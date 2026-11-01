Thị trường vàng hôm nay

Thị trường trong nước: Giá vàng ngày 1/11 chứng kiến đà giảm rất mạnh. Các thương hiệu lớn (SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải) đồng loạt điều chỉnh giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết phổ biến quanh mức 136,0 - 139,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Phú Quý SJC giao dịch ở ngưỡng 134,5 - 139,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh từ 2 - 2,5 triệu đồng/lượng; cụ thể nhẫn SJC ở mức 131,8 - 135,8 triệu đồng/lượng, DOJI ở mức 134,0 - 138,0 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải có mức mua vào thấp nhất là 132,8 triệu đồng/lượng. Đối với thị trường bạc, giá giao dịch duy trì quanh mức 1,501 - 1,656 triệu đồng/lượng tùy khu vực.

Thị trường quốc tế: Vàng thế giới khép lại tuần giao dịch đầy biến động, rơi tự do xuống dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce và chốt tại 3.876,4 USD/ounce (tương đương 121,5 triệu đồng/lượng quy đổi), đánh dấu mức thấp nhất trong 1 năm qua. Hiện chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước bị nới rộng lên khoảng 17,5 triệu đồng/lượng. Khảo sát của Kitco cho thấy sự bi quan bao trùm khi 63% chuyên gia Phố Wall nhận định giá vàng sẽ tiếp tục giảm, trái ngược với 53% nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng bắt đáy phục hồi. Tuần tới, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 sẽ là những yếu tố then chốt quyết định xu hướng tiếp theo của kim loại quý.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới: Giá dầu khép lại tuần giao dịch tăng thứ 3 liên tiếp và chạm mốc cao nhất kể từ cuối tháng 4. Dầu Brent chốt tuần ở mức 113,4 USD/thùng (tăng 13,6% trong tháng), trong khi dầu WTI đạt 104,1 USD/thùng (tăng 15,2%). Đà tăng được củng cố bởi rủi ro gián đoạn nguồn cung từ các cuộc tấn công tại Trung Đông và những đồn đoán về chính sách của Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, bất chấp một số tín hiệu ngoại giao hạ nhiệt.

Thị trường trong nước: Mặt bằng giá bán lẻ tiếp tục nhích lên sau đợt điều chỉnh lúc 15 giờ ngày 29/10. Cụ thể: Xăng E5RON92 tăng lên mức 26.027 đồng/lít; xăng E10RON95-III ở mức 25.734 đồng/lít. Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel chạm mốc 30.246 đồng/lít, trong khi dầu mazut ở mức 23.596 đồng/kg.

Góc nhìn đầu tư: Warren Buffett và nghệ thuật đầu tư "nhàm chán" nhưng hiệu quả

Sau hơn sáu thập kỷ dẫn dắt Berkshire Hathaway, nhà đầu tư 96 tuổi để lại một di sản không nằm ở những thương vụ ngoạn mục, mà ở một kỷ luật đầu tư giản dị đến mức nhiều người không đủ kiên nhẫn để làm theo.

Ngày 1/1/2026, Greg Abel chính thức thay Warren Buffett làm Tổng giám đốc Berkshire Hathaway. Nhiều người chờ xem tập đoàn có đổi hướng hay không. Báo cáo Quý I/2026 cho thấy điều ngược lại. Berkshire tiếp tục bán ròng cổ phiếu, nối lại mua cổ phiếu quỹ ở mức thận trọng, và đẩy lượng tiền mặt cùng tín phiếu kho bạc lên kỷ lục khoảng 397 tỷ USD.

Điều đó cho thấy phong cách của Buffett không phải thiên tài cá nhân khó lặp lại. Nó là một hệ thống nguyên tắc có thể truyền lại. Hiểu hệ thống ấy cũng cần gỡ bỏ vài lầm tưởng phổ biến.

Berkshire Quý I/2026 qua các con số

Nguồn: báo cáo kết quả quý I/2026 của Berkshire Hathaway qua CNN Business và Bloomberg; báo cáo 13F nộp ngày 15/5/2026.)

Mua doanh nghiệp, không mua mã cổ phiếu

Với Buffett, cổ phiếu không phải mã số nhấp nháy trên bảng điện mà là một phần quyền sở hữu doanh nghiệp. Trước khi mua, ông tự hỏi: nếu thị trường đóng cửa mười năm, mình có vui khi nắm giữ doanh nghiệp này không? Cách nghĩ ấy loại bỏ phần lớn các quyết định mua bán theo cảm xúc.

Từ đó có khái niệm "vòng tròn năng lực": chỉ đầu tư vào những gì mình thực sự hiểu. Ông từng tránh làn sóng công nghệ cuối thập niên 1990 vì không đánh giá được dòng tiền tương lai của các công ty dot-com. Ông bị chê là lạc hậu cho đến khi bong bóng vỡ.

Lầm tưởng thứ nhất: Buffett chỉ mua cổ phiếu rẻ

Nhiều người gọi ông là bậc thầy "đầu tư giá trị" và hiểu rằng ông săn cổ phiếu có P/E hay P/B thấp. Thực tế đã khác từ giữa thập niên 1970, khi Charlie Munger thuyết phục ông rằng mua một doanh nghiệp tuyệt vời với giá hợp lý tốt hơn mua doanh nghiệp tầm thường với giá rẻ.

Coca-Cola, American Express hay Apple, những khoản đầu tư làm nên tên tuổi Berkshire, đều không bao giờ "rẻ" theo các chỉ số truyền thống. Ông trả giá hợp lý cho thương hiệu mạnh, biên lợi nhuận cao và khả năng tăng giá bán mà không mất khách. Điều ông tìm là "con hào kinh tế", tức lợi thế cạnh tranh khiến đối thủ khó vượt qua. Giá thấp chỉ là một yếu tố, không phải điều kiện đủ.

Lầm tưởng thứ hai: "Mua và giữ mãi mãi"

Câu "thời gian nắm giữ ưa thích của tôi là mãi mãi" thường được trích mà bỏ qua bối cảnh. Dữ liệu Quý I/2026 cho thấy Berkshire bán ròng khoảng 8,1 tỷ USD cổ phiếu và thoát hẳn các vị thế như Amazon, Domino's Pizza và UnitedHealth. "Mãi mãi" chỉ áp dụng cho số ít doanh nghiệp lõi khi luận điểm đầu tư ban đầu vẫn nguyên vẹn. Khi luận điểm đổi, Berkshire sẵn sàng bán.

Lầm tưởng thứ ba: Berkshire là một quỹ cổ phiếu

Danh mục cổ phiếu niêm yết của Berkshire trị giá khoảng 263 tỷ USD, nhưng đó chỉ là phần nổi vì báo cáo 13F là thứ công khai và dễ theo dõi nhất. Phần lớn giá trị thật nằm ở các doanh nghiệp sở hữu toàn phần: Bảo hiểm GEICO, đường sắt BNSF, mảng năng lượng và hàng chục công ty sản xuất, dịch vụ khác.

Mảng bảo hiểm tạo ra "float", tức phí thu trước khi phải bồi thường, mà Berkshire được đầu tư trong thời gian nắm giữ. Đây là nguồn vốn chi phí thấp, ổn định, mà nhà đầu tư cá nhân hiếm khi có.

Ba tầng tài sản của Berkshire

Tập trung, không dàn trải

Lý thuyết danh mục hiện đại khuyên đa dạng hóa thật rộng. Buffett đi ngược lại. Năm cổ phiếu lớn nhất của Berkshire (Apple, American Express, Coca-Cola, Bank of America và Chevron) chiếm khoảng 68% giá trị danh mục niêm yết, riêng Apple khoảng 22%.

Valuesider, tổng hợp từ báo cáo 13F quý I/2026 (số liệu tại 31/3/2026); phần còn lại = 100% trừ năm mã đầu

Cộng theo Valuesider, năm mã đầu chiếm 67,1%; một số nguồn làm tròn thành khoảng 68% như trong bài.

Ông từng nói đa dạng hóa là sự bảo vệ trước thiếu hiểu biết, và nó có ít ý nghĩa với người biết mình đang làm gì. Với ông, rủi ro đến từ việc không hiểu doanh nghiệp mình nắm giữ, không phải từ số lượng mã ít. Công cụ quản trị rủi ro chính là chất lượng doanh nghiệp và biên an toàn khi mua.

Nhưng Berkshire vẫn đa dạng hóa theo cách khác: giữa doanh nghiệp sở hữu toàn phần, cổ phần thiểu số niêm yết và tiền mặt. Ba lớp tài sản này có đặc tính rủi ro khác nhau, và đó mới là cơ chế bảo vệ thực sự.

Tiền mặt là vũ khí, không phải sự nhàn rỗi

Khoản tiền gần 400 tỷ USD, nhiều hơn tiền mặt của Apple, Amazon, Alphabet và Microsoft cộng lại, dễ bị coi là lãng phí khi thị trường đang lên. Buffett nhìn khác. Tiền mặt là quyền chọn mua với giá hời khi khủng hoảng xảy ra. Ông đã triển khai vốn mạnh trong cuộc khủng hoảng 2008 và có tiền để hành động khi người khác buộc phải bán.

Ông không dự đoán thị trường. Ông chỉ từ chối trả giá cao khi chưa thấy cơ hội đáng giá, và chấp nhận bỏ lỡ một phần đà tăng. Tại đại hội cổ đông tháng 5/2026, ông nhận xét chưa bao giờ thấy nhiều người có tâm lý đánh bạc đến thế. Kỷ luật đó có giá: Berkshire có thể thua thị trường trong các giai đoạn bùng nổ, và cổ đông phải đủ kiên nhẫn chấp nhận điều ấy.

Hai nguyên tắc nền tảng

Phía sau mọi quyết định là hai nguyên tắc. Một là "biên an toàn": Mua với mức giá thấp hơn giá trị nội tại đủ nhiều để sai số trong ước tính không gây thiệt hại nặng. Hai là câu ông hay nhắc: giá là thứ bạn trả, giá trị là thứ bạn nhận. Cả hai đều quy về việc bảo toàn vốn trước, tìm lợi nhuận sau.

Kết quả là Berkshire đạt mức tăng trưởng bình quân khoảng 19,9% mỗi năm trong giai đoạn 1965–2024, gần gấp đôi mức khoảng 10,4% của chỉ số S&P 500 (đã gồm cổ tức). Sức mạnh nằm ở lãi kép kéo dài hàng chục năm hơn là ở những cú đột phá.

Bài học cho nhà đầu tư Việt Nam

Không nên sao chép nguyên danh mục của Berkshire. Quy mô vốn, nguồn float và môi trường thị trường của một tập đoàn Mỹ khác xa hoàn cảnh nhà đầu tư cá nhân Việt Nam. Chu kỳ chính sách trong nước cũng thay đổi nhanh hơn, từ room tín dụng, đầu tư công đến tiến trình nâng hạng thị trường, nên luận điểm đầu tư cần được rà soát thường xuyên hơn.

Berkshire và nhà đầu tư cá nhân Việt Nam: Điểm khác biệt cần lưu ý

Điều có thể học là khung tư duy:

Chỉ đầu tư vào ngành mình hiểu. Hãy bắt đầu từ lĩnh vực có thể tiếp cận thông tin tốt, rồi mới mở rộng.

Ưu tiên chất lượng doanh nghiệp. Hãy tìm ROE ổn định, thị phần bền vững và ban lãnh đạo minh bạch, thay vì chỉ nhìn P/E thấp.

Tập trung có chọn lọc. Một nhóm nhỏ cổ phiếu lõi mà bạn hiểu rõ thường tốt hơn hàng chục mã nắm giữ nửa vời.

Giữ tiền mặt hợp lý. Không cần như Berkshire, nhưng đủ để không bị ép bán khi thị trường điều chỉnh và đủ để mua khi giá hấp dẫn.

Biết bán khi luận điểm thay đổi. Kiên nhẫn không đồng nghĩa với cố chấp.

Phong cách của Buffett không có công thức bí mật. Nó là sự kiên nhẫn, kỷ luật và khiêm tốn trước những điều mình không biết, những phẩm chất đơn giản nhưng khó thực hành bền bỉ qua nhiều chu kỳ thị trường.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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