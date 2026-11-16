Bắt sóng thị trường 16/10: Giá vàng trong nước đi ngang, dầu thế giới chịu áp lực tình trạng dư cung

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.
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(HTV) - Sáng 16/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt đi ngang ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá dầu thế giới tuần này có xu hướng giảm do lo ngại ngày càng lớn về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.
Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.
Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hằng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng chiều thứ Bảy hằng tuần trên HTV9.
(HTV) - Sáng 16/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt đi ngang ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá dầu thế giới tuần này có xu hướng giảm do lo ngại ngày càng lớn về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.
(HTV) - Thị trường hàng hóa ngày 15/11 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý. Giá vàng trong nước và thế giới chịu áp lực giảm, đồng USD phục hồi trước kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Trong khi đó, giá dầu thế giới tiếp tục suy yếu, còn giá xăng dầu trong nước giữ mức thấp sau kỳ điều hành mới nhất.
(HTV) - Thị trường hàng hóa ngày 15/11 ghi nhận nhiều biến động: giá vàng trong nước tiếp tục giảm, đồng USD phục hồi trước kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Trong khi đó, giá dầu thế giới hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, còn giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp sau kỳ điều hành mới nhất.
(HTV) - Cập nhật thị trường 14/11: Giá vàng hôm nay chịu sức ép từ nhiều phía: lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.
HTV) – Phiên 12/11, VN-Index giảm 12,15 điểm xuống 1.734,75 điểm, khối ngoại bán ròng khoảng 904 tỷ đồng; sáng 13/11, vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, còn 136–139 triệu đồng/lượng, trong khi giá dầu Brent tăng lên 95,20 USD/thùng.
(HTV) - VN-Index tăng 3,83 điểm lên 1.746,90 điểm trong phiên 11/11, dù thanh khoản suy giảm và áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp với khoảng 52 tỷ đồng. Trong khi đó, vàng SJC giảm 900.000 đồng/lượng, giá dầu Brent lùi về 91,49 USD/thùng.
(HTV) - Thị trường tài chính ngày 12/11 chịu tác động từ nhiều yếu tố trong và ngoài nước. VN-Index tăng nhẹ trong phiên 11/11 nhờ lực cầu xuất hiện cuối phiên, song thanh khoản suy giảm và độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán. Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.
(HTV) - Cập nhật thị trường 11/11: Giá vàng thế giới hôm nay giảm 0,8% so với hôm qua; giá vàng trong tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng.
(HTV) - Cập nhật thị trường 11/11: Giá vàng thế giới hôm nay giảm 0,8% so với hôm qua; giá vàng trong tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng.
(HTV) - Cập nhật thị trường 10/11: VN-Index đóng cửa phiên 9/11 giảm 0,64% xuống 1.714,32 điểm, thu hẹp đà giảm vào cuối phiên sau khi có lúc lùi sát vùng 1.700 điểm. Giá vàng trong nước bật tăng nhẹ ở cả vàng miếng và vàng nhẫn, trong khi giá xăng dầu chờ kỳ điều hành mới vào ngày 12/11 tới với dự báo giảm mạnh.