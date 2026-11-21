Trần Trí Khang chinh phục ngôi vị Quán quân

Vòng Lúa Vàng - Chung kết Xếp hạng và Trao giải cuộc thi Bông Lúa Vàng lần thứ 33 – năm 2026 đã khép lại tại Nhà hát VOH, TP. Hồ Chí Minh với chiến thắng cao nhất thuộc về thí sinh Trần Trí Khang. Kết quả là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực, khả năng ca diễn và dấu ấn nghệ thuật mà nam thí sinh thể hiện trong suốt cuộc thi.

Trần Trí Khang đăng quang Quán quân Bông Lúa Vàng lần thứ 33 - năm 2026, đồng thời được vinh danh ở giải Thí sinh Phong cách (Ảnh: Hồng Quang)

Ở vòng thi quyết định, năm gương mặt xuất sắc nhất gồm Đặng Hồng Trúc, Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Thị Cua, Trần Trí Khang và Huỳnh Văn Khánh cùng bước vào cuộc tranh tài cuối cùng. Mỗi thí sinh lựa chọn một trích đoạn cải lương có sử dụng một trong 20 bài bản tổ của âm nhạc tài tử, với thời lượng không quá 15 phút. Đây là thử thách đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật ca, khả năng giữ nhịp, cảm thụ âm nhạc và năng lực hóa thân vào nhân vật.

Năm thí sinh xuất sắc nhất Bông Lúa Vàng 2026 gồm Đặng Hồng Trúc, Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Thị Cua, Trần Trí Khang và Huỳnh Văn Khánh (Ảnh: Hồng Quang)

Với những tác phẩm và vai diễn mang màu sắc khác nhau, các thí sinh đã mang đến sân khấu nhiều cung bậc cảm xúc. Không chỉ thể hiện kỹ thuật biểu diễn, mỗi phần thi còn là cơ hội để người dự thi bộc lộ cá tính nghệ thuật, cách cảm nhận tác phẩm và sự am hiểu đối với loại hình sân khấu truyền thống.

Đặng Hồng Trúc xuất sắc giành giải Nhì cuộc thi Bông Lúa Vàng lần thứ 33 – năm 2026 (Ảnh: Hồng Quang)

Nguyễn Trung Hậu được vinh danh với giải Ba, khép lại hành trình tranh tài tại Bông Lúa Vàng 2026 bằng dấu ấn đáng nhớ (Ảnh: Hồng Quang)

Hai thí sinh nhận giải Khuyến khích Nguyễn Thị Cua, Huỳnh Văn Khánh (Ảnh: Hồng Quang)

Nguyễn Thị Cua nhận giải Thí sinh được yêu thích nhất (Ảnh: Hồng Quang)

Kết quả chung cuộc, Trần Trí Khang giành ngôi vị Quán quân; Đặng Hồng Trúc đạt giải Nhì và Nguyễn Trung Hậu nhận giải Ba. Hai thí sinh Nguyễn Thị Cua và Huỳnh Văn Khánh cùng được trao giải Khuyến khích. Bên cạnh các giải thưởng chuyên môn, Nguyễn Thị Cua được khán thính giả bình chọn là “Thí sinh được yêu thích nhất”. Đặc biệt, Trần Trí Khang tiếp tục ghi dấu ấn khi được trao giải “Thí sinh Phong cách”.

Hội đồng Giám khảo chuyên môn của vòng chung kết gồm Nghệ sĩ Chí Tâm, Nghệ sĩ Thanh Hằng và NSƯT Võ Minh Lâm. Sự đồng hành của các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm góp phần bảo đảm tính chuyên môn, đồng thời tạo thêm động lực để thí sinh thể hiện bản lĩnh trên sân khấu.

Những tiết mục được đầu tư, tiếp nối mạch nguồn nghệ thuật Nam Bộ

Mang chủ đề “Hạt Ngọc Phương Nam”, đêm chung kết không chỉ là cuộc tranh tài tìm kiếm giọng ca xuất sắc nhất mà còn là dịp tôn vinh những giá trị đã làm nên sức sống của nghệ thuật Đờn ca tài tử và Cải lương Nam Bộ. Các tiết mục được đầu tư công phu trong dàn dựng, trang phục và diễn xuất, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, đồng thời làm nổi bật vẻ đẹp của từng trích đoạn.

Các tiết mục dự thi tại Chung kết Bông Lúa Vàng 2026 được đầu tư công phu từ dàn dựng sân khấu, trang phục đến diễn xuất, góp phần tôn lên vẻ đẹp của nghệ thuật Đờn ca tài tử và Cải lương Nam Bộ (Ảnh: Hồng Quang, Bảo Thành)

Một trong những điểm nhấn của mùa giải là tiết mục nghệ thuật đặc biệt “Bông Lúa Vàng rạng ngời lời ca” - sáng tác mới của tác giả Nguyễn Thiên Đăng dành riêng cho cuộc thi năm 2026. Tiết mục có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Kim Tử Long, Nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng cùng các nghệ sĩ Hồng Toán, Huỳnh Thoa và Lâm Chí Ngoán. Sự kết hợp giữa những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và các gương mặt trưởng thành từ cuộc thi tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ, tiếp nối tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống.

NSƯT Kim Tử Long, Nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng cùng các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình (Ảnh: Hồng Quang)

Nhìn lại mùa giải thứ 33, Bông Lúa Vàng tiếp tục ghi dấu bằng những đổi mới trong cách tổ chức và nội dung. Thay vì giới hạn các vòng thi trong không gian sân khấu, chương trình đưa thí sinh đến những địa điểm ghi hình ngoại cảnh, kết hợp các phóng sự khám phá vùng đất, con người và không gian văn hóa gắn với nghệ thuật Đờn ca tài tử. Qua đó, những câu ca, điệu lý được đặt trong mối liên hệ gần gũi hơn với đời sống, giúp khán thính giả cảm nhận rõ hơn sức sống của di sản trong bối cảnh hiện đại.

Đáng chú ý, hệ thống 20 bài bản tổ được lựa chọn làm trục chuyên môn xuyên suốt các vòng thi, với mức độ thử thách tăng dần. Chuyên mục “Thường thức âm nhạc” cũng góp phần bổ sung kiến thức, giúp người dự thi và khán giả hiểu thêm về nền tảng của âm nhạc tài tử. Sự xuất hiện của nhiều thí sinh trẻ, trong đó có những gương mặt thuộc thế hệ Gen Z, là tín hiệu tích cực cho hành trình kế thừa và phát huy nghệ thuật truyền thống.

Bông Lúa Vàng 2026 khép lại với nhiều dấu ấn và cảm xúc đẹp, tiếp tục lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống Nam Bộ (Ảnh: Hồng Quang)

Sau 33 mùa giải, Bông Lúa Vàng không chỉ là sân chơi tìm kiếm những giọng ca ca cổ mà còn trở thành nhịp cầu kết nối nghệ sĩ, người yêu cải lương và các thế hệ khán giả. Mỗi mùa thi góp thêm những gương mặt mới, những câu chuyện theo đuổi đam mê và những nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa phương Nam.

Khép lại với chiến thắng của Trần Trí Khang cùng những gương mặt được vinh danh, Bông Lúa Vàng 2026 tiếp tục khẳng định ý nghĩa của một cuộc thi gắn với trách nhiệm bảo tồn và trao truyền di sản. Những “hạt ngọc” được phát hiện từ sân chơi này sẽ là những nhân tố góp phần đưa lời ca tài tử, tiếng hát cải lương tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay và mai sau.