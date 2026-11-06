Siết chặt hậu kiểm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm đồ uống

Đề xuất 5 nhóm giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm

Tọa đàm "An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh bia, rượu và nước giải khát: Trách nhiệm doanh nghiệp - Niềm tin người tiêu dùng" tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và củng cố niềm tin thị trường.

Các chuyên gia thảo luận giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu dùng

Các chuyên gia đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Hoàn thiện quy định pháp luật và tăng cường hậu kiểm dựa trên rủi ro, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc và dữ liệu, kiểm soát nguyên liệu và chuỗi bán hàng, đẩy mạnh truyền thông, hỗ trợ tuân thủ gắn với xử lý nghiêm vi phạm. Các giải pháp hướng đến xây dựng hệ thống quản lý minh bạch, hiệu quả, giảm chi phí tuân thủ không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Chủ động phòng ngừa rủi ro từ khâu sản xuất

Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam nhấn mạnh, bảo vệ người tiêu dùng cần bắt đầu từ công tác phòng ngừa thay vì chỉ tập trung xử lý vi phạm. Doanh nghiệp cần chủ động áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như GMP, HACCP và ISO nhằm kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngay trong quá trình sản xuất.

Những nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với từng nhóm sản phẩm đồ uống được phân tích tại tọa đàm

Việc thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn quản lý chất lượng không chỉ góp phần hạn chế rủi ro mà còn nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sản phẩm đưa ra thị trường.

Đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, nâng cao nhận thức người tiêu dùng

Bên cạnh trách nhiệm của doanh nghiệp, các đại biểu đề nghị tăng cường phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm, hướng dẫn người dân lựa chọn sản phẩm có nhãn mác đầy đủ và nguồn gốc rõ ràng. Người tiêu dùng cũng được khuyến khích chủ động giám sát thị trường và sử dụng sản phẩm đúng cách.

Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát hàng hóa cần được đẩy mạnh. Đây là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm trên cả thị trường truyền thống và môi trường trực tuyến.

Tăng cường hậu kiểm kết hợp với chủ động phòng ngừa và ứng dụng công nghệ sẽ góp phần xây dựng thị trường đồ uống an toàn, minh bạch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và củng cố niềm tin người tiêu dùng.