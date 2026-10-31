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Kinh tế

Bắt sóng thị trường 31/10: Vàng thế giới lao dốc, giá dầu tăng mạnh | NewZMoney

THÙY DƯƠNG, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI
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(HTV) - Giá vàng thế giới giảm sâu xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, trong khi vàng miếng SJC duy trì ở mức 138,4 – 141,4 triệu đồng/lượng. Ngược chiều, giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4 do lo ngại căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng nguồn cung.

Bắt sóng thị trường 31/10: Vàng thế giới lao dốc, giá dầu tăng mạnh | NewZMoney - Ảnh 1.

Thị trường vàng hôm nay

Bắt sóng thị trường 31/10: Vàng thế giới lao dốc, giá dầu tăng mạnh | NewZMoney - Ảnh 2.

Vàng trong nước: Sáng 31/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC giao dịch quanh mức 134,3 – 138,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước đi ngang so với phiên trước.

Bắt sóng thị trường 31/10: Vàng thế giới lao dốc, giá dầu tăng mạnh | NewZMoney - Ảnh 3.

Vàng thế giới: Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, giá vàng giao ngay giảm 3,5%, xuống còn khoảng 3.880,97 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh thị trường chứng khoán công nghệ suy yếu, kỳ vọng lãi suất Mỹ tăng và nhu cầu vàng tại châu Á yếu đi.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Theo kỳ điều hành từ 15 giờ ngày 29/10, xăng E5 RON92 không cao hơn 26.027 đồng/lít; xăng E10 RON95-III không cao hơn 25.734 đồng/lít. Dầu diesel 0,05S có giá tối đa 30.246 đồng/lít, trong khi dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 23.596 đồng/kg.

Bắt sóng thị trường 31/10: Vàng thế giới lao dốc, giá dầu tăng mạnh | NewZMoney - Ảnh 4.

Giá dầu thế giới: Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, dầu Brent tăng 2,4%, lên 117,64 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,08%, lên 104,12 USD/thùng. Giá dầu tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguồn cung và các tuyến vận chuyển năng lượng.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Tỷ giá: Ngày 30/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, giảm 7 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.610 đồng/USD mua tiền mặt và 26.020 đồng/USD bán ra theo bảng cập nhật lúc 23 giờ ngày 30/10.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đóng cửa ngày 30/10 quanh mức 101,96 điểm, giảm nhẹ so với phiên trước. Diễn biến đồng USD cùng kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục tác động đến thị trường ngoại hối và giá kim loại quý.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hằng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng 17 giờ 30 thứ Bảy hằng tuần trên HTV9.

Quý khán giả có thể xem thêm tại link: https://youtu.be/_5pApW_xJOE?si=lQyxOAIQMYKyj03R

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