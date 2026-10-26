APRSCP 2026: Thúc đẩy chuyển đổi kép hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững

Sáng nay, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị quốc tế – Phiên họp thường niên lần thứ 18 của Hội nghị bàn tròn châu Á – Thái Bình Dương về sản xuất và tiêu dùng bền vững (APRSCP) diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Hội nghị quốc tế APRSCP lần thứ 18 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh

Hội nghị tạo diễn đàn để các tổ chức trong nước và quốc tế trao đổi về lộ trình chuyển đổi kép cho sản xuất và tiêu dùng bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Trọng tâm là tăng cường liên kết giữa các bên nhằm cụ thể hóa chính sách, đưa kết quả nghiên cứu về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn vào các dự án thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực cho khu vực.

Các đại biểu trao đổi về lộ trình thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững

Theo Tiến sĩ Yasuhiko Hotta - Chủ tịch Bàn tròn châu Á – Thái Bình Dương về sản xuất và tiêu dùng bền vững, lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững (SPC) đang bước vào giai đoạn thứ ba, được gọi là SPC 3.0. Nếu các giai đoạn trước tập trung giải quyết hậu quả và kiểm soát từ khâu sản xuất, giai đoạn mới hướng sự quan tâm nhiều hơn đến người tiêu dùng cuối cùng, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm soát toàn bộ chuỗi từ thượng nguồn đến hạ nguồn.

Ông cho rằng, SPC hiện hướng đến quá trình chuyển đổi mang tính hệ thống, gắn với kinh tế tuần hoàn, trung hòa carbon và nền kinh tế tích cực với thiên nhiên. Quá trình này đòi hỏi những thay đổi đồng bộ về cơ sở hạ tầng, hệ thống đô thị, giao thông, phương thức sản xuất và nhận thức của người tiêu dùng.

Chuyển đổi kép là một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại hội nghị

Đối với Việt Nam, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện chính sách môi trường, việc đẩy nhanh các mô hình thử nghiệm được xem là bước cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn.

Kết nối công nghệ, kinh nghiệm quốc tế với thực tiễn Việt Nam

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Na Uy cùng các đối tác quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp liên kết và khuyến nghị thúc đẩy quá trình chuyển đổi tại Việt Nam.

Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon

Giáo sư Gopalakrishnan Kumar - Đại học Stavanger, Na Uy, cho rằng Việt Nam có thể tận dụng những công nghệ tiên tiến đã được phát triển tại Na Uy để phục vụ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mới nổi theo hướng bền vững. Trong đó, nuôi trồng thủy sản là một lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, thông qua việc ứng dụng công nghệ nuôi trồng thủy sản không phát thải carbon nhằm giảm phát thải trong ngành.

Bà Akiko Yamamoto - Trưởng nhóm khu vực châu Á – Thái Bình Dương về môi trường và năng lượng của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), đánh giá Việt Nam có chương trình quốc gia về kinh tế tuần hoàn khá tiên tiến, cùng danh mục hoạt động đáng chú ý trong lĩnh vực này. Theo bà, cam kết của Chính phủ đối với chuyển đổi kinh tế tuần hoàn, cùng sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo cơ sở để thúc đẩy quá trình chuyển đổi.

Bà cũng nhấn mạnh vai trò của các sáng kiến và hỗ trợ từ APRSCP, UNDP cùng những quốc gia đi trước trong việc chia sẻ bài học, kinh nghiệm phục vụ quá trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Các phiên chuyên ngành tập trung vào thiết kế tuần hoàn, hiệu quả tài nguyên và liên kết chuỗi giá trị

Ngoài phiên chính, hội nghị tổ chức các phiên chuyên ngành, tập trung vào những vấn đề thực tiễn như thiết kế tuần hoàn, dữ liệu và truy xuất nguồn gốc, hiệu quả tài nguyên, liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng kết quả nghiên cứu và chuẩn bị các dự án có tính khả thi.

Thông qua các phiên thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, APRSCP lần thứ 18 hướng đến tăng cường hợp tác giữa các bên, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và kết nối nghiên cứu với thực tiễn, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sản xuất và tiêu dùng bền vững tại Việt Nam và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.



