Đồ uống là nhóm sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi, gắn liền với đời sống hằng ngày và sức khỏe người dân. Do đó, kiểm soát chất lượng cần được thực hiện xuyên suốt từ khâu nguyên liệu, sản xuất đến phân phối và tiêu dùng. Đây cũng là nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội thảo “Kiểm soát chất lượng đồ uống từ sản xuất đến tiêu dùng - Giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm” do Bộ Công Thương tổ chức sáng 26/11 tại Hà Nội.

Minh bạch nguồn gốc, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp

Theo số liệu được công bố tại hội thảo, trong 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất ngành đồ uống tăng 17,4%. Quy mô thị trường ngày càng mở rộng, cùng với sự đa dạng trong phương thức sản xuất, kinh doanh và phân phối, đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trong bối cảnh đó, minh bạch thông tin sản phẩm và truy xuất nguồn gốc được xem là những yêu cầu quan trọng nhằm giúp người tiêu dùng nhận diện, kiểm chứng chất lượng hàng hóa, đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Hội thảo đề xuất giải pháp kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm ngành đồ uống

Bà Trần Thị Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp đồ uống cần minh bạch các thông tin về chất lượng sản phẩm, quy cách sản xuất và những nội dung theo quy định pháp luật. Đặc biệt, nguồn gốc cần được truy xuất rõ ràng từ nguyên liệu đầu vào, nguyên phụ liệu sản xuất đến quá trình lưu thông qua các kênh phân phối và quản lý sau bán hàng.

Theo các đại biểu, truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật mà còn là công cụ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí và gia tăng năng lực cạnh tranh. Việc số hóa thông tin tại từng công đoạn, kết hợp định danh sản phẩm sẽ góp phần tạo nên hệ thống dữ liệu minh bạch, hỗ trợ kiểm soát chất lượng xuyên suốt chuỗi cung ứng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, củng cố niềm tin người tiêu dùng

Cùng với yêu cầu minh bạch thông tin, ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc đang mở ra phương thức quản lý mới cho ngành đồ uống. Thông qua việc số hóa dữ liệu trên nhãn mác, bao bì, người tiêu dùng có thể tiếp cận thông tin sản phẩm thuận tiện hơn, trong khi doanh nghiệp cũng nâng cao khả năng kiểm soát và quản lý hàng hóa.

Ông Vũ Thế Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần iCheck cho biết, trước đây, phần lớn thông tin doanh nghiệp truyền tải đến người tiêu dùng được thể hiện trên nhãn mác, bao bì sản phẩm. Hiện nay, các thông tin liên quan đến nhãn mác, bao bì và nguồn gốc xuất xứ đang từng bước được số hóa, giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin minh bạch hơn trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Số hóa truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tuy nhiên, theo các diễn giả, chuyển đổi số cần hướng đến hiệu quả thực chất, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin mà còn phải bảo đảm dữ liệu có tính chính xác, đầy đủ và có khả năng kiểm chứng.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc hàng hóa, minh bạch thông tin không chỉ góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn là nền tảng xây dựng uy tín thương hiệu. Khi doanh nghiệp chủ động kiểm soát chất lượng, công khai nguồn gốc và ứng dụng hiệu quả công nghệ số, niềm tin của người tiêu dùng được củng cố, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành đồ uống.