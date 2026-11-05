Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: Sáng 5/11, vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng. Vàng miếng Phú Quý giao dịch ở mức 137,8 - 142,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh, trong đó SJC niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý ở mức 137,8 - 140,8 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce, giao dịch quanh 4.060 USD/ounce, tăng khoảng 129 USD/ounce so với phiên trước.

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, giảm 3 đồng so với phiên trước. Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.500 - 25.910 đồng/USD. Chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,33%, xuống 101,53 điểm. Đồng USD chịu áp lực giảm giá sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong khi EUR và bảng Anh tăng giá so với đồng bạc xanh.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới: Giá dầu giảm mạnh trong phiên 4/11. Dầu Brent giảm 8,98 USD, tương đương 8,7%, xuống 94,62 USD/thùng; dầu WTI giảm 7,97 USD, tương đương 8,3%, xuống 88,12 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu chuẩn kể từ ngày 31/8. Đà giảm xuất phát từ kỳ vọng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể thúc đẩy Washington tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Iran, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Thị trường trong nước: Giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh từ ngày 3/11. Xăng E5RON92 giảm 1.020 đồng/lít, còn tối đa 23.203 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 928 đồng/lít, còn 23.231 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít, còn 28.876 đồng/lít; riêng dầu mazut tăng 378 đồng/kg, lên 23.974 đồng/kg.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: VN-Index tăng 33,40 điểm (+1,97%), đóng cửa phiên 4/11 tại 1.733,02 điểm, chấm dứt chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp và lấy lại mốc 1.700 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên mua với 268 mã tăng, trong đó có 21 mã tăng trần, so với 72 mã giảm trên HOSE. Nhóm chứng khoán dẫn dắt đà hồi phục với nhiều mã tăng trần như TCX, VND, VCI, CTS và VIX. Nhóm bất động sản cũng khởi sắc với CEO tăng 7,21%, DXG tăng 6,57%, KDH tăng 6,15%; VCB tăng 2,43% và FPT tăng trần. Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE đạt khoảng 17.955 tỉ đồng, cao hơn 39% so với bình quân 20 phiên. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 66 tỉ đồng, phiên thứ chín liên tiếp, nhưng giảm đáng kể so với mức khoảng 500 tỉ đồng của phiên trước.

Thị trường thế giới: Phố Wall khép phiên 3/11 với diễn biến phân hóa. Nasdaq Composite tăng 0,83% lên 25.372,01 điểm; S&P 500 tăng 0,36% lên 7.568,92 điểm, trong khi Dow Jones giảm 0,38%, xuống 51.787,04 điểm. Tại châu Á phiên 4/11, Nikkei 225 giảm 1,42% xuống 62.188,63 điểm, trong khi KOSPI tăng 0,62% lên 5.683,67 điểm. Thị trường tiếp tục theo dõi tác động từ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, chính sách lãi suất của Fed và diễn biến nhóm cổ phiếu công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI).

Dự báo từ chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi, VN-Index đã có phiên hồi phục tích cực nhờ lực cầu bắt đáy lan tỏa ở nhóm chứng khoán, bất động sản và ngân hàng. Thanh khoản tăng mạnh, độ rộng thị trường cải thiện rõ rệt và áp lực bán ròng của khối ngoại thu hẹp cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định. Tuy nhiên, một phiên tăng mạnh chưa đủ xác nhận xu hướng giảm đã kết thúc.

Về kỹ thuật, vùng hỗ trợ gần của VN-Index nằm tại 1.700 - 1.710 điểm, tiếp theo là 1.677 - 1.690 điểm. Ở chiều ngược lại, vùng kháng cự gần là 1.740 - 1.750 điểm, tiếp theo là 1.760 điểm. Chỉ số cần duy trì trên vùng hỗ trợ và kiểm định thành công vùng kháng cự với thanh khoản ổn định để củng cố đà hồi phục.

Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi sau phiên tăng mạnh, ưu tiên giải ngân từng phần khi thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ. Với các cổ phiếu tăng trần nhanh thuộc nhóm chứng khoán và bất động sản, nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời từng phần, tránh sử dụng đòn bẩy cao. Đồng thời, cần theo dõi giao dịch khối ngoại tại các mã MBB, ACB, BSR và chú ý những cổ phiếu được mua ròng như FPT, MSN, CTG.

Dự báo đầu tư: Chuẩn bị gì trước những biến động thị trường?

Trong phiên 5/11, VN-Index được dự báo giằng co trong vùng 1.700 - 1.760 điểm. Nếu lực cầu tiếp tục duy trì tại vùng hỗ trợ 1.700 - 1.710 điểm, chỉ số có thể kiểm định vùng kháng cự 1.740 - 1.750 điểm. Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ này, thị trường có nguy cơ điều chỉnh về vùng 1.677 - 1.690 điểm.

Nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến dòng vốn ngoại, thanh khoản và sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm chứng khoán, bất động sản, ngân hàng. Bên cạnh đó, biến động giá vàng, dầu, tỉ giá USD và những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của Fed cũng là các yếu tố cần lưu ý khi xây dựng chiến lược đầu tư.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

Quý vị có thể xem thêm thông tin tại link: https://youtu.be/_5pApW_xJOE?si=aVM--dFpFpPemU50h2\