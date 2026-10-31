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Bắt sóng thị trường 31/10: Vàng thế giới lao dốc, giá dầu tăng | NewZMoney

Kinh doanh 00:01:41.17
THÙY DƯƠNG, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI

(HTV) - Giá vàng thế giới giảm sâu xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, trong khi vàng miếng SJC duy trì ở mức 138,4 – 141,4 triệu đồng/lượng. Ngược lại, giá dầu thế giới tăng mạnh do lo ngại nguồn cung năng lượng.

Vàng giảm sâu, dầu thế giới tăng mạnh

Sáng 31/10, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC giao dịch quanh 134,3 – 138,3 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chốt phiên 30/10 ở khoảng 3.880,97 USD/ounce, giảm 3,5%. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất Mỹ và nhu cầu vàng suy yếu.

Bắt sóng thị trường 31/10: Vàng thế giới lao dốc, giá dầu tăng mạnh | NewZMoney - Ảnh 1.

Ở thị trường năng lượng, giá xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức điều hành từ ngày 29/10. Xăng E5 RON92 có giá tối đa 26.027 đồng/lít, xăng E10 RON95-III ở mức 25.734 đồng/lít, trong khi dầu diesel là 30.246 đồng/lít.

Trên thị trường thế giới, dầu Brent tăng 2,4%, lên 117,64 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,08%, đạt 104,12 USD/thùng. Lo ngại căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng nguồn cung và vận chuyển năng lượng tiếp tục thúc đẩy giá dầu.

Tỷ giá ngoại tệ tiếp tục biến động

Ngày 30/10, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.637 đồng/USD. Tại Vietcombank, USD được niêm yết quanh 25.610 đồng/USD mua vào và 26.020 đồng/USD bán ra. Chỉ số DXY dao động quanh 101,96 điểm.

Trong bối cảnh giá vàng, dầu và ngoại tệ biến động trái chiều, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến kinh tế quốc tế, chính sách lãi suất và các yếu tố địa chính trị để chủ động quản trị rủi ro.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hàng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng 17 giờ 30 chiều Thứ 7 hàng tuần trên HTV9.

Quý vị có thể xem thêm thông tin tại link: https://youtu.be/_5pApW_xJOE?si=aVM--dFpFpPemU50h2\

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Bắt sóng thị trường 31/10: Vàng thế giới lao dốc, giá dầu tăng mạnh | NewZMoney

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(HTV) - Giá vàng thế giới giảm sâu xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, trong khi vàng miếng SJC duy trì ở mức 138,4 – 141,4 triệu đồng/lượng. Ngược chiều, giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4 do lo ngại căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng nguồn cung.

Bắt sóng thị trường 30/10: Dầu vượt 114 USD, VN-Index đi xuống | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 30/10: Dầu vượt 114 USD, VN-Index đi xuống | NewZMoney

Kinh doanh 08:00 30/10/2026

(HTV) - Thị trường tài chính ngày 30/10 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý: VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng, trong khi giá dầu Brent duy trì trên 114 USD/thùng. Vàng SJC đi ngang, còn đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế.

Bắt sóng thị trường 30/10: VN-Index giảm về 1.755,61 điểm, dầu Brent vượt 114 USD/thùng | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 30/10: VN-Index giảm về 1.755,61 điểm, dầu Brent vượt 114 USD/thùng | NewZMoney

Kinh tế 08:00 30/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 30/10: VN-Index giảm 11,04 điểm, xuống 1.755,61 điểm. Giá vàng miếng SJC giữ ổn định ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng theo kỳ điều hành ngày 29/10.

Bắt sóng thị trường 29/10: Giá vàng miếng bật tăng, giá dầu thế giới tăng

Bắt sóng thị trường 29/10: Giá vàng miếng bật tăng, giá dầu thế giới tăng

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(HTV) - Thị trường 29/10: giá vàng miếng trong nước tiến sát mốc 143 triệu đồng mỗi lượng, giá dầu thế giới đảo chiều tăng, trong khi VN-Index hồi phục nhẹ sau hai phiên giảm liên tiếp.

Bắt sóng thị trường 29/10/2026: Vàng miếng chạm 143 triệu đồng/lượng, giá dầu thế giới tăng | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 29/10/2026: Vàng miếng chạm 143 triệu đồng/lượng, giá dầu thế giới tăng | NewZMoney

Kinh tế 07:49 29/10/2026

(HTV) - Thị trường 29/10: giá vàng miếng trong nước tiến sát mốc 143 triệu đồng mỗi lượng, giá dầu thế giới đảo chiều tăng mạnh, trong khi VN-Index hồi phục nhẹ sau hai phiên giảm liên tiếp.

Bắt sóng thị trường 28/10: Vàng phục hồi, VN-Index tiếp tục điều chỉnh | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 28/10: Vàng phục hồi, VN-Index tiếp tục điều chỉnh | NewZMoney

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(HTV) - Giá vàng thế giới phục hồi hơn 1% trong phiên 27/10, kéo giá vàng trong nước duy trì ở mức cao. Giá dầu thế giới hạ nhiệt, trong khi xăng dầu trong nước áp dụng mức giá từ kỳ điều hành ngày 22/10. Trên thị trường chứng khoán, VN-Index giảm nhẹ khi dòng tiền vẫn thận trọng.

Bắt sóng thị trường 28/10: Giá vàng phục hồi, VN-Index tiếp tục điều chỉnh | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 28/10: Giá vàng phục hồi, VN-Index tiếp tục điều chỉnh | NewZMoney

Kinh tế 08:34 28/10/2026

(HTV) - Giá vàng thế giới phục hồi, giá vàng trong nước duy trì ở mức cao. Giá dầu hạ nhiệt, trong khi thị trường xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức giá từ kỳ điều hành ngày 22/10. Trên thị trường chứng khoán, VN-Index giảm nhẹ trong phiên 27/10, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Bắt sóng thị trường ngày 27/10: Vàng nhẫn trong nước giảm, giá dầu hạ nhiệt | NewZMoney

Bắt sóng thị trường ngày 27/10: Vàng nhẫn trong nước giảm, giá dầu hạ nhiệt | NewZMoney

Kinh doanh 08:09 27/10/2026

(HTV) - Sáng 27/10, giá vàng nhẫn DOJI giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng; tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, trong khi giá dầu Brent giảm còn 115,81 USD/thùng. Trước đó, VN-Index chốt phiên 26/10 tại 1.763,55 điểm, giảm 10,60 điểm sau bốn phiên tăng liên tiếp.

Bắt sóng thị trường ngày 27/10/2026: Vàng thế giới phục hồi, giá dầu hạ nhiệt | NewZMoney

Bắt sóng thị trường ngày 27/10/2026: Vàng thế giới phục hồi, giá dầu hạ nhiệt | NewZMoney

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(HTV) - Sáng 27/10, vàng SJC duy trì ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm ở 25.627 đồng/USD, trong khi giá dầu Brent giảm còn 115,81 USD/thùng. Trước đó, VN-Index chốt phiên 26/10 tại 1.763,55 điểm, giảm 10,60 điểm sau bốn phiên tăng liên tiếp.

Bắt sóng thị trường 26/10: Vàng SJC quanh 141,7 triệu đồng/lượng, dầu Brent vẫn trên 115 USD/thùng

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(HTV) - Sáng 26/10, VN-Index duy trì đà phục hồi lên 1.774,15 điểm, trong khi vàng SJC quanh 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm ở 25.627 đồng/USD và dầu Brent giảm nhẹ còn 115,40 USD/thùng.

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