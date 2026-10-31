Bắt sóng thị trường 31/10: Vàng thế giới lao dốc, giá dầu tăng mạnh | NewZMoney

Vàng giảm sâu, dầu thế giới tăng mạnh

Sáng 31/10, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC giao dịch quanh 134,3 – 138,3 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chốt phiên 30/10 ở khoảng 3.880,97 USD/ounce, giảm 3,5%. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất Mỹ và nhu cầu vàng suy yếu.

Ở thị trường năng lượng, giá xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức điều hành từ ngày 29/10. Xăng E5 RON92 có giá tối đa 26.027 đồng/lít, xăng E10 RON95-III ở mức 25.734 đồng/lít, trong khi dầu diesel là 30.246 đồng/lít.

Trên thị trường thế giới, dầu Brent tăng 2,4%, lên 117,64 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,08%, đạt 104,12 USD/thùng. Lo ngại căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng nguồn cung và vận chuyển năng lượng tiếp tục thúc đẩy giá dầu.

Tỷ giá ngoại tệ tiếp tục biến động

Ngày 30/10, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.637 đồng/USD. Tại Vietcombank, USD được niêm yết quanh 25.610 đồng/USD mua vào và 26.020 đồng/USD bán ra. Chỉ số DXY dao động quanh 101,96 điểm.

Trong bối cảnh giá vàng, dầu và ngoại tệ biến động trái chiều, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến kinh tế quốc tế, chính sách lãi suất và các yếu tố địa chính trị để chủ động quản trị rủi ro.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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