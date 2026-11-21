Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước





TP. Hà Nội

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 30-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.