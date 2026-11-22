Hàng ngàn người đã đổ về khu vực quảng trường Cibeles, ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, để chứng kiến thời khắc thành phố chính thức bước vào mùa lễ hội Giáng sinh. Hơn 14 triệu bóng đèn LED đồng loạt được thắp sáng, mang không khí lễ hội đến khắp thủ đô.

Chương trình mở đầu bằng màn trình chiếu trên mặt tiền tòa thị chính, cùng tiết mục trượt patin trên đường phố.

Pháo hoa rực rỡ cùng màn xếp chữ “Feliz Navidad Madrid” bằng drone trên bầu trời quảng trường Cibeles trong đêm khai mạc mùa lễ hội Giáng sinh tại Madrid

Tiếp nối chương trình ca nhạc, 500 thiết bị bay không người lái đồng loạt xuất hiện trên bầu trời trung tâm Madrid, tạo thành hàng chục hình ảnh mang chủ đề "Giáng sinh lung linh".

500 thiết bị bay không người lái xếp hình chuông và bông tuyết lung linh trên bầu trời trung tâm thủ đô Madrid

Buổi lễ khép lại với màn pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm, đúng lúc cây thông Giáng sinh cao 37 mét ở quảng trường Puerta del Sol được thắp sáng, tạo nên một màn kết thúc đồng bộ cho lễ bật đèn Giáng sinh của thành phố.