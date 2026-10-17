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Văn hóa - Giải trí

Không còn cảnh sống xa hoa trong tù, Sean “Diddy” Combs bị chuyển đến nhà tù an ninh cấp thấp

THÙY DƯƠNG, HOÀNG ANH
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(HTV) - Sean “Diddy” Combs đã được chuyển đến một nhà tù liên bang tại bang Pennsylvania (Mỹ), sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng ông tận hưởng cuộc sống xa hoa trong thời gian bị giam giữ và vừa bị thương trong một vụ ẩu đả tại cơ sở giam giữ ở New Jersey.

Cục Nhà tù Liên bang Mỹ đã chuyển Combs từ cơ sở cải huấn liên bang Fort Dix đến cơ sở cải huấn liên bang Allenwood Low. Nhà tù mới nằm ở phía Nam thành phố Williamsport, cách New York khoảng 250 km về phía tây. 

Không còn cảnh sống xa hoa trong tù, Sean “Diddy” Combs bị chuyển đến nhà tù an ninh cấp thấp - Ảnh 1.

Nam rapper Sean “Diddy” Combs đang chấp hành bản án 4 năm 2 tháng tù liên quan đến các cáo buộc đưa người qua ranh giới các bang để tham gia hoạt động tình dục có trả phí (Ảnh: AP)

Cục Nhà tù Liên bang Mỹ xác nhận việc chuyển trại nhưng không cung cấp thêm thông tin. Cơ quan này cho biết không bình luận về điều kiện giam giữ hay lý do điều chuyển tù nhân nhằm bảo đảm quyền riêng tư, an toàn và an ninh.

Người phát ngôn của Combs, Juda Engelmayer, cho biết thân chủ đang tập trung hướng về phía trước và hy vọng thời gian tại cơ sở mới sẽ diễn ra thuận lợi, không bị gián đoạn không cần thiết.

Những thông tin trái chiều về cuộc sống trong tù của Combs

Tháng trước, NBC News đưa tin Combs vẫn duy trì một số khía cạnh trong lối sống của giới triệu phú tại nhà tù Fort Dix. Nam rapper bị cáo buộc đưa rượu Hennessy vào cơ sở giam giữ trái phép, nhờ các tù nhân khác nấu ăn, dọn dẹp, chuẩn bị giường ngủ và mát-xa. Ông cũng bị cho là sử dụng điện thoại di động bị cấm để xem mạng xã hội và những bức ảnh khỏa thân của bạn gái cũ.

Không còn cảnh sống xa hoa trong tù, Sean “Diddy” Combs bị chuyển đến nhà tù an ninh cấp thấp - Ảnh 2.

Việc chuyển trại của Sean “Diddy” Combs được xác nhận, song cơ quan quản lý nhà tù Mỹ chưa công bố lý do cụ thể (Ảnh: AP)

Trong khi đó, hôm 14/10, trang tin giải trí TMZ đưa tin Combs bị thương sau cuộc ẩu đả với một tù nhân khác tại Fort Dix và phải được đưa ra khỏi nhà tù để điều trị.

Tuy nhiên, Cục Nhà tù Liên bang Mỹ đã bác bỏ thông tin này, khẳng định vụ việc được TMZ đề cập là không đúng sự thật và không xảy ra. Đây là động thái hiếm hoi của cơ quan này trước một thông tin liên quan đến điều kiện giam giữ Combs.

Bản án hơn 4 năm tù của ông trùm hip-hop Combs

Combs đang chấp hành bản án 4 năm 2 tháng tù sau khi bị kết tội vào năm 2025 liên quan đến hành vi đưa người qua ranh giới các bang tại Mỹ để tham gia những cuộc gặp gỡ tình dục có trả phí.

Trong quá trình xét xử, tòa án đã nghe những lời khai gây chấn động về bạo lực và các bữa tiệc tình dục mà Combs gọi là “freak-offs”. Vụ án trở thành bước ngoặt lớn đối với một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng hàng đầu trong ngành công nghiệp âm nhạc và giải trí Mỹ.

Không còn cảnh sống xa hoa trong tù, Sean “Diddy” Combs bị chuyển đến nhà tù an ninh cấp thấp - Ảnh 3.

Sean “Diddy” Combs, một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp hip-hop Mỹ, đang thụ án tại nhà tù liên bang (Ảnh: Getty Images)

Việc chuyển trại diễn ra trong bối cảnh những thông tin về điều kiện sinh hoạt của Combs khi bị giam giữ tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà tù chưa công bố lý do chính thức dẫn đến quyết định điều chuyển này.

Nguồn tin: AP

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