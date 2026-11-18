Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: Sáng 18/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh lên cùng vùng giá 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý mua vào ở mức 134,3 triệu đồng/lượng và bán ra 137,7 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn, giá tại SJC ở mức 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng có dấu hiệu hồi phục nhẹ, dao động quanh vùng 3.850 - 3.870 USD/ounce sau nhịp giảm mạnh trước đó. Dữ liệu tham khảo trong ngày 17/11 ghi nhận vàng giao ngay quanh 3.865,6 USD/ounce. Tuy nhiên, đồng USD vẫn neo gần vùng cao nhất kể từ tháng 4/2025 và kỳ vọng Fed nâng lãi suất trong tháng 12 tiếp tục tạo sức ép lên kim loại quý. Diễn biến địa chính trị và nhu cầu trú ẩn vẫn là những yếu tố có thể hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn.

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ngày 18/11 ở mức 25.652 đồng/USD, tăng 13 đồng so với ngày trước đó. Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.490 - 25.900 đồng/USD; VietinBank ở mức 25.340 - 25.880 đồng/USD và MB ở mức 25.550 - 25.930 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng nhẹ 0,01%, lên 103,56 điểm. Dù đồng bạc xanh có nhịp điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh, giới phân tích cho rằng triển vọng USD vẫn được hỗ trợ bởi lạm phát Mỹ dai dẳng và kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới: Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, giá dầu Brent tăng 70 cent, tương đương 0,76%, lên 93,14 USD/thùng. Dầu WTI tăng 29 cent, tương đương 0,34%, đạt 86,01 USD/thùng.

Giá dầu phục hồi sau thông tin về các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz và những lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn. Hoạt động quân sự gia tăng tại khu vực Trung Đông cũng khiến thị trường chú ý trở lại đến rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế bởi triển vọng nguồn cung toàn cầu tiếp tục vượt nhu cầu trong quý IV, khi hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông dần phục hồi. Nhà đầu tư đồng thời theo dõi số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ để đánh giá triển vọng tiêu thụ và cân đối cung cầu.

Thị trường trong nước: Giá bán lẻ xăng dầu ngày 18/11 tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành chiều 12/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, xăng E5RON92 có giá không cao hơn 19.399 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 19.845 đồng/lít; dầu diesel 0.05S ở mức 26.822 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không quá 19.742 đồng/kg. Kỳ điều hành tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 19/11.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, VN-Index giảm 10,17 điểm, tương đương 0,59%, xuống còn 1.726,72 điểm. Chỉ số dao động trong vùng 1.717 - 1.736 điểm trước khi hồi nhẹ vào cuối phiên. Áp lực bán lan rộng trên sàn HOSE với 207 mã giảm, trong khi chỉ có 110 mã tăng. VN30 giảm 0,39%, còn 1.837,13 điểm; HNX-Index mất 6,31 điểm, xuống 248,60 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí tạo sức ép đáng kể lên thị trường. VCB giảm 2,07%, BID mất 2,05%, GAS giảm 3,71%; BSR cũng chịu áp lực bán mạnh. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu riêng lẻ như POW tăng 3,11%, KDH tăng 3,64%, tiếp tục thu hút sự chú ý của dòng tiền.

Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE đạt khoảng 9.608 tỷ đồng, thấp nhất trong khoảng một tháng. Khối ngoại bán ròng khoảng 359,5 tỷ đồng trên HOSE, tập trung ở FPT với gần 147 tỷ đồng, VCB hơn 102 tỷ đồng và MBB hơn 65 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế, trong khi dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại trên diện rộng.

Thị trường thế giới: Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm trong phiên 17/11 khi nhà đầu tư lo ngại về triển vọng nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo và chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia. S&P 500 giảm 1%, xuống 7.340,53 điểm; Dow Jones mất 1,6%, còn 50.759,42 điểm; Nasdaq Composite giảm 0,7%, xuống 24.328,38 điểm. Áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu công nghệ và tài chính, trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá lại triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp liên quan đến AI.

Dự báo từ chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo nhận định của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi, phiên giảm điểm ngày 17/11 cho thấy nhịp hồi phục trước đó chưa đủ cơ sở để xác nhận xu hướng đảo chiều. Khi VIC không còn duy trì vai trò nâng đỡ, áp lực bán tại các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và dầu khí khiến VN-Index quay đầu giảm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán, trong khi thanh khoản khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt khoảng 9.600 tỷ đồng, phản ánh dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát.

Về kỹ thuật, VN-Index tiếp tục nằm dưới đường xu hướng giảm hình thành từ tháng 9. Vùng 1.700 - 1.720 điểm là khu vực hỗ trợ quan trọng cần theo dõi; trong khi mốc 1.750 điểm vẫn là ngưỡng cần vượt qua để củng cố tín hiệu hồi phục. Nếu chỉ số chưa lấy lại vùng kháng cự này cùng sự cải thiện về thanh khoản và độ rộng thị trường, các nhịp tăng có thể chỉ mang tính chất hồi phục kỹ thuật.

Kafi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức an toàn, hạn chế mua đuổi và tránh sử dụng đòn bẩy trong giai đoạn thị trường biến động. Dòng tiền hiện có xu hướng phân hóa, do đó có thể theo dõi những cổ phiếu giữ được sức mạnh tương đối như POW, KDH, MSN. Ngược lại, cần thận trọng với nhóm công nghệ, ngân hàng và dầu khí, đặc biệt là các mã đang chịu áp lực bán ròng từ khối ngoại như FPT, VCB và MBB.

Dự báo đầu tư: Chuẩn bị gì trước những biến động thị trường?

Trong bối cảnh VN-Index giảm điểm, thanh khoản suy yếu và khối ngoại quay lại bán ròng, nhà đầu tư không nên vội vàng bắt đáy khi xu hướng chưa có tín hiệu xác nhận. Việc quan sát khả năng giữ vùng hỗ trợ, độ rộng thị trường và sự trở lại của dòng tiền sẽ quan trọng hơn những nhịp hồi ngắn của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhà đầu tư nên chia nhỏ các lệnh giải ngân, duy trì lượng tiền mặt phù hợp và hạn chế sử dụng đòn bẩy.

Trong phiên giao dịch ngày 18/11, VN-Index được dự báo dao động trong vùng 1.710 - 1.740 điểm. Nếu giữ được vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm và thanh khoản cải thiện, chỉ số có thể xuất hiện nhịp hồi phục để kiểm định lại mốc 1.750 điểm. Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ này, áp lực điều chỉnh có thể tiếp tục kéo dài và khiến thị trường lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm.

Nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến dòng vốn ngoại, phản ứng của nhóm cổ phiếu công nghệ trước các thông tin liên quan đến Nvidia, biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Fed dự kiến công bố ngày 18/11, cùng biến động của đồng USD và giá dầu. Bên cạnh đó, kỳ đáo hạn hợp đồng tương lai VN30 và kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 19/11 cũng là những yếu tố cần lưu ý trong các phiên tới.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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