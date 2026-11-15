Sáng 15/11, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Vàng nhẫn SJC giao dịch quanh mức 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh 3.884 USD/ounce. Kim loại quý chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ở thị trường năng lượng, dầu Brent chốt phiên gần nhất ở mức 95,84 USD/thùng, trong khi dầu WTI đạt 88,56 USD/thùng. Giá dầu hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp do lo ngại nguồn cung dư thừa và nhu cầu tiêu thụ suy yếu. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung.

Trong nước, giá xăng E5 RON92 hiện ở mức 19.399 đồng/lít, xăng E10 RON95-III là 19.845 đồng/lít và dầu diesel 26.822 đồng/lít, áp dụng từ kỳ điều hành ngày 12/11.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hằng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng chiều thứ Bảy hằng tuần trên HTV9.