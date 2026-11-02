CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Kinh tế

Bắt sóng thị trường 2/11: VN-Index tăng 0,77% lên 1.774,15 điểm, xăng dầu giảm | NewZMoney

KIM NGỌC, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Cập nhật thị trường 2/11: VN-Index kết tuần tăng 0,77% lên 1.774,15 điểm, chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng. Giá vàng miếng SJC duy trì trạng thái đi ngang, trong khi giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh tới 1.804 đồng/lít.

Bắt sóng thị trường 2/11: VN-Index tăng 0,77% lên 1.774,15 điểm, dầu Brent vượt 113 USD/thùng | NewZMoney - Ảnh 1.

Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Bắt sóng thị trường 2/11: VN-Index tăng 0,77% lên 1.774,15 điểm, dầu Brent vượt 113 USD/thùng | NewZMoney - Ảnh 2.

Thị trường vàng: Giá vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt đi ngang ở mức 136,0 - 139,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Phú Quý niêm yết tại 134,5 - 139,0 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, giá bán ra cao nhất neo ở mức 138,0 triệu đồng/lượng; nhẫn SJC giao dịch ổn định ở mức 131,8 - 135,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lao dốc về ngưỡng 3.876,4 USD/ounce (thấp nhất trong hơn 12 tháng qua), tương đương khoảng 121,5 triệu đồng/lượng. Dù lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu, sức ép lên vàng vẫn lớn do thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao kéo dài khi kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng tốt và áp lực lạm phát từ giá dầu gia tăng.

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước. Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD quanh mức 25.580 - 25.990 đồng/USD, BIDV giao dịch ở mức 25.600 - 25.980 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tăng nhẹ lên ngưỡng 101,96 điểm. Đồng USD có khả năng tiếp tục nhận được lực hỗ trợ từ triển vọng chính sách thận trọng của Fed, dù đà tăng có thể bị hạn chế bởi diễn biến chính trị tại Mỹ.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Bắt sóng thị trường 2/11: VN-Index tăng 0,77% lên 1.774,15 điểm, dầu Brent vượt 113 USD/thùng | NewZMoney - Ảnh 3.

Thị trường thế giới: Giá dầu quay đầu giảm hơn 1% trong phiên đầu tuần. Cụ thể, giá dầu Brent giảm 1,51 USD (1,33%) xuống 111,92 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 1,78 USD (1,71%) xuống 102,34 USD/thùng. Sức ép giảm giá chủ yếu đến từ các nỗ lực đàm phán nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Trung Đông, bên cạnh việc liên minh OPEC+ vừa nhất trí giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 12/2026.

Bắt sóng thị trường 2/11: VN-Index tăng 0,77% lên 1.774,15 điểm, dầu Brent vượt 113 USD/thùng | NewZMoney - Ảnh 4.

Thị trường trong nước: Theo quyết định điều hành mới nhất, giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh: xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít, không cao hơn 24.223 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít, không cao hơn 24.159 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, dầu diesel 0.05S giữ nguyên ở mức 30.246 đồng/lít và dầu mazut neo tại 23.596 đồng/kg.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Bắt sóng thị trường 2/11: VN-Index tăng 0,77% lên 1.774,15 điểm, dầu Brent vượt 113 USD/thùng | NewZMoney - Ảnh 5.

Thị trường trong nước: VN-Index bật tăng 13,52 điểm (+0,77%), đóng cửa tại 1.774,15 điểm, kết tuần tăng tới 4% và chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp. Đà tăng được dẫn dắt mạnh mẽ bởi nhóm ngân hàng (STB tăng kịch trần, ACB, SSB và LPB tăng gần 4%) cùng sự hỗ trợ đắc lực từ VIC (+1,6%). Dù vậy, độ rộng thị trường trên sàn HOSE vẫn nghiêng nhẹ về bên bán với 156 mã giảm so với 144 mã tăng. Thanh khoản khớp lệnh đạt khoảng 16.942 tỷ đồng. Điểm trừ là khối ngoại quay đầu bán ròng 478 tỷ đồng, tập trung xả ACB, FPT, PNJ và STB, trong khi mua ròng TCB, MSN và CTG.

Thị trường thế giới: Phố Wall chao đảo và giảm mạnh khi nhóm công nghệ và trí tuệ nhân tạo (A.I.) bị bán tháo sau các báo cáo lợi nhuận trái chiều. Chỉ số Nasdaq mất tới 2,6% xuống 26.008,86 điểm; S&P 500 giảm 1,21% (mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7) và Dow Jones đi ngang. Chứng khoán Châu Âu cũng đồng loạt chìm trong sắc đỏ do áp lực từ lợi suất trái phiếu, nợ công và lo ngại lạm phát khi giá năng lượng neo cao.

Dự báo từ Chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo chuyên gia phân tích tài chính Kafi nhận định, thị trường tiếp tục củng cố đà phục hồi ngắn hạn khi chỉ số vượt MA10, MA20 và tiến sát vùng kháng cự mạnh 1.780 - 1.800 điểm. Dù vậy, thị trường bộc lộ rõ sự phân hóa khi điểm số phụ thuộc lớn vào nhóm ngân hàng và VIC, trong khi độ rộng thị trường thu hẹp và khối ngoại quay đầu bán ròng. Việc thanh khoản cải thiện nhưng dòng tiền chưa lan tỏa đều cho thấy tâm lý dòng vốn vẫn còn khá thận trọng. Khi chỉ số tiệm cận vùng cản mạnh, nhiều khả năng sẽ kích hoạt các nhịp rung lắc kiểm định cung cầu.

Về mặt quản trị rủi ro, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không vội vàng giải ngân lớn khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm. Cần hạn chế tối đa việc mua đuổi giá xanh. Chiến lược hợp lý lúc này là giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, bất động sản đầu ngành đã có dòng tiền bảo trợ khi chỉ số giữ vững mốc 1.740 - 1.750 điểm. Đồng thời, kiểm soát chặt đòn bẩy và chủ động thu hẹp vị thế ở nhóm cổ phiếu đang bị khối ngoại rút vốn liên tục hoặc chịu áp lực chốt lời mạnh.

Dự báo đầu tư: Chuẩn bị gì trước những biến động thị trường?

Trước khi xuống tiền, nhà đầu tư nên thiết lập ngưỡng cắt lỗ và chốt lời kỷ luật ngay từ đầu để tránh các quyết định cảm tính khi thị trường đảo chiều rung lắc. Việc bảo toàn vốn và tuân thủ kỷ luật quản trị danh mục luôn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt lưu ý đặt kỷ luật cắt lỗ rõ ràng nếu chỉ số thủng vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm.

Trong phiên giao dịch tới, VN-Index được dự báo sẽ đối mặt với các nhịp rung lắc kiểm tra cung cầu khi tiến sát vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm. Thanh khoản khớp lệnh, động thái của khối ngoại và diễn biến nhóm ngân hàng sẽ là biến số quyết định khả năng giữ nhịp của chỉ số. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần theo sát diễn biến giá dầu thế giới, nhịp điều chỉnh của Phố Wall và những tín hiệu chính sách từ cuộc họp của Fed.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hàng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng 17 giờ 30 chiều Thứ 7 hàng tuần trên HTV9.


Tin liên quan

Bắt sóng thị trường 1/11/2026: Giá vàng lao dốc mạnh, xăng dầu thế giới lập đỉnh 6 tháng | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 1/11/2026: Giá vàng lao dốc mạnh, xăng dầu thế giới lập đỉnh 6 tháng | NewZMoney

(HTV) - Cập nhật thị trường 1/11: Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm sâu tới 2,5 triệu đồng/lượng, trong khi thị trường xăng dầu tiếp nối đà tăng tuần thứ 3 liên tiếp trước áp lực từ các căng thẳng địa chính trị.

Bắt sóng thị trường 31/10: Vàng thế giới lao dốc, giá dầu tăng mạnh | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 31/10: Vàng thế giới lao dốc, giá dầu tăng mạnh | NewZMoney

(HTV) - Giá vàng thế giới giảm sâu xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, trong khi vàng miếng SJC duy trì ở mức 138,4 – 141,4 triệu đồng/lượng. Ngược chiều, giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4 do lo ngại căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng nguồn cung.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò

Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 18:33 01/11/2026

(HTV) - Từng nặng 137kg, Khánh Duy kiên trì giảm cân xuống còn 90kg và gây chú ý với chiều cao 1m90. Đến với Bạn muốn hẹn hò, chàng trai 30 tuổi tìm được sự đồng điệu với Hồng Ngọc. Cặp đôi cùng bấm nút, trong khi Lê Văn và Thu Thảo chọn làm bạn vì khoảng cách địa lý.

Made by Vietnam Forum: TP. Hồ Chí Minh – Bài toán lớn, lời giải mới

Made by Vietnam Forum: TP. Hồ Chí Minh – Bài toán lớn, lời giải mới

Kinh tế 22:17 01/11/2026

(HTV) - Từ định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị đến mô hình TOD, TP.HCM đang tìm lời giải cho bài toán tổ chức không gian đô thị theo hướng đa trung tâm. Trong đó, khu vực phía Bắc được kỳ vọng trở thành cực phát triển mới, kết nối nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo với sản xuất công nghệ cao.

Phá án thần tốc trong 3 ngày: Khởi tố 23 đối tượng trong đường dây ma túy tại chung cư The Sóng

Phá án thần tốc trong 3 ngày: Khởi tố 23 đối tượng trong đường dây ma túy tại chung cư The Sóng

Xã hội 18:27 01/11/2026

(HTV) - Phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 26, Công an phường Vũng Tàu và Phòng PC04 (Công an TP. Hồ Chí Minh) đã điều tra thần tốc, khởi tố 23 đối tượng liên quan vụ án ma túy tại chung cư The Sóng.

Daniil Medvedev lần thứ 7 giành vé dự ATP Finals

Daniil Medvedev lần thứ 7 giành vé dự ATP Finals

Thể thao 21:20 01/11/2026

(HTV) - Tay vợt người Nga Daniil Medvedev tiếp tục ghi dấu ấn trong mùa giải 2026 khi lần thứ 7 giành quyền tham dự ATP Finals, giải đấu quy tụ tám tay vợt nam xuất sắc nhất năm. Chiến thắng trước Adrian Mannarino tại tứ kết Vienna Open giúp Medvedev chính thức có suất góp mặt ở sự kiện cuối mùa, sau một năm vắng mặt.

Xem thêm