sử dụng đòn bẩy.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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