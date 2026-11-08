Luân Đôn rực rỡ ánh đèn, khởi động mùa lễ hội Giáng sinh 2026

300.000 bóng đèn thắp sáng phố Regent

Đông đảo người dân và du khách reo hò khi 300.000 bóng đèn đồng loạt bừng sáng trên phố Regent. Năm nay, khu vực mua sắm West End hạn chế xe cộ, tạo thêm không gian để mọi người tham quan, mua sắm và tận hưởng khung cảnh Giáng sinh.

300.000 bóng đèn đồng loạt thắp sáng phố Regent, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức không khí lễ hội Giáng sinh

Theo bà Karen Baines - Giám đốc Marketing Crown Estate cho biết việc hạn chế phương tiện qua phố Regent giúp người dân và du khách có thêm không gian thưởng thức cảnh quan, chụp ảnh và lưu giữ những kỷ niệm trong mùa lễ hội.

Không khí lễ hội lan tỏa khắp các tuyến phố

Bên cạnh hệ thống ánh sáng trang trí, các buổi biểu diễn âm nhạc đường phố và pháo hoa góp phần làm không khí mua sắm cuối năm thêm náo nhiệt. Nghệ sĩ đi cà kheo Rebecca Savage cũng cảm nhận rõ không khí Giáng sinh qua sắc màu trang trí và trang phục lễ hội của người dân.

Nghệ sĩ đi cà kheo trong trang phục thiên thần phát sáng biểu diễn khuấy động không khí mua sắm Giáng sinh trên đường phố

Gần đó, phố Carnaby cũng được thắp sáng từ một ngày trước với chủ đề “Những ống pháo hoa Giáng sinh”. Các giàn đèn được bật từ 15 giờ đến nửa đêm mỗi ngày, kéo dài đến hết ngày 5/1/2027.