18 nội dung thi đấu khuấy động Đại hội ngày 22/11

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp các môn thể thao ngày 22/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026

Môn bóng đá nam diễn ra từ 15 giờ đến 19 giờ tại Sân vận động Gò Đậu và Sân vận động Đông Hòa. Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên HTV4 và YouTube HTV Thể Thao, mang đến những diễn biến đáng chú ý trên sân cỏ trong ngày thi đấu.

Ở môn bơi, các vận động viên tranh tài tại Câu lạc bộ Phú Thọ (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh) trong hai khung giờ. Buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ được phát trên YouTube HTV Thể Thao; buổi tối từ 18 giờ đến 21 giờ được truyền hình trực tiếp trên HTV Thể Thao và YouTube HTV Thể Thao.

Trong khi đó, môn cầu mây bãi biển diễn ra tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu, từ 7 giờ 30 đến 18 giờ. Các nội dung thi đấu trên bãi biển tiếp tục góp thêm màu sắc cho ngày tranh tài với những màn phối hợp và đối kháng hấp dẫn.

Billiards và snooker được tường thuật trực tiếp trên nền tảng số

Bên cạnh các môn thi đấu ngoài trời và dưới nước, billiards và snooker cũng là những nội dung đáng chú ý trong ngày 22/11. Các vận động viên tranh tài từ 8 giờ đến 19 giờ tại Nhà thi đấu TDTT Nguyễn Du, TP. Hồ Chí Minh. Khán giả có thể theo dõi các cuộc tranh tài trên YouTube HTV Thể Thao theo lịch phát sóng của HTV.

Theo dõi Đại hội Thể thao toàn quốc trên các kênh HTV

Khán giả có thể cập nhật và cổ vũ các vận động viên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X thông qua hệ thống kênh truyền hình HTV9, HTV4, HTV Thể Thao, HTV Du lịch & Cuộc sống cùng các nền tảng số gồm YouTube HTV Thể Thao, Facebook, TikTok và website htv.vn.

Với nhiều môn thi đấu diễn ra ở các địa điểm khác nhau, hệ thống truyền hình và nền tảng trực tuyến của HTV tiếp tục mang đến những lựa chọn theo dõi đa dạng, giúp khán giả không bỏ lỡ các màn tranh tài trong ngày 22/11.