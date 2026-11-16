Bắt sóng thị trường 16/10: Giá vàng trong nước đi ngang, dầu thế giới chịu áp lực tình trạng dư cung

07:52 15/11/2026

(HTV) - Thị trường hàng hóa ngày 15/11 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý. Giá vàng trong nước và thế giới chịu áp lực giảm, đồng USD phục hồi trước kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Trong khi đó, giá dầu thế giới tiếp tục suy yếu, còn giá xăng dầu trong nước giữ mức thấp sau kỳ điều hành mới nhất.