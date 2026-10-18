Năm nhân vật quan trọng trong Nhánh hoa kiên cường

Nhánh hoa kiên cường - 11g từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7

"Nhánh hoa kiên cường" (A Wildflower in the City) phát sóng lúc 11g thứ Hai đến thứ Bảy trên HTV7.



Nhánh hoa kiên cường - Meena

Meena là nữ chính kiên cường đấu tranh vì công lý

Meena (Kaimook Rungrat Mengpanit) là nhân vật trung tâm trong "Nhánh hoa kiên cường". Cô lên Bangkok giúp cha làm việc, mong kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi cha cô bị nhóm cho vay nặng lãi truy đuổi và qua đời. Từ đó, Meena quyết tìm công lý và chống lại những bất công mà người lao động phải chịu đựng.

Nhánh hoa kiên cường - Chanon

Chanon là nhân vật đứng trước lựa chọn sinh tử

Chanon (Toomtam Yuttana Puangklang) là người có thế lực trong thế giới tội phạm địa phương. Cuộc đấu tranh của Meena cùng những người đồng hành khiến anh phải đối diện với lựa chọn quan trọng. Anh sẽ bảo vệ lẽ phải hay tiếp tục con đường trở thành thủ lĩnh mafia. Quyết định của Chanon cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của chính anh.

Nhánh hoa kiên cường - Ami

Ami là người bạn đồng hành của Meena

Ami (Kaothip Tidadin) là người bạn sát cánh cùng Meena trong hành trình vượt qua khó khăn. Bên cạnh tình bạn, Ami còn có những ước mơ riêng. Nhân vật góp phần thể hiện tinh thần đồng hành và sự gắn kết giữa những người trẻ khi đối diện với nghịch cảnh.

Nhánh hoa kiên cường - Khunphol

Khunphol là viên cảnh sát điều tra

Khunphol (Wittaya Thepthip) là viên cảnh sát điều tra tham gia hành trình chống lại các thế lực bất chính. Sự hiện diện của anh góp phần mở rộng cuộc đấu tranh tìm công lý. Từ nỗ lực của một cô gái trẻ, phim dần thành cuộc đối đầu với những nhóm tội phạm thao túng người lao động.

Nhánh hoa kiên cường - Chú Jom

Chú Jom là người sát cánh chống lại thế lực bất chính

Chú Jom (Mike Piromporn) cùng Meena và những người đồng hành đối mặt với các thế lực tội phạm. Nhân vật góp phần tạo nên điểm tựa cho hành trình chống lại sự lừa gạt, bóc lột và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Thông qua năm nhân vật với những vai trò khác nhau, "Nhánh hoa kiên cường" khắc họa cuộc đấu tranh giữa quyền lực và công lý. Phim đồng thời phản ánh những khó khăn của người lao động rời quê lên thành phố lập nghiệp, cùng khát vọng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Nhánh hoa kiên cường" - 11g từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên HTV7