Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: Sáng 3/11, vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 137 - 140 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết ở mức 135,5 - 140 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 132,8 - 136,8 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng lên 3.947,7 USD/ounce, tương đương khoảng 124 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế và phí.

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 25.631 đồng/USD, giảm 6 đồng. Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.570 - 25.980 đồng/USD. Chỉ số DXY giảm 0,10%, xuống 101,77 điểm.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới: Giá dầu Brent giảm 8,66 USD, tương đương 7,63%, xuống 104,77 USD/thùng; dầu WTI giảm 7,36%, còn 96,46 USD/thùng trong phiên 2/11. Đà giảm xuất phát từ kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran có thể giúp hạ nhiệt xung đột và ổn định nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Thị trường trong nước: Từ 0 giờ ngày 1/11, xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít, còn tối đa 24.223 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít, còn 24.159 đồng/lít. Dầu diesel giữ nguyên ở mức 30.246 đồng/lít, dầu mazut ở mức 23.596 đồng/kg.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: VN-Index giảm 30,90 điểm (-1,77%), đóng cửa phiên 2/11 tại 1.710,72 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Sàn HOSE có 281 mã giảm và 46 mã tăng, thanh khoản đạt 18.577 tỉ đồng, tăng 26%. Nhóm ngân hàng chịu áp lực lớn với VPB giảm 6,1%, VCB giảm 4,8%, BID giảm 4,19%; FPT giảm 4,74%. Khối ngoại bán ròng 516 tỉ đồng, phiên thứ bảy liên tiếp.

Thị trường thế giới: Phố Wall giảm mạnh trong phiên 30/10 khi cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán. Dow Jones giảm 1,09% xuống 51.770,31 điểm; S&P 500 giảm 1,82% xuống 7.580,07 điểm; Nasdaq giảm 2,86% xuống 25.437 điểm. Tại châu Á phiên 2/11, Nikkei 225 giảm 0,33%, trong khi KOSPI tăng 2,24%.

Dự báo từ Chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi, VN-Index đã đánh mất vùng hỗ trợ 1.740 - 1.750 điểm. Áp lực bán lan rộng, thanh khoản tăng và khối ngoại bán ròng liên tiếp cho thấy lực cung vẫn chiếm ưu thế. Trong phiên 3/11, chỉ số được dự báo dao động trong vùng 1.696 - 1.741 điểm. Nếu giữ được vùng hỗ trợ 1.696 - 1.700 điểm, VN-Index có thể hồi phục kỹ thuật lên 1.725 - 1.741 điểm; ngược lại, việc thủng vùng này sẽ làm tăng rủi ro giảm sâu.

Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bắt đáy sớm và mua đuổi trong các nhịp hồi phục, duy trì tỉ trọng cổ phiếu an toàn, kiểm soát đòn bẩy và đặt ngưỡng cắt lỗ rõ ràng. Cần thận trọng với MBB, VCB, ACB, STB và FPT; đồng thời theo dõi các mã MSN, PNJ và VIC.

Dự báo đầu tư: Chuẩn bị gì trước những biến động thị trường?

Trong phiên 3/11, VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh vùng 1.696 - 1.741 điểm. Nhà đầu tư cần theo dõi lực cầu tại vùng hỗ trợ, thanh khoản, giao dịch khối ngoại và diễn biến nhóm ngân hàng. Giá dầu, tình hình Trung Đông và các yếu tố chính sách tại Mỹ cũng có thể tác động đến tâm lý thị trường.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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