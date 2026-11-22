Năm nay, BTS tiếp tục vắng mặt tại MAMA, nhưng nhóm vẫn chiến thắng ở nhiều hạng mục, trong đó có Daesang Nghệ sĩ của năm và Album của năm. Thành tích này giúp 7 chàng trai nâng tổng số Daesang lên 80, xác lập kỷ lục nghệ sĩ sở hữu nhiều giải thưởng này nhất lịch sử K-pop.

Sân khấu bùng nổ của CORTIS tại MAMA 2026. Dù mới hoạt động hơn 1 năm, nhóm đã xuất sắc giành Daesang Bài hát của năm với ca khúc “REDRED” cùng giải Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất của nhóm nhạc nam

Trong khi đó, đàn em CORTIS cũng được xướng tên ở hạng mục Bài hát của năm với ca khúc “Redred”, nhóm cũng nhận giải Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất của nhóm nhạc nam. Chiến thắng tại MAMA 2026 đánh dấu bước tiến đáng chú ý của nhóm nhạc này dù chỉ mới hoạt động hơn 1 năm.

Giải thưởng lớn còn lại tại MAMA 2026 là Lựa chọn của người hâm mộ trong năm, thuộc về nhóm nhạc ENHYPEN.

Biển lightstick đỏ rực phủ kín khán đài MAMA 2026 trong đêm trao giải quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu và những thế hệ tân binh triển vọng của K-pop

MAMA 2026 chính thức khép lại vào ngày 21/11 với những dấu ấn đáng nhớ, khi các tên tuổi hàng đầu tiếp tục khẳng định vị thế, đồng thời mở ra cơ hội tỏa sáng cho những thế hệ nghệ sĩ K-pop mới.