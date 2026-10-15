Lễ hội hoa đăng Jinju rực sáng với khoảng 70.000 đèn

Khi màn đêm buông xuống, dòng sông Namgang tại thành phố Jinju (Hàn Quốc) khoác lên mình những dải màu rực rỡ. Hàng loạt tác phẩm đèn lồng trải dài trên mặt nước, phản chiếu ánh sáng lung linh, tạo nên khung cảnh đặc trưng của Lễ hội Hoa đăng Namgang Yudeung.

Lễ hội hoa đăng Jinju thắp sáng cả dòng Namgang

Khoảng 70.000 chiếc đèn hoa đăng được thắp sáng dọc sông Namgang và tại pháo đài Jinju, tạo nên không gian nghệ thuật ánh sáng ngoài trời với nhiều công trình sắp đặt quy mô lớn.

Đặc biệt, các tác phẩm không chỉ xuất hiện dưới dạng đèn lồng truyền thống mà còn được tạo hình thành những nhân vật, biểu tượng và mô hình nghệ thuật nhiều màu sắc. Trên nền trời đêm, ánh sáng từ các công trình phản chiếu xuống mặt nước, mở rộng không gian trưng bày ra cả dòng sông.

Sông Namgang rực sáng với những công trình đèn hoa đăng, biến khu vực ven sông thành không gian nghệ thuật ánh sáng ngoài trời

Bên cạnh đó, những bức tường thành được chiếu sáng tại pháo đài Jinju trở thành phông nền cho các tác phẩm đèn lồng. Sự kết hợp giữa kiến trúc lịch sử và nghệ thuật sắp đặt đương đại mang đến những góc nhìn khác nhau về lễ hội.

Những điểm nhấn thị giác tại lễ hội hoa đăng Jinju

Từ hình ảnh các nhân vật mang dáng dấp truyền thống đến những mô hình hoạt hình, động vật và công trình ánh sáng, mỗi khu vực trưng bày mang một sắc thái riêng.

Những tác phẩm đèn lồng tái hiện hình tượng con người nổi bật trên mặt nước, phía xa là các công trình kiến trúc lịch sử được chiếu sáng

Trong đó, các tác phẩm được bố trí trên những bệ nổi giữa sông tạo hiệu ứng phản chiếu rõ nét. Những dải ánh sáng nối tiếp nhau trên mặt nước, kết hợp cùng hệ thống chiếu sáng ven bờ, khiến khung cảnh lễ hội trở nên nổi bật khi nhìn từ xa.

Du khách gửi gắm điều ước qua những chiếc đèn hoa đăng

Không chỉ chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật, khách tham quan còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa tại lễ hội.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống góp phần giới thiệu những nét đặc trưng của văn hóa Hàn Quốc. Đồng thời, hoạt động tự tay làm đèn lồng và thả đèn xuống sông tạo cơ hội để du khách gửi gắm những mong ước của mình.

Bên cạnh các hình tượng truyền thống, những nhân vật hoạt hình nhiều màu sắc mang đến nét sinh động cho không gian lễ hội

Đáng chú ý, trải nghiệm lễ hội còn gắn với ẩm thực và hoạt động khám phá các địa điểm lịch sử tại Jinju.

Những công trình sắp đặt với kích thước lớn tạo điểm nhấn giữa dòng Namgang, nơi ánh sáng từ các tác phẩm hòa cùng hệ thống đèn trên cầu

Du khách Mirela bày tỏ sự hài lòng với chuyến tham quan: "Đồ ăn rất ngon. Mọi người đối xử với chúng tôi vô cùng thân thiện, còn những chiếc đèn lồng thì thật đẹp mắt. Chúng tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời".

Trong khi đó, du khách Beatrice đặc biệt ấn tượng với những tác phẩm sắp đặt và không gian kiến trúc lịch sử của thành phố: "Các công trình sắp đặt thực sự rất đẹp, và chúng tôi cũng rất thích thú khi khám phá pháo đài Jinju".

Những hình tượng được cách điệu bằng ánh sáng mang đến các góc nhìn mới lạ, mở rộng trải nghiệm thưởng lãm nghệ thuật trên sông Namgang

Những trải nghiệm này cho thấy sức hấp dẫn của lễ hội không chỉ đến từ quy mô trưng bày mà còn ở khả năng kết hợp thưởng lãm nghệ thuật với khám phá văn hóa địa phương.

Từ tín hiệu thời chiến đến biểu tượng hòa bình và hy vọng

Theo ban tổ chức, Lễ hội Hoa đăng Namgang Yudeung bắt nguồn từ trận chiến tại pháo đài Jinju năm 1592.

Trong cuộc chiến này, những chiếc hoa đăng được sử dụng để liên lạc với gia đình, đồng thời góp phần ngăn chặn quân xâm lược.

Trải qua hơn bốn thế kỷ, những ánh đèn từng mang ý nghĩa liên lạc giữa thời chiến đã trở thành biểu tượng của hòa bình và hy vọng.

Những mô hình cá phát sáng giữa dòng Namgang, góp thêm sắc màu cho không gian lễ hội bắt nguồn từ câu chuyện lịch sử hơn bốn thế kỷ

Từ đó, lễ hội không chỉ tái hiện một phần ký ức lịch sử của thành phố mà còn chuyển tải những giá trị văn hóa qua hình thức nghệ thuật gần gũi với công chúng.

Từ ánh sáng phục vụ liên lạc trong chiến tranh đến những chiếc đèn mang theo điều ước, Lễ hội Hoa đăng Namgang Yudeung tiếp tục kể lại câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ của nghệ thuật. Giữa dòng Namgang lung linh, những ánh đèn kết nối ký ức quá khứ với trải nghiệm văn hóa của du khách ngày nay.