Viện Anh ngữ và Hội nhập Quốc tế (Đại học Hoa Sen) hợp tác cùng Vietop English: Đổi mới đào tạo tiếng Anh với phương pháp E.M.P.O.W.E.R

Lễ ký kết hợp tác (MOA) giữa Trường Đại học Hoa Sen và Trung tâm Anh ngữ Vietop English

Bước ngoặt hợp tác trong chiến lược quốc tế hóa toàn diện

Theo thỏa thuận, hai đơn vị sẽ phối hợp đào tạo chương trình luyện thi IELTS/APTIS và tiếng Anh giao tiếp Biztalk cá nhân hóa cho sinh viên Hoa Sen. Đây là bước khởi đầu cho quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên, hướng tới nâng cao năng lực tiếng Anh thực hành cho sinh viên thông qua các chương trình chuẩn quốc tế và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen chia sẻ tại buổi lễ

Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Tuấn Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, cho biết nhà trường đã có bề dày 35 năm, nổi tiếng với các hoạt động hợp tác, trao đổi sinh viên quốc tế. Trong giai đoạn mới, Hoa Sen theo đuổi chiến lược quốc tế hóa toàn diện theo tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu. Chiến lược này không chỉ tập trung vào đào tạo mà còn thay đổi cả chính sách, quản trị và phát triển con người.

"Chúng tôi không chỉ đào tạo mà còn xây dựng một hệ sinh thái toàn diện: kết nối giữa đào tạo tiếng Anh, trải nghiệm học tập quốc tế và khảo thí Anh ngữ quốc tế. Khi hợp tác cùng Vietop, chúng tôi kết hợp thế mạnh của hai đơn vị để nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt chú trọng trải nghiệm của sinh viên thông qua các hoạt động field trip tại nước ngoài. Tiếng Anh ở đây không chỉ là chuẩn đầu ra, mà là năng lực để sinh viên học tập, kết nối thế giới, khám phá văn hóa và làm việc trong môi trường toàn cầu", PGS.TS Nguyễn Tuấn Đức nhấn mạnh.

Theo ông Đức, nhiều sinh viên có nền tảng tiếng Anh tốt nhưng giao tiếp hạn chế vì tâm lý e ngại, sợ sai. Chương trình của Viện đạt tiêu chuẩn kiểm định NEAS (Úc), tập trung tạo cơ hội để sinh viên giao lưu với bạn bè quốc tế đến từ châu Âu, Anh, Mỹ, Úc. Ông gửi lời khuyên: "Các em đừng đợi đến khi tiếng Anh đạt IELTS 6.0 hay 7.0 mới bắt đầu giao tiếp. Hãy mạnh dạn sử dụng tiếng Anh ngay trong môi trường học tập, đọc tài liệu, giao tiếp với bạn bè quốc tế, trong môi trường doanh nghiệp hay các chuyến du lịch."

Sự đồng điệu triết lý giáo dục và phương pháp E.M.P.O.W.E.R

Sự hợp tác chiến lược lần này là điểm gặp gỡ giữa khẩu hiệu "English in Action" của Viện Anh ngữ và Hội nhập Quốc tế với phương châm "Học là phải dùng được" của Vietop English, được kết nối thông qua phương pháp đào tạo E.M.P.O.W.E.R.

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Vận hành Trung tâm Anh ngữ Vietop English chia sẻ tại buỗi lễ

Chia sẻ về phương pháp này, ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Vận hành Trung tâm Anh ngữ Vietop English, nhấn mạnh: "Điểm cốt lõi của E.M.P.O.W.E.R là trao lại vai trò chủ động cho người học. Thay vì giáo viên truyền đạt và học viên chủ yếu ghi nhớ, chúng tôi thiết kế quá trình học để các bạn phải tự khám phá, thực hành, nhận phản hồi, sửa lỗi, thử lại và phản hồi lại chính quá trình tiến bộ của mình. Với Vietop, tiếng Anh hay IELTS vẫn cần kết quả đo lường cụ thể. Nhưng điều chúng tôi mong muốn là điểm số đến từ năng lực thực chất, chứ không chỉ từ việc ghi nhớ kỹ thuật làm bài."

Ông Nguyễn Huy Hoàng cũng nhận định E.M.P.O.W.E.R tương thích sâu sắc với định hướng Khai phóng – Ứng dụng và ba giá trị cốt lõi trong triết lý giáo dục của Đại học Hoa Sen: Human-centric (giáo dục vun đắp con người), Self-directed (tự học làm chủ cuộc đời) và Utility-oriented (thực học kiến tạo giá trị). Trên lớp, người học được khuyến khích đặt câu hỏi, tranh luận và sử dụng ngôn ngữ trong tình huống thật. Đặc biệt, yếu tố Optimize (Tối ưu hóa) trong phương pháp này còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo qua hệ thống Moore AI và LMS để hỗ trợ sinh viên học tập và giúp nhà trường quản lý tiến độ trên nền tảng số.

Đưa tiếng Anh vào thực tiễn ngay tại giảng đường

Tận dụng lợi thế học tập ngay tại cơ sở vật chất của Đại học Hoa Sen, Vietop sẽ giúp các sinh viên định hướng đúng mục tiêu tiếng Anh, đánh giá năng lực đầu vào để tư vấn lộ trình phù hợp trong bốn nhóm chương trình: luyện thi IELTS/APTIS phục vụ chuẩn đầu ra, xin học bổng và làm việc tại doanh nghiệp; tiếng Anh giao tiếp nền tảng và thực hành Biz Talk kết hợp rèn luyện kỹ năng thuyết trình, hội họp, báo cáo; TESOL hướng đến nhóm sinh viên quan tâm tới nghề giảng dạy tiếng Anh, với nội dung về phương pháp sư phạm, thiết kế bài học, quản lý lớp và thực hành giảng dạy.

Trong khuôn khổ sự kiện, sinh viên còn trực tiếp trải nghiệm các hoạt động phản xạ nghe – nói, phát âm, kỹ thuật Shadowing và Dictation sôi nổi tại workshop "English in Action: Learn, Play & Use English".

Toàn cảnh workshop “English in Action: Learn, Play & Use English”

Sinh viên Trần Nghĩa (ngành Kinh doanh Quốc tế, Đại học Hoa Sen) chia sẻ tại chương trình

Đánh giá về tính thiết thực của chương trình, sinh viên Trần Nghĩa (ngành Kinh doanh Quốc tế, Đại học Hoa Sen) chia sẻ: "Đối với ngành Kinh doanh quốc tế của em, chắc chắn tiếng Anh là một phần rất quan trọng để giao tiếp, trao đổi với khách hàng cũng như các doanh nghiệp mà mình muốn hợp tác. Ở bậc phổ thông, em chủ yếu chỉ học trên sách vở. Nhưng khi học tại Đại học Hoa Sen, với các giảng viên và chương trình phù hợp, việc học mang tính thực tế hơn rất nhiều. Việc nhà trường ký kết với Vietop và nhiều trung tâm khác là một hướng đi rất tốt để hỗ trợ sinh viên trau dồi kiến thức. Em thấy hệ thống thi thử (Mock test) tại Vietop rất sát với thực tế, giúp sinh viên biết được trình độ của mình đang ở đâu để phát triển. Các hoạt động học tập tại Vietop bám sát thực tiễn, giúp tụi em áp dụng được kiến thức vào quá trình học kinh doanh sau này."