Bắt sóng thị trường 3/11: Vàng tăng, dầu giảm hơn 7%, VN-Index mất gần 31 điểm | NewZMoney

Thị trường 3/11: Vàng tăng, dầu giảm hơn 7%, VN-Index mất gần 31 điểm

Trên thị trường vàng, vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 137 triệu đồng mua vào và 140 triệu đồng bán ra. Vàng thế giới giao dịch ở mức 3.947,7 USD/ounce. Tỉ giá trung tâm giảm 6 đồng, xuống 25.631 đồng/USD; chỉ số DXY giảm 0,1%, còn 101,77 điểm.

Ở thị trường năng lượng, giá dầu Brent trong phiên 2/11 giảm 7,63%, xuống 104,77 USD/thùng. Dầu WTI giảm 7,36%, còn 96,46 USD/thùng, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng tiến triển ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Trong nước, giá xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng, xuống tối đa 24.223 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng, còn 24.159 đồng/lít. Giá dầu diesel và dầu mazut giữ nguyên.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán trên diện rộng. Kết phiên 2/11, VN-Index giảm 30,90 điểm, tương đương 1,77%, xuống 1.710,72 điểm. Sàn HOSE ghi nhận 281 mã giảm giá, trong đó có 14 mã giảm sàn, trong khi chỉ có 46 mã tăng. Thanh khoản đạt 18.577 tỷ đồng, tăng khoảng 26%. Khối ngoại bán ròng 516 tỷ đồng trên HOSE, đánh dấu phiên bán ròng thứ bảy liên tiếp. Nhóm ngân hàng chịu áp lực lớn, trong khi VIC tăng 0,41% và HDC tăng trần.

Tại Phố Wall, các chỉ số chính đồng loạt giảm mạnh trong phiên 30/10. Dow Jones giảm 1,09%, S&P 500 giảm 1,82% và Nasdaq giảm 2,86%, giữa áp lực bán cổ phiếu công nghệ.

Theo phân tích từ Chứng khoán Kafi, VN-Index có thể tiếp tục giằng co trong vùng 1.696–1.741 điểm. Vùng 1.696–1.700 điểm là ngưỡng hỗ trợ quan trọng; nếu lực cầu cải thiện, chỉ số có thể hồi phục kỹ thuật lên vùng 1.725–1.741 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng an toàn, kiểm soát đòn bẩy và thận trọng với các quyết định bắt đáy khi thị trường chưa xác nhận cân bằng cung cầu.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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