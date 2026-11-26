Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam chủ động khởi xướng và giữ vai trò làm chủ một dự án cáp quang biển quốc tế ngay từ những khâu nền tảng, thay vì chỉ tham gia góp vốn như trước đây.

Toàn cảnh sự kiện

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Tào Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); đồng chí Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tại sự kiện

Doanh nghiệp Việt Nam chủ động khởi xướng, làm chủ dự án cáp biển quốc tế

Dự án VTS do Viettel chủ trì, với sự đồng hành của các đối tác quốc tế gồm Singtel (Singapore), AIS (Thái Lan) và hai nhà thầu NEC, ACPL. Trong nước, dự án có sự hợp tác của VNPT và FPT trong đầu tư, triển khai và vận hành.

Tuyến cáp có tổng chiều dài khoảng 2.500 km, dung lượng thiết kế lên tới 600 Tbps (Terabit trên giây). VTS được xây dựng với ba ưu thế nổi bật: dung lượng lớn, tốc độ cao, sẵn sàng cho kỷ nguyên A.I. và dữ liệu; kiến trúc mở, linh hoạt, có khả năng phát triển lâu dài; độ an toàn và tin cậy cao. Đây cũng là tuyến cáp quang biển có dung lượng thiết kế lớn nhất và chất lượng kết nối vượt trội của Việt Nam.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng phát biểu

Trung tướng Tào Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, việc xây dựng một tuyến cáp quang biển mất nhiều năm nên không thể chờ đến khi thiếu dung lượng mới đầu tư. Đồng thời, không thể để sự phát triển của nền kinh tế số phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát.

Theo Trung tướng Tào Đức Thắng, điểm cập bờ của tuyến cáp VTS được đặt tại TP. Hồ Chí Minh, góp phần tạo thêm lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ tài chính số. Dự án đồng hành cùng mục tiêu đưa Thành phố trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghệ và kinh tế số có tầm vóc khu vực.

Điểm mới của VTS là doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tham gia góp vốn, mua dung lượng trong các liên minh cáp biển quốc tế, mà đã chủ động khởi xướng, tham gia đầu tư và giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển tuyến cáp, từ hoạch định, thiết kế, lựa chọn hướng tuyến đến đầu tư hạ tầng và trạm cập bờ.

Ông Nguyễn Việt Tiến - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hạ tầng mạng VNPT NET cho biết, VNPT mong muốn trở thành một trung tâm kết nối (hub) của khu vực. Việc triển khai dự án VTS sẽ giúp đa dạng hóa các tuyến truyền dẫn của VNPT, bên cạnh những tuyến cáp quang quốc tế hiện có, bao gồm cả cáp biển và cáp đất. Qua đó, hoàn thiện hạ tầng toàn diện, góp phần hiện thực hóa chiến lược trở thành trung tâm kết nối số của quốc gia.

Mở rộng cửa ngõ dữ liệu quốc tế, thúc đẩy kinh tế số

Hiện nay, các điểm cập bờ cáp biển của Việt Nam chủ yếu đặt tại miền Trung và miền Bắc. Việc TP. Hồ Chí Minh có trạm cập bờ kết nối trực tiếp đến Singapore - trung tâm trung chuyển dữ liệu và tài chính lớn nhất Đông Nam Á - sẽ góp phần đưa Thành phố trở thành cửa ngõ dữ liệu quốc tế trọng yếu.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn mới, Thành phố cần có hạ tầng dữ liệu và kết nối quốc tế đồng bộ, hiện đại, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Dự án cáp quang biển VTS với trạm cập bờ đặt tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo thêm cửa ngõ kết nối trực tiếp với Singapore - trung tâm viễn thông, dữ liệu và tài chính quan trọng của khu vực.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Tập đoàn Viettel và các đối tác tập trung nguồn lực, xây dựng kế hoạch triển khai chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ, đưa tuyến cáp vào khai thác theo kế hoạch năm 2030.

Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu bấm nút khởi công dự án cáp quang biển VTS

VTS được xem là công trình cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 193 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển khoa học, công nghệ; đồng thời góp phần thực hiện Chiến lược phát triển hệ thống cáp quang quốc tế đến năm 2030 của Việt Nam. Chiến lược đặt mục tiêu đưa vào hoạt động thêm 9 tuyến cáp, nâng tổng dung lượng lên tối thiểu 350 Tbps và có từ 1-2 tuyến do Việt Nam làm chủ.

Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết

Mỗi tuyến cáp mới, mỗi hướng kết nối mới và mỗi năng lực công nghệ được làm chủ sẽ góp phần củng cố chủ quyền số, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian phát triển của đất nước.