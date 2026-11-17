Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: Sáng 17/11, giá vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý tiếp tục đi ngang, cùng giao dịch ở ngưỡng 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cao hơn 500.000 đồng/lượng, đứng yên ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng. Ở phân khúc vàng nhẫn, phần lớn các thương hiệu giữ nguyên giá: SJC niêm yết 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng, DOJI ở mức 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, PNJ giao dịch quanh 132,7 - 136,9 triệu đồng/lượng và Phú Quý ở ngưỡng 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng; riêng Bảo Tín Mạnh Hải giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào, xuống còn 132,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm 28 USD/ounce, giao dịch ở mức 3.857,5 USD/ounce, tương đương khoảng 121 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỉ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí). Kim loại quý chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao và xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong cuộc họp ngày 8 và 9/12 lên tới 90% theo CME FedWatch.

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ngày 17/11 tăng 2 đồng, lên mức 25.639 đồng/USD. Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.540 - 25.950 đồng/USD, BIDV ở mức 25.570 - 25.950 đồng/USD và VietinBank giao dịch quanh 25.400 - 25.940 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,16% lên 103,58 điểm, chạm mức cao nhất kể từ tháng 4/2025 nhờ số liệu lạm phát Mỹ duy trì ở mức cao và quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ từ giới chức Fed.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới: Chốt phiên giao dịch ngày 16/11, giá dầu Brent giảm 3,4 USD (tương đương 3,6%), xuống còn 92,44 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 2,84 USD (tương đương 3,2%), về mức 85,72 USD/thùng. Đà giảm diễn ra sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu toàn cầu Quý IV bình quân đạt 105 triệu thùng/ngày, vượt nhu cầu 1,7 triệu thùng/ngày khi dòng chảy xuất khẩu qua eo biển Hormuz phục hồi, đồng thời công bố kế hoạch xả 71 triệu thùng từ kho dự trữ khẩn cấp vào cuối tháng 2 tới. Bên cạnh đó, sản lượng lọc dầu tháng 10 của Trung Quốc giảm 8,1% so với cùng kỳ cũng gây sức ép lên giá dầu, dù rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn hiện hữu sau thông tin về các sự cố tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.

Thị trường trong nước: Giá bán lẻ xăng dầu ngày 17/11 tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành chiều 12/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, xăng E5RON92 có giá không cao hơn 19.399 đồng/lít, xăng E10RON95-III không cao hơn 19.845 đồng/lít, dầu diesel 0.05S ở mức 26.822 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không quá 19.742 đồng/kg.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: Đóng cửa phiên 16/11, VN-Index tăng nhẹ 1,96 điểm (+0,11%) lên 1.736,89 điểm, dù độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 220 mã giảm so với 101 mã tăng trên sàn HOSE. Đà tăng của chỉ số chủ yếu dựa vào lực kéo từ VIC (+2,1%) và VHM (+0,5%) khi đóng góp khoảng 8 điểm; trong khi rổ VN30 giảm 0,04% xuống 1.844,25 điểm, HNX-Index giảm 0,07 điểm còn 254,91 điểm. Nhóm tài chính - chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh với OCB, TCB, TPB, VCI, CTS giảm trên 2%, còn FPT giảm gần 2% xuống dưới mốc 50.000 đồng/cổ phiếu - vùng giá thấp nhất kể từ tháng 7/2023. Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm hơn 21%, xuống gần 11.900 tỉ đồng. Khối ngoại mua ròng nhẹ 12,5 tỉ đồng, tập trung giải ngân vào VIC (117 tỉ đồng) và MSN (hơn 62 tỉ đồng), trong khi tiếp tục bán ròng hơn 160 tỉ đồng tại FPT.

Thị trường thế giới: Trên phố Wall, chứng khoán Mỹ đóng cửa phân hóa trong phiên gần nhất trước áp lực bán ở nhóm cổ phiếu công nghệ: Dow Jones tăng 0,1% lên 52.347,55 điểm, trong khi S&P 500 giảm 0,4% còn 7.561,67 điểm và Nasdaq Composite giảm 0,91% xuống 25.136,27 điểm. Tại châu Á phiên 16/11, các chỉ số chủ chốt đồng loạt giảm điểm theo nhóm bán dẫn với Nikkei 225 giảm 2,42% xuống 59.662,02 điểm, KOSPI mất 3,59% còn 5.100,25 điểm và Shanghai Composite giảm 0,9% xuống 3.602,57 điểm; riêng Hang Seng tăng 0,5% lên 23.763,54 điểm.

Dự báo từ chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo nhận định của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi, nhịp tăng 1,96 điểm của VN-Index mang tính chất nâng đỡ kỹ thuật từ cổ phiếu trụ hơn là tín hiệu cải thiện xu hướng chung, khi thanh khoản trên sàn HOSE chỉ đạt khoảng 70% mức trung bình và dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng. Về mặt kỹ thuật, chỉ số vẫn nằm dưới đường xu hướng giảm từ tháng 9 và chưa vượt qua đường trung bình động 20 ngày; vùng 1.700 - 1.730 điểm đóng vai trò hỗ trợ gần, trong khi xu hướng hồi phục chỉ được xác nhận nếu chỉ số vượt mốc 1.750 điểm kèm thanh khoản gia tăng.

Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức an toàn, chia nhỏ lệnh giải ngân và hạn chế sử dụng đòn bẩy để mua đuổi trong các nhịp rung lắc. Có thể ưu tiên theo dõi các mã đang thu hút dòng tiền riêng như VIC, MSN cùng nhóm bán lẻ và thực phẩm - đồ uống; đồng thời thận trọng, hạn chế gia tăng tỉ trọng ở nhóm công nghệ và các cổ phiếu chịu áp lực bán ròng của khối ngoại như FPT, VCB, VPB.

Dự báo đầu tư: Chuẩn bị gì trước những biến động thị trường?

Khi chỉ số tăng điểm nhờ một vài cổ phiếu vốn hóa lớn nhưng số mã giảm áp đảo và thanh khoản xuống thấp, nhà đầu tư không nên xem đó là tín hiệu thị trường khỏe lên; hãy nhìn vào độ rộng và dòng tiền thay vì chỉ nhìn con số của chỉ số, chia nhỏ lệnh giải ngân và không vay đòn bẩy để mua đuổi.

Trong phiên giao dịch ngày 17/11, VN-Index được dự báo tiếp tục giằng co trong biên độ 1.720 - 1.750 điểm; nếu giữ vững vùng hỗ trợ 1.700 - 1.730 điểm với lực cầu cải thiện, chỉ số có cơ hội kiểm định lại vùng kháng cự 1.750 - 1.780 điểm, ngược lại việc đánh mất ngưỡng hỗ trợ có thể kéo thị trường lùi về kiểm tra mốc 1.700 điểm. Nhà đầu tư cần bám sát diễn biến dòng vốn ngoại, phản ứng của nhóm cổ phiếu công nghệ sau báo cáo kết quả kinh doanh Quý III của Nvidia công bố trong ngày 17/11, biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Fed (công bố ngày 18/11), cũng như biến động giá vàng, giá dầu trước thềm phiên đáo hạn phái sinh VN30 và kỳ điều hành xăng dầu ngày 19/11.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.