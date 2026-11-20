Thông qua các phiên mega livestream, chương trình ưu đãi trực tuyến và nền tảng số dùng chung, TP Hồ Chí Minh kỳ vọng mở rộng sức mua, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và tạo thêm động lực tăng trưởng thương mại, dịch vụ trong những tháng cuối năm 2026.

Tăng tốc đón sức mua trực tuyến

Những phiên mega livestream bán hàng đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng số, nhất là vào những ngày hội mua sắm như 11/11, 12/12 hay các đợt kích cầu quy mô lớn. Với sự tham gia của người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung và các nhà bán hàng, những phiên phát trực tiếp không chỉ tạo sức hút nhờ các chương trình giảm giá mà còn trở thành kênh quảng bá sản phẩm, kết nối trực tiếp doanh nghiệp với người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ chương trình tổng kích cầu cuối năm “Vibrant HCMC”, hoạt động livestream được mở rộng, kết hợp với các gói ưu đãi và chương trình khuyến mại trên nhiều nền tảng. Sức lan tỏa của các phiên bán hàng trực tuyến giúp doanh nghiệp tiếp cận lượng lớn khách hàng trong thời gian ngắn, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực cung ứng, quản lý đơn hàng và tổ chức vận hành.

Ông Calvin Lam, Tổng Giám đốc Công ty iBasic Việt Nam cho biết, vào những ngày đôi có chương trình khuyến mại, lượng đơn hàng của doanh nghiệp có thể tăng gấp 5 - 7 lần so với ngày thường. Vì vậy, doanh nghiệp phải chuẩn bị kỹ về nguồn hàng, nhân lực và quy trình xử lý đơn để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến.

“Ưu tiên số 1 là đảm bảo chất lượng hàng hóa, đảm bảo trải nghiệm mua hàng, trong ngày là khách sẽ nhận được. Tất cả các khâu vận hành phải chỉn chu để hàng hóa không bị giao trễ”, ông Calvin Lam chia sẻ.

Thương mại điện tử cũng mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng hơn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trong đó có những đơn vị quy mô nhỏ và sản phẩm đặc trưng địa phương. Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam cho biết, nền tảng phối hợp với nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC và nhà bán hàng để xây dựng các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu người mua.

Nếu được khai thác hiệu quả, thương mại điện tử có thể góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thị trường giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ; đồng thời tối ưu chi phí đưa hàng hóa đến người tiêu dùng. Đây là mục tiêu quan trọng nhằm giảm chi tiêu toàn xã hội, tăng hiệu quả kích thích tiêu dùng, mua sắm cho người dân - ông Nguyễn Lâm Thanh cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp cần tiếp tục tối ưu quy trình bán hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng giá trị mỗi đơn hàng. Đây cũng là yêu cầu để các nhãn hàng duy trì sức cạnh tranh khi người tiêu dùng ngày càng quen với việc tìm kiếm thông tin, so sánh giá và mua sắm trên môi trường số.

Hình thành hệ sinh thái tiêu dùng số

Trong chiến dịch tổng kích cầu cuối năm, TP Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào hoạt động bán hàng trực tuyến mà còn hướng đến kết nối các trải nghiệm tiêu dùng trên cùng một hệ sinh thái. Theo đó, mua sắm được liên kết với du lịch, giải trí, văn hóa và các phương thức thanh toán hiện đại, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng cho nhiều nhóm doanh nghiệp, từ bán lẻ, phân phối đến dịch vụ, lưu trú và ẩm thực.

Điểm mới của chương trình năm nay là sự kết hợp giữa hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống với các nền tảng số và thương mại điện tử. Ông Lê Minh Trung, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật và Phát triển bền vững, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, cho biết chương trình xúc tiến tiêu dùng đã được Thành phố triển khai nhiều năm, nhưng năm nay được mở rộng với sự tham gia của nhiều sàn thương mại điện tử.

“Năm nay chúng tôi kết hợp với hoạt động livestream bán hàng giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm thuận tiện hơn, góp phần rút ngắn các khâu trung gian, giảm chi phí và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt”, ông Lê Minh Trung cho biết.

Trong khuôn khổ Vibrant HCMC, Thành phố triển khai các nền tảng số nhằm tập trung thông tin về hoạt động mua sắm, ưu đãi, điểm đến và dịch vụ. Trong đó, nền tảng Sống động kết nối các chương trình khuyến mại, voucher và ưu đãi tiêu dùng; nền tảng Hello hướng đến du lịch, trải nghiệm, kết nối điểm đến, sự kiện và dịch vụ. Hai nền tảng này được đưa vào vận hành từ ngày 5/11, tạo thêm kênh để người dân, du khách tiếp cận thông tin và doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

Đáng chú ý, chương trình còn hướng đến mô hình “một điểm chạm - nhiều ưu đãi”, giúp người tiêu dùng thuận tiện tra cứu và kết nối các chương trình mua sắm, dịch vụ. Việc tích hợp các giải pháp thanh toán số; trong đó có định hướng hỗ trợ thanh toán cho du khách quốc tế, được kỳ vọng góp phần thúc đẩy chi tiêu tại các điểm bán lẻ, cơ sở lưu trú, nhà hàng và địa điểm du lịch.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, hoạt động tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 được thiết kế theo hướng kết nối mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số. Chương trình kết nối 57 sự kiện, hoạt động kích cầu, với sự tham gia của hơn 100 thương hiệu; các gói ưu đãi được triển khai thông qua nhiều hình thức như giảm giá trực tiếp, voucher, quà tặng điện tử và ưu đãi thanh toán.

Riêng chiến dịch kích cầu được triển khai trên diện rộng, với hạn mức khuyến mại lên đến 100% đối với các chương trình đáp ứng điều kiện áp dụng; tổng giá trị các gói kích cầu đạt hơn 270 tỷ đồng; hơn 4.000 voucher mua sắm có tổng trị giá hơn 2.100 tỷ đồng được huy động. Hoạt động bán hàng trực tuyến cũng được mở rộng đến 168 xã, phường và đặc khu, tạo điều kiện để người dân ở nhiều địa bàn tiếp cận các chương trình ưu đãi.

Thay vì tập trung chủ yếu tại các trung tâm thương mại, điểm bán lớn ở khu vực trung tâm, các chương trình trực tuyến có thể đưa thông tin khuyến mại đến nhiều nhóm khách hàng hơn, đồng thời giúp doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh tham gia hoạt động xúc tiến với chi phí tiếp cận thị trường phù hợp.

Vibrant HCMC đặt mục tiêu tạo ra tổng giá trị giao dịch hàng hóa trên các nền tảng thương mại và thanh toán vượt 30.000 tỷ đồng; trong đó, giá trị giao dịch tăng thêm kỳ vọng đạt khoảng 10.000 - 11.000 tỷ đồng.

“Sự tham gia của các sở ngành trong đó có những sở ngành chủ lực như Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cùng phối hợp xây dựng chương trình tổng thể; các lĩnh vực từ thương mại, đến văn hóa, du lịch hỗ trợ lẫn nhau đưa ra chuỗi sản phẩm liên hoàn, giúp thu hút khách du lịch và kích thích mua sắm. Nhờ đó, người dân du khách có trải nghiệm phong phú đa dạng tại thành phố”, ông Nguyễn Nguyên Phương chia sẻ.

Trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng thương mại, dịch vụ 13,84% trong năm 2026, việc tận dụng không gian số để kích cầu được xem là một trong những giải pháp mở rộng thị trường tiêu dùng. Việc kết nối dữ liệu giữa các nền tảng, đơn vị bán lẻ, doanh nghiệp du lịch và hệ thống thanh toán sẽ góp phần giúp các hoạt động xúc tiến thương mại không dừng lại ở những chiến dịch ngắn hạn, mà từng bước hình thành hệ sinh thái tiêu dùng số ngày càng đa dạng, mở ra không gian mua sắm, trải nghiệm mới, góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng trưởng thương mại, dịch vụ của TP Hồ Chí Minh.

Nguồn: https://baotintuc.vn/tp-ho-chi-minh-kich-cau-tieu-dung-tren-khong-gian-so-post1404598.html