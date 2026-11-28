Sáng tạo trên chất liệu gốm sứ

Gốm sứ vốn quen thuộc trong đời sống qua những vật dụng hằng ngày và sản phẩm trang trí. Ngày nay, bên cạnh kỹ thuật chế tác truyền thống, tư duy sáng tạo của người nghệ nhân đang mở ra những hướng thể hiện mới, từ hình dáng, cách khai thác chất liệu đến khả năng truyền tải ý tưởng và giá trị nghệ thuật của gốm sứ.

Không gian biểu diễn văn nghệ kết hợp trưng bày các mẫu gốm sứ truyền thống lẫn cách tân, thể hiện sự sáng tạo mới của nghệ nhân trên chất liệu quen thuộc

Yang - va: Con thuyền văn hóa trên dòng thời gian

Với đồng bào dân tộc Chơ Ro (Châu Ro), lễ hội Yang-va không chỉ là dịp tri ân thần linh, đất trời và những gì thiên nhiên ban tặng, mà còn là không gian gìn giữ, tiếp nối các giá trị văn hóa, tín ngưỡng và truyền thống cộng đồng qua nhiều thế hệ. Đây cũng là dịp để đồng bào hướng về cội nguồn, khẳng định sức sống của bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống hôm nay.

Không gian gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống qua nghi lễ, múa dân gian và sinh hoạt cộng đồng tại lễ hội Yang-va

Chính sách xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp thuế

Quốc hội vừa thông qua chính sách đặc thù nhằm xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế. Chính sách này giúp tháo gỡ vướng mắc về nghĩa vụ thuế tồn đọng, tạo điều kiện để các trường hợp đủ điều kiện hoàn tất thủ tục theo quy định.

Hoạt động giao dịch tại cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ liên quan đến chính sách xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp thuế

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 28/11/2026.