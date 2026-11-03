CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Bắt sóng thị trường 3/11: Vàng tăng, dầu giảm hơn 7%, VN-Index mất gần 31 điểm | NewZMoney

Kinh doanh
HOÀNG HẠNH, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI

(HTV) - Thị trường tài chính ngày 3/11 ghi nhận giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ và giá dầu thế giới lao dốc. Trên thị trường chứng khoán, VN-Index mất gần 31 điểm trong phiên 2/11, còn khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ bảy liên tiếp.

Thị trường 3/11: Vàng tăng, dầu giảm hơn 7%, VN-Index mất gần 31 điểm

Bắt sóng thị trường 3/11: Vàng tăng, dầu giảm hơn 7%, VN-Index mất gần 31 điểm | NewZMoney - Ảnh 1.

Trên thị trường vàng, vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 137 triệu đồng mua vào và 140 triệu đồng bán ra. Vàng thế giới giao dịch ở mức 3.947,7 USD/ounce. Tỉ giá trung tâm giảm 6 đồng, xuống 25.631 đồng/USD; chỉ số DXY giảm 0,1%, còn 101,77 điểm.

Ở thị trường năng lượng, giá dầu Brent trong phiên 2/11 giảm 7,63%, xuống 104,77 USD/thùng. Dầu WTI giảm 7,36%, còn 96,46 USD/thùng, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng tiến triển ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Trong nước, giá xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng, xuống tối đa 24.223 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng, còn 24.159 đồng/lít. Giá dầu diesel và dầu mazut giữ nguyên.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán trên diện rộng. Kết phiên 2/11, VN-Index giảm 30,90 điểm, tương đương 1,77%, xuống 1.710,72 điểm. Sàn HOSE ghi nhận 281 mã giảm giá, trong đó có 14 mã giảm sàn, trong khi chỉ có 46 mã tăng. Thanh khoản đạt 18.577 tỷ đồng, tăng khoảng 26%. Khối ngoại bán ròng 516 tỷ đồng trên HOSE, đánh dấu phiên bán ròng thứ bảy liên tiếp. Nhóm ngân hàng chịu áp lực lớn, trong khi VIC tăng 0,41% và HDC tăng trần.

Tại Phố Wall, các chỉ số chính đồng loạt giảm mạnh trong phiên 30/10. Dow Jones giảm 1,09%, S&P 500 giảm 1,82% và Nasdaq giảm 2,86%, giữa áp lực bán cổ phiếu công nghệ.

Theo phân tích từ Chứng khoán Kafi, VN-Index có thể tiếp tục giằng co trong vùng 1.696–1.741 điểm. Vùng 1.696–1.700 điểm là ngưỡng hỗ trợ quan trọng; nếu lực cầu cải thiện, chỉ số có thể hồi phục kỹ thuật lên vùng 1.725–1.741 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng an toàn, kiểm soát đòn bẩy và thận trọng với các quyết định bắt đáy khi thị trường chưa xác nhận cân bằng cung cầu.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hàng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng lúc 17 giờ 30 chiều thứ Bảy hàng tuần trên HTV9.

Danh sách tập

Bắt sóng thị trường ngày 3/11: VN-Index trước áp lực giảm điểm, vàng và dầu biến động mạnh | NewZMoney

Bắt sóng thị trường ngày 3/11: VN-Index trước áp lực giảm điểm, vàng và dầu biến động mạnh | NewZMoney

Kinh tế 08:00 03/11/2026

(HTV) - Thị trường ngày 3/11 ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi VN-Index đối mặt áp lực bán sau ba phiên giảm liên tiếp còn 1.710,72 điểm, trong khi vàng miếng SJC tăng lên 137 - 140 triệu đồng/lượng và dầu Brent giảm hơn 7% xuống 104,77 USD/thùng.

Bắt sóng thị trường 2/11: VN-Index tăng lên 1.774,15 điểm, xăng dầu giảm | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 2/11: VN-Index tăng lên 1.774,15 điểm, xăng dầu giảm | NewZMoney

Kinh doanh 08:00 02/11/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 2/11: VN-Index kết tuần tăng 0,77% lên 1.774,15 điểm, chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng. Giá vàng miếng SJC duy trì trạng thái đi ngang, trong khi giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh tới 1.804 đồng/lít.

Bắt sóng thị trường 2/11: VN-Index tăng 0,77% lên 1.774,15 điểm, xăng dầu giảm | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 2/11: VN-Index tăng 0,77% lên 1.774,15 điểm, xăng dầu giảm | NewZMoney

Kinh tế 08:00 02/11/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 2/11: VN-Index kết tuần tăng 0,77% lên 1.774,15 điểm, chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng. Giá vàng miếng SJC duy trì trạng thái đi ngang, trong khi giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh tới 1.804 đồng/lít.

Bắt sóng thị trường 1/11: Giá vàng lao dốc mạnh, xăng dầu thế giới lập đỉnh 6 tháng | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 1/11: Giá vàng lao dốc mạnh, xăng dầu thế giới lập đỉnh 6 tháng | NewZMoney

Kinh doanh 08:00 01/11/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 1/11: Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm sâu tới 2,5 triệu đồng/lượng, trong khi thị trường xăng dầu tiếp nối đà tăng tuần thứ 3 liên tiếp trước áp lực từ các căng thẳng địa chính trị.

Bắt sóng thị trường 1/11/2026: Giá vàng lao dốc mạnh, xăng dầu thế giới lập đỉnh 6 tháng | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 1/11/2026: Giá vàng lao dốc mạnh, xăng dầu thế giới lập đỉnh 6 tháng | NewZMoney

Kinh tế 08:00 01/11/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 1/11: Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm sâu tới 2,5 triệu đồng/lượng, trong khi thị trường xăng dầu tiếp nối đà tăng tuần thứ 3 liên tiếp trước áp lực từ các căng thẳng địa chính trị.

Bắt sóng thị trường 31/10: Vàng thế giới lao dốc, giá dầu tăng | NewZMoney

Kinh doanh 08:00 31/10/2026

(HTV) - Giá vàng thế giới giảm sâu xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, trong khi vàng miếng SJC duy trì ở mức 138,4 – 141,4 triệu đồng/lượng. Ngược lại, giá dầu thế giới tăng mạnh do lo ngại nguồn cung năng lượng.

Bắt sóng thị trường 31/10: Vàng thế giới lao dốc, giá dầu tăng mạnh | NewZMoney

Kinh tế 08:00 31/10/2026

(HTV) - Giá vàng thế giới giảm sâu xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, trong khi vàng miếng SJC duy trì ở mức 138,4 – 141,4 triệu đồng/lượng. Ngược chiều, giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4 do lo ngại căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng nguồn cung.

Bắt sóng thị trường 30/10: Dầu vượt 114 USD, VN-Index đi xuống | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 30/10: Dầu vượt 114 USD, VN-Index đi xuống | NewZMoney

Kinh doanh 08:00 30/10/2026

(HTV) - Thị trường tài chính ngày 30/10 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý: VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng, trong khi giá dầu Brent duy trì trên 114 USD/thùng. Vàng SJC đi ngang, còn đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế.

Bắt sóng thị trường 30/10: VN-Index giảm về 1.755,61 điểm, dầu Brent vượt 114 USD/thùng | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 30/10: VN-Index giảm về 1.755,61 điểm, dầu Brent vượt 114 USD/thùng | NewZMoney

Kinh tế 08:00 30/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 30/10: VN-Index giảm 11,04 điểm, xuống 1.755,61 điểm. Giá vàng miếng SJC giữ ổn định ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng theo kỳ điều hành ngày 29/10.

Bắt sóng thị trường 29/10: Giá vàng miếng bật tăng, giá dầu thế giới tăng

Bắt sóng thị trường 29/10: Giá vàng miếng bật tăng, giá dầu thế giới tăng

Kinh doanh 07:51 29/10/2026

(HTV) - Thị trường 29/10: giá vàng miếng trong nước tiến sát mốc 143 triệu đồng mỗi lượng, giá dầu thế giới đảo chiều tăng, trong khi VN-Index hồi phục nhẹ sau hai phiên giảm liên tiếp.

Các chương trình khác