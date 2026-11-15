CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Bắt sóng thị trường 15/11: Giá vàng tiếp tục giảm, dầu thế giới hướng tới tuần đi xuống | NewZMoney

Kinh tế 00:02:50.92
THÙY DƯƠNG, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI

(HTV) - Thị trường hàng hóa ngày 15/11 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý. Giá vàng trong nước và thế giới chịu áp lực giảm, đồng USD phục hồi trước kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Trong khi đó, giá dầu thế giới tiếp tục suy yếu, còn giá xăng dầu trong nước giữ mức thấp sau kỳ điều hành mới nhất.

Bắt sóng thị trường 15/11: Giá vàng tiếp tục giảm, dầu thế giới hướng tới tuần đi xuống | NewZMoney - Ảnh 1.

Sáng 15/11, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Vàng nhẫn SJC giao dịch quanh mức 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh 3.884 USD/ounce. Kim loại quý chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ở thị trường năng lượng, dầu Brent chốt phiên gần nhất ở mức 95,84 USD/thùng, trong khi dầu WTI đạt 88,56 USD/thùng. Giá dầu hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp do lo ngại nguồn cung dư thừa và nhu cầu tiêu thụ suy yếu. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung.

Trong nước, giá xăng E5 RON92 hiện ở mức 19.399 đồng/lít, xăng E10 RON95-III là 19.845 đồng/lít và dầu diesel 26.822 đồng/lít, áp dụng từ kỳ điều hành ngày 12/11.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hằng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng chiều thứ Bảy hằng tuần trên HTV9.

Danh sách tập

Bắt sóng thị trường 15/11/2026: Giá vàng SJC tiếp tục giảm, dầu thế giới hướng tới tuần đi xuống | NewZMoney

Kinh tế 07:32 15/11/2026

(HTV) - Thị trường hàng hóa ngày 15/11 ghi nhận nhiều biến động: giá vàng trong nước tiếp tục giảm, đồng USD phục hồi trước kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Trong khi đó, giá dầu thế giới hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, còn giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp sau kỳ điều hành mới nhất.

Bắt sóng thị trường 14/11: Giá vàng phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất 13 tháng |

Bắt sóng thị trường 14/11: Giá vàng phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất 13 tháng |

Kinh tế 08:00 14/11/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 14/11: Giá vàng hôm nay chịu sức ép từ nhiều phía: lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Bắt sóng thị trường 13/11: Vàng SJC lao dốc, giá dầu thế giới tăng | NewZMoney

Kinh tế 06:23 13/11/2026

HTV) – Phiên 12/11, VN-Index giảm 12,15 điểm xuống 1.734,75 điểm, khối ngoại bán ròng khoảng 904 tỷ đồng; sáng 13/11, vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, còn 136–139 triệu đồng/lượng, trong khi giá dầu Brent tăng lên 95,20 USD/thùng.

Thị trường 12/11: VN-Index tăng nhẹ, khối ngoại tiếp tục mua ròng | NewZMoney

Kinh tế 08:00 12/11/2026

(HTV) - VN-Index tăng 3,83 điểm lên 1.746,90 điểm trong phiên 11/11, dù thanh khoản suy giảm và áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp với khoảng 52 tỷ đồng. Trong khi đó, vàng SJC giảm 900.000 đồng/lượng, giá dầu Brent lùi về 91,49 USD/thùng.

Bắt sóng thị trường ngày 12/11: VN-Index giằng co, vàng và dầu thô chịu áp lực | NewZMoney

Kinh tế 07:45 12/11/2026

(HTV) - Thị trường tài chính ngày 12/11 chịu tác động từ nhiều yếu tố trong và ngoài nước. VN-Index tăng nhẹ trong phiên 11/11 nhờ lực cầu xuất hiện cuối phiên, song thanh khoản suy giảm và độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán. Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Bắt sóng thị trường 11/11: Giá vàng thế giới lao dốc, giá dầu thế giới giảm

Bắt sóng thị trường 11/11: Giá vàng thế giới lao dốc, giá dầu thế giới giảm

Kinh doanh 09:29 11/11/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 11/11: Giá vàng thế giới hôm nay giảm 0,8% so với hôm qua; giá vàng trong tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng.

Bắt sóng thị trường 11/11: Giá vàng thế giới đảo chiều giảm, giá dầu thế giới giảm | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 11/11: Giá vàng thế giới đảo chiều giảm, giá dầu thế giới giảm | NewZMoney

Kinh tế 08:49 11/11/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 11/11: Giá vàng thế giới hôm nay giảm 0,8% so với hôm qua; giá vàng trong tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng.

Thị trường 10/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt tăng nhẹ | NewZMoney

Thị trường 10/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt tăng nhẹ | NewZMoney

Kinh doanh 07:36 10/11/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 10/11: VN-Index đóng cửa phiên 9/11 giảm 0,64% xuống 1.714,32 điểm, thu hẹp đà giảm vào cuối phiên sau khi có lúc lùi sát vùng 1.700 điểm. Giá vàng trong nước bật tăng nhẹ ở cả vàng miếng và vàng nhẫn, trong khi giá xăng dầu chờ kỳ điều hành mới vào ngày 12/11 tới với dự báo giảm mạnh.

Thị trường 10/11: VN-Index lùi về 1.714,32 điểm, giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt tăng nhẹ | NewZMoney

Thị trường 10/11: VN-Index lùi về 1.714,32 điểm, giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt tăng nhẹ | NewZMoney

Kinh tế 07:35 10/11/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 10/11: VN-Index đóng cửa phiên 9/11 giảm 0,64% xuống 1.714,32 điểm, thu hẹp đà giảm vào cuối phiên sau khi có lúc lùi sát vùng 1.700 điểm. Giá vàng trong nước bật tăng nhẹ ở cả vàng miếng và vàng nhẫn, trong khi giá xăng dầu chờ kỳ điều hành mới vào ngày 12/11 tới với dự báo giảm mạnh.

Bắt sóng thị trường 9/11: Vàng SJC đi ngang, giá dầu nhích tăng, VN-Index giảm hơn 15 điểm | NewZMoney

Kinh tế 07:56 09/11/2026

(HTV) - Sáng 9/11, vàng SJC giữ ổn định ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng, giá dầu thế giới có xu hướng tăng nhẹ. Trong khi đó, VN-Index khép lại phiên 6/11 tại 1.725,36 điểm, giảm 15,37 điểm (-0,88%), dù khối ngoại trở lại mua ròng sau 10 phiên liên tiếp bán ròng.

Các chương trình khác