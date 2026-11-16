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Bắt sóng thị trường 16/10: Giá vàng trong nước đi ngang, dầu thế giới chịu áp lực tình trạng dư cung

Kinh doanh 00:01:31.07
MC ZI, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI

(HTV) - Sáng 16/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt đi ngang ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá dầu thế giới tuần này có xu hướng giảm do lo ngại ngày càng lớn về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

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Bắt sóng thị trường 16/10: Giá vàng trong nước đi ngang, dầu thế giới chịu áp lực tình trạng dư cung | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 16/10: Giá vàng trong nước đi ngang, dầu thế giới chịu áp lực tình trạng dư cung | NewZMoney

Kinh tế 09:14 16/11/2026

(HTV) - Sáng 16/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt đi ngang ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá dầu thế giới tuần này có xu hướng giảm do lo ngại ngày càng lớn về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Bắt sóng thị trường 15/11: Giá vàng tiếp tục giảm, dầu thế giới hướng tới tuần đi xuống | NewZMoney

Kinh tế 07:52 15/11/2026

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Bắt sóng thị trường 15/11/2026: Giá vàng SJC tiếp tục giảm, dầu thế giới hướng tới tuần đi xuống | NewZMoney

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(HTV) - Thị trường hàng hóa ngày 15/11 ghi nhận nhiều biến động: giá vàng trong nước tiếp tục giảm, đồng USD phục hồi trước kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Trong khi đó, giá dầu thế giới hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, còn giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp sau kỳ điều hành mới nhất.

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Bắt sóng thị trường 14/11: Giá vàng phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất 13 tháng |

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Kinh tế 08:00 12/11/2026

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Bắt sóng thị trường ngày 12/11: VN-Index giằng co, vàng và dầu thô chịu áp lực | NewZMoney

Kinh tế 07:45 12/11/2026

(HTV) - Thị trường tài chính ngày 12/11 chịu tác động từ nhiều yếu tố trong và ngoài nước. VN-Index tăng nhẹ trong phiên 11/11 nhờ lực cầu xuất hiện cuối phiên, song thanh khoản suy giảm và độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán. Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Bắt sóng thị trường 11/11: Giá vàng thế giới lao dốc, giá dầu thế giới giảm

Bắt sóng thị trường 11/11: Giá vàng thế giới lao dốc, giá dầu thế giới giảm

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(HTV) - Cập nhật thị trường 11/11: Giá vàng thế giới hôm nay giảm 0,8% so với hôm qua; giá vàng trong tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng.

Bắt sóng thị trường 11/11: Giá vàng thế giới đảo chiều giảm, giá dầu thế giới giảm | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 11/11: Giá vàng thế giới đảo chiều giảm, giá dầu thế giới giảm | NewZMoney

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(HTV) - Cập nhật thị trường 11/11: Giá vàng thế giới hôm nay giảm 0,8% so với hôm qua; giá vàng trong tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng.

Thị trường 10/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt tăng nhẹ | NewZMoney

Thị trường 10/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt tăng nhẹ | NewZMoney

Kinh doanh 07:36 10/11/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 10/11: VN-Index đóng cửa phiên 9/11 giảm 0,64% xuống 1.714,32 điểm, thu hẹp đà giảm vào cuối phiên sau khi có lúc lùi sát vùng 1.700 điểm. Giá vàng trong nước bật tăng nhẹ ở cả vàng miếng và vàng nhẫn, trong khi giá xăng dầu chờ kỳ điều hành mới vào ngày 12/11 tới với dự báo giảm mạnh.

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