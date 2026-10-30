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Bắt sóng thị trường 30/10: Dầu vượt 114 USD, VN-Index đi xuống | NewZMoney

Kinh doanh
HOÀNG HẠNH, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI

(HTV) - Thị trường tài chính ngày 30/10 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý: VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng, trong khi giá dầu Brent duy trì trên 114 USD/thùng. Vàng SJC đi ngang, còn đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế.

Bắt sóng thị trường 30/10: Dầu vượt 114 USD, VN-Index đi xuống | NewZMoney

Thị trường 30/10: Dầu vượt 114 USD, VN-Index đi xuống | NewZMoney - Ảnh 1.

Trên thị trường vàng, vàng miếng SJC giữ nguyên giá mua vào 139,7 triệu đồng/lượng và bán ra 142,7 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới giao dịch quanh 4.021 USD/ounce. Tỷ giá trung tâm tăng 13 đồng, lên 25.644 đồng/USD; chỉ số DXY giảm 0,33%, xuống 101,85 điểm.

Ở thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm 0,38%, còn 114,88 USD/thùng. Dầu WTI giảm 0,76%, xuống 102 USD/thùng. Trong nước, giá xăng E5RON92 tăng lên 26.027 đồng/lít, xăng E10RON95-III ở mức 25.734 đồng/lít theo kỳ điều hành từ 15 giờ ngày 29/10.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán trên diện rộng. Kết phiên 29/10, VN-Index giảm 11,04 điểm, tương đương 0,62%, xuống 1.755,61 điểm. Sàn HOSE ghi nhận 215 mã giảm giá, trong khi chỉ có 97 mã tăng. Khối ngoại bán ròng khoảng 459 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ năm liên tiếp. Nhóm dầu khí và công nghệ chịu áp lực đáng kể; ngược lại, HPG tăng 2,17% và GVR tăng 1,43%.

Tại Phố Wall, các chỉ số chính đồng loạt tăng nhẹ trong phiên 28/10, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng 3,75–4%.

Theo phân tích từ Chứng khoán Kafi, vùng 1.750 điểm là mốc hỗ trợ đáng chú ý của VN-Index. Nhà đầu tư nên theo dõi thanh khoản, diễn biến dòng vốn ngoại và biến động giá dầu trước khi đưa ra quyết định.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi. Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hàng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng lúc 17 giờ 30 chiều thứ Bảy hàng tuần trên HTV9.

Quý khán giả có thể xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=W0fJSKgsZk0&list=PLNZnXAV813HU&index=1

Danh sách tập

Bắt sóng thị trường 30/10: VN-Index giảm về 1.755,61 điểm, dầu Brent vượt 114 USD/thùng | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 30/10: VN-Index giảm về 1.755,61 điểm, dầu Brent vượt 114 USD/thùng | NewZMoney

Kinh tế 08:00 30/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 30/10: VN-Index giảm 11,04 điểm, xuống 1.755,61 điểm. Giá vàng miếng SJC giữ ổn định ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng theo kỳ điều hành ngày 29/10.

Bắt sóng thị trường 29/10: Giá vàng miếng bật tăng, giá dầu thế giới tăng

Bắt sóng thị trường 29/10: Giá vàng miếng bật tăng, giá dầu thế giới tăng

Kinh doanh 07:51 29/10/2026

(HTV) - Thị trường 29/10: giá vàng miếng trong nước tiến sát mốc 143 triệu đồng mỗi lượng, giá dầu thế giới đảo chiều tăng, trong khi VN-Index hồi phục nhẹ sau hai phiên giảm liên tiếp.

Bắt sóng thị trường 29/10/2026: Vàng miếng chạm 143 triệu đồng/lượng, giá dầu thế giới tăng | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 29/10/2026: Vàng miếng chạm 143 triệu đồng/lượng, giá dầu thế giới tăng | NewZMoney

Kinh tế 07:49 29/10/2026

(HTV) - Thị trường 29/10: giá vàng miếng trong nước tiến sát mốc 143 triệu đồng mỗi lượng, giá dầu thế giới đảo chiều tăng mạnh, trong khi VN-Index hồi phục nhẹ sau hai phiên giảm liên tiếp.

Bắt sóng thị trường 28/10: Vàng phục hồi, VN-Index tiếp tục điều chỉnh | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 28/10: Vàng phục hồi, VN-Index tiếp tục điều chỉnh | NewZMoney

Kinh tế 08:40 28/10/2026

(HTV) - Giá vàng thế giới phục hồi hơn 1% trong phiên 27/10, kéo giá vàng trong nước duy trì ở mức cao. Giá dầu thế giới hạ nhiệt, trong khi xăng dầu trong nước áp dụng mức giá từ kỳ điều hành ngày 22/10. Trên thị trường chứng khoán, VN-Index giảm nhẹ khi dòng tiền vẫn thận trọng.

Bắt sóng thị trường 28/10: Giá vàng phục hồi, VN-Index tiếp tục điều chỉnh | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 28/10: Giá vàng phục hồi, VN-Index tiếp tục điều chỉnh | NewZMoney

Kinh tế 08:34 28/10/2026

(HTV) - Giá vàng thế giới phục hồi, giá vàng trong nước duy trì ở mức cao. Giá dầu hạ nhiệt, trong khi thị trường xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức giá từ kỳ điều hành ngày 22/10. Trên thị trường chứng khoán, VN-Index giảm nhẹ trong phiên 27/10, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Bắt sóng thị trường ngày 27/10: Vàng nhẫn trong nước giảm, giá dầu hạ nhiệt | NewZMoney

Bắt sóng thị trường ngày 27/10: Vàng nhẫn trong nước giảm, giá dầu hạ nhiệt | NewZMoney

Kinh doanh 08:09 27/10/2026

(HTV) - Sáng 27/10, giá vàng nhẫn DOJI giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng; tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, trong khi giá dầu Brent giảm còn 115,81 USD/thùng. Trước đó, VN-Index chốt phiên 26/10 tại 1.763,55 điểm, giảm 10,60 điểm sau bốn phiên tăng liên tiếp.

Bắt sóng thị trường ngày 27/10/2026: Vàng thế giới phục hồi, giá dầu hạ nhiệt | NewZMoney

Bắt sóng thị trường ngày 27/10/2026: Vàng thế giới phục hồi, giá dầu hạ nhiệt | NewZMoney

Kinh tế 08:09 27/10/2026

(HTV) - Sáng 27/10, vàng SJC duy trì ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm ở 25.627 đồng/USD, trong khi giá dầu Brent giảm còn 115,81 USD/thùng. Trước đó, VN-Index chốt phiên 26/10 tại 1.763,55 điểm, giảm 10,60 điểm sau bốn phiên tăng liên tiếp.

Bắt sóng thị trường 26/10: Vàng SJC quanh 141,7 triệu đồng/lượng, dầu Brent vẫn trên 115 USD/thùng

Kinh doanh 10:31 26/10/2026

(HTV) - Sáng 26/10, VN-Index duy trì đà phục hồi lên 1.774,15 điểm, trong khi vàng SJC quanh 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm ở 25.627 đồng/USD và dầu Brent giảm nhẹ còn 115,40 USD/thùng.

Bắt sóng thị trường 26/10: Vàng SJC quanh 141,7 triệu đồng/lượng, dầu Brent vẫn trên 115 USD/thùng | NewZMoney

Kinh tế 10:30 26/10/2026

(HTV) - Sáng 26/10, VN-Index duy trì đà phục hồi lên 1.774,15 điểm, trong khi vàng SJC quanh 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm ở 25.627 đồng/USD và dầu Brent giảm nhẹ còn 115,40 USD/thùng.

Bắt sóng thị trường 25/10: Giá vàng trong nước liên tiếp giảm, SJC mất 1,9 triệu đồng | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 25/10: Giá vàng trong nước liên tiếp giảm, SJC mất 1,9 triệu đồng | NewZMoney

Kinh doanh 08:00 25/10/2026

(HTV) - Sáng nay (25/10), giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp sau đợt giảm sâu. Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận biến động mạnh. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 6%, trong khi giá dầu WTI tăng 2,3%.

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