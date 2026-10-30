Bắt sóng thị trường 30/10: Dầu vượt 114 USD, VN-Index đi xuống | NewZMoney

Trên thị trường vàng, vàng miếng SJC giữ nguyên giá mua vào 139,7 triệu đồng/lượng và bán ra 142,7 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới giao dịch quanh 4.021 USD/ounce. Tỷ giá trung tâm tăng 13 đồng, lên 25.644 đồng/USD; chỉ số DXY giảm 0,33%, xuống 101,85 điểm.

Ở thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm 0,38%, còn 114,88 USD/thùng. Dầu WTI giảm 0,76%, xuống 102 USD/thùng. Trong nước, giá xăng E5RON92 tăng lên 26.027 đồng/lít, xăng E10RON95-III ở mức 25.734 đồng/lít theo kỳ điều hành từ 15 giờ ngày 29/10.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán trên diện rộng. Kết phiên 29/10, VN-Index giảm 11,04 điểm, tương đương 0,62%, xuống 1.755,61 điểm. Sàn HOSE ghi nhận 215 mã giảm giá, trong khi chỉ có 97 mã tăng. Khối ngoại bán ròng khoảng 459 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ năm liên tiếp. Nhóm dầu khí và công nghệ chịu áp lực đáng kể; ngược lại, HPG tăng 2,17% và GVR tăng 1,43%.

Tại Phố Wall, các chỉ số chính đồng loạt tăng nhẹ trong phiên 28/10, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng 3,75–4%.

Theo phân tích từ Chứng khoán Kafi, vùng 1.750 điểm là mốc hỗ trợ đáng chú ý của VN-Index. Nhà đầu tư nên theo dõi thanh khoản, diễn biến dòng vốn ngoại và biến động giá dầu trước khi đưa ra quyết định.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi. Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hàng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng lúc 17 giờ 30 chiều thứ Bảy hàng tuần trên HTV9.

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