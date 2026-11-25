Nông nghiệp chuyển mình từ quy mô đến chất lượng

Từ các vùng chuyên canh cây ăn trái, hồ tiêu, rau màu truyền thống đến những mô hình ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp tại khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển đổi. Thay vì tập trung vào năng suất và sản lượng, nông dân ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và yêu cầu của thị trường. Đây là hướng đi nhằm phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, gia tăng giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích.

Sản xuất nông nghiệp tại khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển đổi

Góc học tập yêu thương - tiếp sức đến trường

Đối với trẻ em, góc học tập không chỉ là nơi tiếp thu kiến thức mà còn góp phần nuôi dưỡng ước mơ và tạo động lực trên hành trình đến trường. Tuy nhiên, với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc trang bị cho con một bộ bàn ghế học tập đầy đủ vẫn là điều không dễ dàng. Xuất phát từ sự thấu hiểu và sẻ chia, Trường Tiểu học Tân Hiệp, phường Tân Hiệp, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai mô hình “Góc học tập yêu thương – Tiếp sức đến trường”, nhằm hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện để học sinh có thêm động lực học tập.

Góc học tập yêu thương tiếp sức học sinh đến trường

Gìn giữ và tiếp nối di sản đình thần Xuyên Mộc

Trong quá trình khai phá vùng đất phương Nam vào thế kỷ XIX, nhiều cư dân đã đến Xuyên Mộc lập nghiệp, khai khẩn đất đai và hình thành các xóm làng. Cùng với quá trình định cư, người dân xây dựng đình, miếu để tưởng nhớ tiền nhân, cầu mong cuộc sống bình an và gìn giữ sự gắn kết cộng đồng. Đình thần Xuyên Mộc là một trong những công trình mang dấu ấn lịch sử, văn hóa ấy. Trải qua hơn một thế kỷ, ngôi đình vẫn được các thế hệ người dân địa phương gìn giữ và tiếp nối những giá trị di sản.

Miếu Bà Xuyên Mộc

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 25/11/2026