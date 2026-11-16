Bắt sóng thị trường 16/10: Giá vàng trong nước đi ngang, dầu thế giới chịu áp lực tình trạng dư cung | NewZMoney





Thị trường vàng và tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Vàng trong nước

Sáng 16/11, giá vàng miếng trong nước đi ngang ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm trước. Tại SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý, vàng miếng cùng được niêm yết ở mức 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng đồng loạt đứng yên. SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng, DOJI ở mức 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng, còn PNJ ở mức 132,7 – 136,9 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết nhẫn ở mức 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới

Sáng 16/11, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.885,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,3 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,2 triệu đồng/lượng.

Khảo sát hằng tuần của Kitco cho thấy giới phân tích Phố Wall nghiêng rõ về kịch bản giá vàng tiếp tục giảm trong tuần từ 16 đến 20/11. Trong 13 chuyên gia tham gia, 62% dự báo vàng giảm, 23% cho rằng giá đi ngang hoặc chưa rõ xu hướng, và chỉ 15% kỳ vọng giá tăng trở lại. Tâm lý bi quan chiếm ưu thế sau khi vàng liên tiếp mất các mốc hỗ trợ và rơi xuống dưới 3.900 USD/ounce.

Thị trường đang ngóng đợi loạt dữ liệu kinh tế và tín hiệu chính sách của Mỹ trong tuần này. Mở đầu tuần, ngày 16/11, giới đầu tư theo dõi chỉ số sản xuất Empire State và các phát biểu của quan chức Fed. Ngày 17/11, doanh số bán lẻ Mỹ được công bố. Sự kiện đáng chú ý nhất là biên bản cuộc họp của Fed vào ngày 18/11, khi giới đầu tư tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình lãi suất. Ngày 19/11, thị trường đón chỉ số sản xuất Philly Fed và số liệu trợ cấp thất nghiệp. Tuần khép lại với chỉ số niềm tin tiêu dùng Michigan vào ngày 20/11.

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 13/11 ở mức 25.637 đồng/USD, tăng 14 đồng so với phiên 12/11, là phiên tăng thứ ba liên tiếp (trần 26.919, sàn 24.355 đồng/USD). Vietcombank niêm yết 25.430 – 25.840 đồng/USD (mua vào – bán ra) lúc 9h, giảm nhẹ 10 đồng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm hôm trước; giá bán USD tại các ngân hàng thương mại vẫn dưới 26.000 đồng/USD. USD tự do giao dịch quanh 25.840 – 25.890 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY quanh 103 điểm, gần mức cao nhất 19 tháng khi lạm phát Mỹ nóng hơn dự báo củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Trong nước, Sở Giao dịch NHNN niêm yết giá mua USD 25.500 đồng và giá bán 26.854 đồng.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 16/11 tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh từ 15 giờ ngày 12/11 của liên Bộ Công Thương – Tài chính. Theo đó, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít; xăng E10RON95-III có giá không cao hơn 19.845 đồng/lít, giảm 1.311 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S có giá bán tối đa 26.822 đồng/lít, giảm 1.874 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 19.742 đồng/kg, giảm 2.263 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành giá xăng dầu lần này, thị trường thế giới chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều. Đáng chú ý, Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran, trong khi xuất hiện thêm các vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10 và thông tin về các cuộc đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ucraina liên quan đến xung đột Nga – Ucraina cũng tác động đến thị trường.

Những yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong những ngày qua biến động tăng, giảm tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới có xu hướng giảm trong tuần qua, khi thị trường lo ngại tình trạng dư cung toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ suy yếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, giá dầu Brent chốt ở mức 95,84 USD/thùng, tăng nhẹ 0,02%; trong khi dầu WTI giảm 0,20%, xuống còn 88,56 USD/thùng. Tính chung cả tuần, cả hai loại dầu đều giảm khoảng 2,5%.

Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu gia tăng. Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy nguy cơ dư thừa nguồn cung ngày càng rõ nét. Bên cạnh đó, lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu tại Mỹ tăng trong tuần trước, trong khi nhu cầu đối với các sản phẩm lọc dầu có dấu hiệu suy yếu.

Những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran cũng góp phần làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Tuy nhiên, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu và cơ sở năng lượng trong khu vực vẫn là yếu tố tiềm ẩn rủi ro, có thể khiến thị trường biến động trong thời gian tới.

Dự báo từ Chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Đánh giá xu hướng: Các chuyên gia phân tích tài chính Kafi nhận định VN-Index đóng cửa tại 1.734,93 điểm (+0,18 điểm) là kết quả của một phiên rung lắc mạnh hơn là tín hiệu hồi phục: chỉ số bị bán mạnh ở đợt ATC của phiên cuối kỳ cơ cấu ETF, có lúc thủng 1.700 điểm, rồi được lực cầu bắt đáy kéo về trên tham chiếu. Độ rộng vẫn tiêu cực (108 mã tăng, 192 mã giảm, chỉ 6/30 mã VN30 tăng) và thanh khoản gần 15.000 tỷ đồng, thấp hơn mức trung bình, cho thấy dòng tiền còn dè dặt; đà tăng của chỉ số dựa vào số ít mã trụ như STB, VJC, TCB, VPB. Điểm tích cực là khối ngoại quay lại mua ròng khoảng 300 tỷ đồng sau phiên bán ròng hơn 900 tỷ đồng hôm trước, dù lực mua dồn vào VIX còn FPT tiếp tục bị bán ròng hơn 221 tỷ đồng. Bên ngoài, vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, USD lên đỉnh gần 19 tháng và xác suất Fed tăng lãi suất tháng 12 khoảng 91% khiến tâm lý phòng thủ chiếm ưu thế, trong khi giá dầu bật tăng trở lại có thể tạo áp lực lên kỳ điều hành xăng dầu tới. Về kỹ thuật, VN-Index và VN30 vẫn nằm dưới đường xu hướng giảm từ tháng 9; chỉ số cần giữ vùng 1.700 – 1.730 điểm, và chỉ khi vượt 1.750 điểm với thanh khoản cải thiện thì nhịp hồi phục mới được xác nhận.

Quản trị rủi ro: Hạn chế mua đuổi khi chỉ số chưa vượt được vùng kháng cự 1.750 điểm và thanh khoản còn thấp; chỉ giải ngân từng phần khi VN-Index lấy lại vùng 1.750 – 1.780 điểm với dòng tiền lan tỏa tốt hơn. Không nên xem nhịp hồi phút cuối là tín hiệu đảo chiều, vì độ rộng vẫn nghiêng về bên bán và biến động ở đợt ATC có thể lặp lại. Duy trì tỷ trọng tiền mặt an toàn, tránh dùng đòn bẩy cao khi dữ liệu lạm phát Mỹ và kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 12 có thể gây biến động mạnh; đặt kỷ luật cắt lỗ rõ ràng nếu chỉ số đóng cửa dưới 1.700 điểm. Thận trọng với các mã bị khối ngoại bán ròng lớn như FPT, GMD, BID, SHB.

Nhóm ngành ưu tiên: Dòng tiền phiên 13/11 phân hóa, tập trung ở một số cổ phiếu riêng lẻ thay vì lan tỏa toàn thị trường. Ngân hàng dẫn dắt chỉ số với STB +3,3%, TCB +1,4%, MSB +1,6%, VPB +0,9%, trong khi BID và SHB chịu áp lực. Hàng không, cảng biển và điện có điểm sáng: VJC +2,1%, GMD +2,4%, POW +3,6%, trong đó POW và VJC được khối ngoại mua ròng lần lượt khoảng 86 tỷ và 58 tỷ đồng. Nhóm chứng khoán thu hút dòng vốn ngoại tại VIX (mua ròng hơn 308 tỷ đồng) nhưng chưa lan tỏa sang toàn ngành. Ngược lại, VNM, GAS và DMX là các mã kéo chỉ số đi xuống. Nhà đầu tư nên ưu tiên theo dõi nhóm ngân hàng có lực cầu thực chất và các mã có dòng tiền riêng như POW, VJC, đồng thời hạn chế gia tăng vị thế ở các mã bị khối ngoại bán ròng cho đến khi dòng vốn ổn định.

Công nghệ, tài chính cho người trẻ

Khi chỉ số đóng cửa xanh nhưng độ rộng nghiêng về bên giảm và thanh khoản thấp, nhà đầu tư không nên xem đó là tín hiệu tăng giá; hãy chia nhỏ lệnh giải ngân, chọn cổ phiếu có dòng tiền thực chất và không vay đòn bẩy để mua đuổi theo nhịp hồi cuối phiên.

Phiên 16/11, VN-Index được dự báo tiếp tục giằng co trong vùng 1.720 – 1.750 điểm; nếu lực cầu giữ được vùng hỗ trợ 1.700 – 1.730 điểm với thanh khoản cải thiện, chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1.750 – 1.780 điểm, ngược lại nếu thủng hỗ trợ, nhịp điều chỉnh có thể kéo về vùng 1.700 điểm. Dòng vốn khối ngoại, phản ứng của thị trường trước số liệu PPI tháng 10 của Mỹ, giá vàng thế giới quanh mốc 3.900 USD/ounce, diễn biến giá dầu và kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 12 là những yếu tố cần theo dõi; ngày 19/11 cũng là phiên đáo hạn hợp đồng tương lai VN30 và dự kiến là kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.