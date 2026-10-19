Sản xuất hoa, cây kiểng hướng tới 14.000 tỷ đồng năm 2030

Từ những vườn lan tại xã An Nhơn Tây đến các mô hình trồng mai, kinh doanh dừa bon sai ở xã Bình Lợi, hoạt động sản xuất hoa, cây kiểng tại TP. Hồ Chí Minh đang chuyển dần sang ứng dụng công nghệ và đa dạng hóa kênh tiêu thụ. Những thay đổi từ cơ sở sản xuất góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển nông nghiệp đô thị của Thành phố.

Sản xuất hoa, cây kiểng hướng tới 14.000 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh xác định hoa, cây kiểng là lĩnh vực có tiềm năng nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp đô thị, đáp ứng nhu cầu thị trường và mở rộng xuất khẩu. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng sản xuất từ 2,5-3,5% mỗi năm, phấn đấu đạt giá trị 12.000-14.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Những cành lan Mokara được trồng tại nhà vườn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Đồng thời, diện tích canh tác hoa, cây kiểng được định hướng đạt khoảng 2.960 ha, với tỷ lệ diện tích ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến tăng từ khoảng 35% năm 2026 lên 65% vào năm 2030.

Từ vườn lan hộ gia đình đến hợp tác xã

Tại xã An Nhơn Tây, vườn lan của ông Trần Thanh Trường được đầu tư từ năm 2015, hiện có diện tích hơn 5.000 m² và duy trì sản xuất quanh năm. Đầu ra tương đối ổn định giúp gia đình có nguồn thu nhập thường xuyên.

Hoạt động chăm sóc hoa lan tại một nhà vườn ở TP. Hồ Chí Minh

Ông Trần Thanh Trường, xã An Nhơn Tây, TP. Hồ Chí Minh Thị trường tương đối ổn định, thương lái tự đến đây mua.

Không chỉ duy trì sản xuất, ông Trường còn mong muốn tiếp tục học hỏi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật được địa phương hướng dẫn để nâng cao hiệu quả canh tác và có thể mở rộng quy mô.

Ở quy mô hợp tác xã, Hợp tác xã Hoa lan Huyền Thoại có 8 thành viên, canh tác trên diện tích khoảng 25 ha, tập trung sản xuất lan Mokara cắt cành.

Vườn lan được bố trí theo hàng dưới hệ thống lưới che phục vụ sản xuất

Bà Trịnh Nguyễn Anh Thư - Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Hoa lan Huyền Thoại, cho biết đơn vị đã đầu tư hệ thống tưới tự động, phun thuốc tự động và nhà lưới. Bên cạnh thị trường trong nước, sản phẩm hoa lan còn được xuất khẩu sang Campuchia.

Công nghệ số thay đổi cách chăm sóc hoa, cây kiểng

Tại xã An Nhơn Tây, đất nông nghiệp chiếm khoảng 74% tổng diện tích tự nhiên. Do đó, địa phương đang triển khai quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, đồng thời hướng dẫn nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Các giống hoa lan được canh tác tại vườn, phục vụ nhu cầu thị trường

Theo ông Phạm Văn Luân, Phó Trưởng phòng Hạ tầng xã An Nhơn Tây, địa phương còn định hướng ứng dụng truy xuất nguồn gốc, thực hiện cấp mã số vùng trồng và kết hợp các nhà vườn sinh thái để phát triển du lịch cộng đồng.

Sản xuất hoa, cây kiểng gắn với dữ liệu thời gian thực

Đáng chú ý, chuyển đổi số đang được áp dụng trực tiếp vào việc chăm sóc cây trồng. Tại xã Bình Lợi, ông Bùi Ngọc Đức, Hội Nông dân xã Bình Lợi, sử dụng hệ thống tưới tự động kết hợp châm phân cho vườn mai rộng khoảng 2 ha.

Ông Bùi Ngọc Đức, Hội Nông dân xã Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh Cứ mỗi 5 phút, các chỉ số như độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng và hàm lượng dinh dưỡng trong đất sẽ được tự động cập nhật.

Hoa lan vàng tại nhà vườn, một trong những sản phẩm của ngành hoa, cây kiểng Thành phố

Hệ thống lưu trữ dữ liệu vườn mai theo thời gian thực, cho phép theo dõi liên tục 24 giờ mỗi ngày trong suốt năm. Nhờ đó, người trồng có thêm thông tin phục vụ việc theo dõi điều kiện canh tác, thay vì chỉ dựa vào quan sát trực tiếp.

Thương mại điện tử mở rộng đầu ra cho cây kiểng

Không dừng lại ở khâu sản xuất, một số nhà vườn đang chủ động thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Trước đây, cơ sở Dừa bon sai Thanh Tùng tại xã Bình Lợi chủ yếu bán sản phẩm thông qua hội chợ và triển lãm, khiến lượng khách tập trung vào từng thời điểm.

Các sản phẩm dừa bon sai tại cơ sở Thanh Tùng được giới thiệu qua thiết bị quay hình, phục vụ hoạt động bán hàng trực tuyến

Để mở rộng thị trường, chị Trần Thị Hồng, chủ cơ sở, chuyển sang bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử và livestream giới thiệu sản phẩm. "Cách làm này giúp tiếp cận nhiều khách hàng hơn, thậm chí có cả khách nước ngoài liên hệ đặt mua", chị Trần Thị Hồng - Chủ cơ sở Dừa bon sai Thanh Tùng, xã Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh bày tỏ.

Gốc cây kiểng được phủ vật liệu và bố trí thanh chống tại nhà vườn

Từ hệ thống tưới tự động, quản lý dữ liệu vườn trồng đến hoạt động bán hàng trực tuyến, những mô hình này cho thấy các hướng ứng dụng công nghệ khác nhau trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ hoa, cây kiểng.

Nhiều loại cây kiểng bon sai được trưng bày tại nhà vườn, thu hút người đến tham quan, tìm hiểu

Qua đó, việc đầu tư công nghệ, nâng chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa thị trường được kỳ vọng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển ngành hoa, cây kiểng TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030.