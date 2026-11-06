CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Đời sống

Siết chặt hậu kiểm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm đồ uống

HOÀNG HƯƠNG, KIM NGỌC
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Tại tọa đàm về an toàn thực phẩm ngành đồ uống diễn ra ở Hà Nội, các chuyên gia đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng, tăng cường trách nhiệm doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đề xuất 5 nhóm giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm

Tọa đàm "An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh bia, rượu và nước giải khát: Trách nhiệm doanh nghiệp - Niềm tin người tiêu dùng" tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và củng cố niềm tin thị trường.

Siết chặt hậu kiểm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm đồ uống- Ảnh 1.

Các chuyên gia thảo luận giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu dùng

Các chuyên gia đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Hoàn thiện quy định pháp luật và tăng cường hậu kiểm dựa trên rủi ro, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc và dữ liệu, kiểm soát nguyên liệu và chuỗi bán hàng, đẩy mạnh truyền thông, hỗ trợ tuân thủ gắn với xử lý nghiêm vi phạm. Các giải pháp hướng đến xây dựng hệ thống quản lý minh bạch, hiệu quả, giảm chi phí tuân thủ không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Chủ động phòng ngừa rủi ro từ khâu sản xuất

Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam nhấn mạnh, bảo vệ người tiêu dùng cần bắt đầu từ công tác phòng ngừa thay vì chỉ tập trung xử lý vi phạm. Doanh nghiệp cần chủ động áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như GMP, HACCP và ISO nhằm kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngay trong quá trình sản xuất.

Siết chặt hậu kiểm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm đồ uống- Ảnh 2.
Siết chặt hậu kiểm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm đồ uống- Ảnh 3.

Những nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với từng nhóm sản phẩm đồ uống được phân tích tại tọa đàm

Việc thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn quản lý chất lượng không chỉ góp phần hạn chế rủi ro mà còn nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sản phẩm đưa ra thị trường.

Đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, nâng cao nhận thức người tiêu dùng

Bên cạnh trách nhiệm của doanh nghiệp, các đại biểu đề nghị tăng cường phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm, hướng dẫn người dân lựa chọn sản phẩm có nhãn mác đầy đủ và nguồn gốc rõ ràng. Người tiêu dùng cũng được khuyến khích chủ động giám sát thị trường và sử dụng sản phẩm đúng cách.

Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát hàng hóa cần được đẩy mạnh. Đây là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm trên cả thị trường truyền thống và môi trường trực tuyến.

Tăng cường hậu kiểm kết hợp với chủ động phòng ngừa và ứng dụng công nghệ sẽ góp phần xây dựng thị trường đồ uống an toàn, minh bạch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Tin liên quan

TP. Hồ Chí Minh siết kiểm soát thực phẩm tại chợ đầu mối

TP. Hồ Chí Minh siết kiểm soát thực phẩm tại chợ đầu mối

(HTV) - Nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào những tháng cuối năm đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt nguồn thực phẩm tại các chợ đầu mối TP. Hồ Chí Minh. Công tác giám sát được tăng cường từ khâu nhập hàng đến điều kiện kinh doanh.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy phối hợp liên ngành trong kiểm soát an toàn thực phẩm

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy phối hợp liên ngành trong kiểm soát an toàn thực phẩm

(HTV) - Kiểm soát an toàn thực phẩm cần sự phối hợp chặt chẽ từ khâu cung ứng nguyên liệu, phân phối đến chế biến và phục vụ.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Dự báo thời tiết ngày 6/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Đời sống 20:48 05/11/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 6/11/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Biến động tại Hạ viện Mỹ sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 5/11/2026

Biến động tại Hạ viện Mỹ sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 5/11/2026

Thế giới 23:48 05/11/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 5/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Sau vụ cháy, Trường Trung học cơ sở Kim Liên thông báo tạm dừng học trực tiếp

Sau vụ cháy, Trường Trung học cơ sở Kim Liên thông báo tạm dừng học trực tiếp

Thời sự 10:36 06/11/2026

Trường Trung học cơ sở Kim Liên ra thông báo đến học sinh, phụ huynh tạm dừng học trực tiếp. Ngày 6/11, học sinh sẽ tự ôn tập theo tài liệu giáo viên giao. Trường đã xây dựng phương án học trực tuyến.

Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức vận hành

Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức vận hành

Thể thao 11:25 06/11/2026

Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vừa diễn ra sáng nay (6/11) tại Tòa nhà VOH-HTV. Trung tâm chính thức vận hành từ nay đến hết ngày 12/12/2026.

Xem thêm