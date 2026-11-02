Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: Giá vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt đi ngang ở mức 136,0 - 139,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Phú Quý niêm yết tại 134,5 - 139,0 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, giá bán ra cao nhất neo ở mức 138,0 triệu đồng/lượng; nhẫn SJC giao dịch ổn định ở mức 131,8 - 135,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lao dốc về ngưỡng 3.876,4 USD/ounce (thấp nhất trong hơn 12 tháng qua), tương đương khoảng 121,5 triệu đồng/lượng. Dù lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu, sức ép lên vàng vẫn lớn do thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao kéo dài khi kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng tốt và áp lực lạm phát từ giá dầu gia tăng.

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước. Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD quanh mức 25.580 - 25.990 đồng/USD, BIDV giao dịch ở mức 25.600 - 25.980 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tăng nhẹ lên ngưỡng 101,96 điểm. Đồng USD có khả năng tiếp tục nhận được lực hỗ trợ từ triển vọng chính sách thận trọng của Fed, dù đà tăng có thể bị hạn chế bởi diễn biến chính trị tại Mỹ.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới: Giá dầu quay đầu giảm hơn 1% trong phiên đầu tuần. Cụ thể, giá dầu Brent giảm 1,51 USD (1,33%) xuống 111,92 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 1,78 USD (1,71%) xuống 102,34 USD/thùng. Sức ép giảm giá chủ yếu đến từ các nỗ lực đàm phán nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Trung Đông, bên cạnh việc liên minh OPEC+ vừa nhất trí giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 12/2026.

Thị trường trong nước: Theo quyết định điều hành mới nhất, giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh: xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít, không cao hơn 24.223 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít, không cao hơn 24.159 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, dầu diesel 0.05S giữ nguyên ở mức 30.246 đồng/lít và dầu mazut neo tại 23.596 đồng/kg.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: VN-Index bật tăng 13,52 điểm (+0,77%), đóng cửa tại 1.774,15 điểm, kết tuần tăng tới 4% và chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp. Đà tăng được dẫn dắt mạnh mẽ bởi nhóm ngân hàng (STB tăng kịch trần, ACB, SSB và LPB tăng gần 4%) cùng sự hỗ trợ đắc lực từ VIC (+1,6%). Dù vậy, độ rộng thị trường trên sàn HOSE vẫn nghiêng nhẹ về bên bán với 156 mã giảm so với 144 mã tăng. Thanh khoản khớp lệnh đạt khoảng 16.942 tỷ đồng. Điểm trừ là khối ngoại quay đầu bán ròng 478 tỷ đồng, tập trung xả ACB, FPT, PNJ và STB, trong khi mua ròng TCB, MSN và CTG.

Thị trường thế giới: Phố Wall chao đảo và giảm mạnh khi nhóm công nghệ và trí tuệ nhân tạo (A.I.) bị bán tháo sau các báo cáo lợi nhuận trái chiều. Chỉ số Nasdaq mất tới 2,6% xuống 26.008,86 điểm; S&P 500 giảm 1,21% (mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7) và Dow Jones đi ngang. Chứng khoán Châu Âu cũng đồng loạt chìm trong sắc đỏ do áp lực từ lợi suất trái phiếu, nợ công và lo ngại lạm phát khi giá năng lượng neo cao.

Dự báo từ Chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo chuyên gia phân tích tài chính Kafi nhận định, thị trường tiếp tục củng cố đà phục hồi ngắn hạn khi chỉ số vượt MA10, MA20 và tiến sát vùng kháng cự mạnh 1.780 - 1.800 điểm. Dù vậy, thị trường bộc lộ rõ sự phân hóa khi điểm số phụ thuộc lớn vào nhóm ngân hàng và VIC, trong khi độ rộng thị trường thu hẹp và khối ngoại quay đầu bán ròng. Việc thanh khoản cải thiện nhưng dòng tiền chưa lan tỏa đều cho thấy tâm lý dòng vốn vẫn còn khá thận trọng. Khi chỉ số tiệm cận vùng cản mạnh, nhiều khả năng sẽ kích hoạt các nhịp rung lắc kiểm định cung cầu.

Về mặt quản trị rủi ro, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không vội vàng giải ngân lớn khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm. Cần hạn chế tối đa việc mua đuổi giá xanh. Chiến lược hợp lý lúc này là giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, bất động sản đầu ngành đã có dòng tiền bảo trợ khi chỉ số giữ vững mốc 1.740 - 1.750 điểm. Đồng thời, kiểm soát chặt đòn bẩy và chủ động thu hẹp vị thế ở nhóm cổ phiếu đang bị khối ngoại rút vốn liên tục hoặc chịu áp lực chốt lời mạnh.

Dự báo đầu tư: Chuẩn bị gì trước những biến động thị trường?

Trước khi xuống tiền, nhà đầu tư nên thiết lập ngưỡng cắt lỗ và chốt lời kỷ luật ngay từ đầu để tránh các quyết định cảm tính khi thị trường đảo chiều rung lắc. Việc bảo toàn vốn và tuân thủ kỷ luật quản trị danh mục luôn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt lưu ý đặt kỷ luật cắt lỗ rõ ràng nếu chỉ số thủng vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm.

Trong phiên giao dịch tới, VN-Index được dự báo sẽ đối mặt với các nhịp rung lắc kiểm tra cung cầu khi tiến sát vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm. Thanh khoản khớp lệnh, động thái của khối ngoại và diễn biến nhóm ngân hàng sẽ là biến số quyết định khả năng giữ nhịp của chỉ số. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần theo sát diễn biến giá dầu thế giới, nhịp điều chỉnh của Phố Wall và những tín hiệu chính sách từ cuộc họp của Fed.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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