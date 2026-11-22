Ngày 21/11, giới chức Nga và Phần Lan cho biết một tàu hàng Nga đang trên đường tới Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga bên bờ biển Baltic, đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái trên vịnh Phần Lan.

Tàu chở hàng Sparta II của Nga bị hư hại tại vịnh Phần Lan, ngày 21/11/2026 (Nguồn: Reuters)

Theo giới chức hai nước, vụ tấn công xảy ra tại vùng biển quốc tế, phía tây đảo Gogland của Nga. Tàu Sparta II bị hư hại, bốc cháy rồi trôi vào lãnh hải Phần Lan.

Theo Lực lượng Biên phòng Phần Lan, 16 thành viên thủy thủ đoàn đã rời tàu bằng xuồng cứu sinh, sau đó được 1 tàu Nga gần đó đón. Phần Lan đã thiết lập vùng hạn chế quanh tàu để đảm bảo an toàn và chưa ghi nhận nguy cơ nào đối với hoạt động hàng hải trong khu vực.

Ảnh tàu chở hàng Nga bị cháy ở vịnh Phần Lan, ngày 21/11/2026 (Nguồn: Reuters)

Lực lượng Phòng vệ Phần Lan cho rằng Ucraina có thể đứng sau vụ tấn công. Động cơ nhắm vào con tàu cũng như loại hàng đang được vận chuyển vẫn chưa rõ.

Theo dữ liệu LSEG, Sparta II rời St. Petersburg ngày 20/11. Thành phố này nằm ở đầu phía đông vịnh Phần Lan, nhánh biển nối St. Petersburg với biển Baltic. Điểm đến của tàu là Kaliningrad, vùng lãnh thổ Nga nằm giữa Ba Lan với Litva. Thống đốc Kaliningrad cho biết vụ việc không đe dọa nguồn cung cho khu vực.



