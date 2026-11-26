Alcaraz ủng hộ Jannik Sinner phẫu thuật

Chia sẻ của Carlos Alcaraz được đưa ra sau khi Jannik Sinner vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối. Tay vợt 25 tuổi người Italy đã nghỉ thi đấu từ sau chức vô địch Wimbledon vào tháng 7. Đó là danh hiệu Grand Slam thứ năm của anh. Ca phẫu thuật này dự kiến khiến Sinner vắng mặt tại Australian Open.

Jannik Sinner vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối (Ảnh: Reuters)

Tại buổi họp báo ngày 25/11 trước trận Tây Ban Nha gặp Áo, Carlos Alcaraz đã nhắc tới đối thủ. Chủ nhân bảy danh hiệu Grand Slam cho biết cả hai đã chưa gặp nhau từ tháng 4. Alcaraz bày tỏ: "Tôi nghĩ làng quần vợt rất nhớ cậu ấy và tôi cũng vậy".

Carlos Alcaraz và Jannik Sinner trong trận đấu Hyundai Card Super Match tại Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

Tay vợt 23 tuổi cho rằng đội ngũ của Sinner có quyết định đúng đắn khi chọn phẫu thuật. Theo anh, Sinner còn trẻ, còn nhiều năm thi đấu phía trước và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Alcaraz chúc đối thủ sớm bình phục để trở lại sân tập và chinh phục các giải đấu.

Tình hình thể lực của Carlos Alcaraz trước tứ kết Davis Cup

Mùa giải năm nay, Alcaraz từng nghỉ thi đấu gần năm tháng vì chấn thương cổ tay. Sau khi trở lại, tay vợt Tây Ban Nha lần lượt vô địch Japan Open, Vienna Open và Paris Masters. Đến ngày 22/11, anh tiếp tục giành danh hiệu ATP Finals tại Turin.

Trở lại sau chấn thương, tay vợt Alcaraz lần lượt vô địch Japan Open, Vienna Open, Paris Masters và ATP Finals (Ảnh: Reuters)



Dù vậy, tay vợt số ba thế giới vẫn đang đối mặt với vấn đề thể lực phát sinh tại Turin vào tuần trước. "Tôi vẫn đang hồi phục và tập thêm một số bài tăng cường sức mạnh. Điều này giúp tôi tránh bị đau hay gặp sự cố trong vài ngày tới", Alcaraz chia sẻ.

Sắp tới, đội tuyển quần vợt Tây Ban Nha sẽ đối đầu đội tuyển Áo ở tứ kết Davis Cup.

Nguồn tin: Reuters