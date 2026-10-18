Croatia: Thời tiết ảnh hưởng mùa thu hoạch nấm truffle

Ông Petar Alebic, người săn nấm truffle chia sẻ về tình hình thu hoạch nấm truffle

Ông Petar Alebic, người săn nấm truffle chia sẻ: "Trong bảy, tám năm qua, tình hình năm sau luôn kém hơn năm trước. Do hạn hán, nấm truffle ngày càng nhỏ và khan hiếm hơn."

Ngành ẩm thực địa phương gặp khó khăn trước nguồn cung nấm truffle bị suy giảm

Sự sụt giảm nguồn cung nấm truffle tự nhiên còn tạo ra thách thức cho ngành ẩm thực địa phương.

Ông Armin Mesic - Chuyên gia về nấm, Viện Rudjer Boskovic nhận định: "Thời điểm đầu mùa thường khô hạn, nấm dễ bị côn trùng xâm nhập. Hệ quả là đợt nấm này thường có chất lượng thấp và ít có giá trị thương mại."

Mô hình trải nghiệm săn nấm trong rừng cho du khách - giải pháp duy trì thu nhập cho những người làm nghề tìm nấm

Để bù đắp thu nhập, một số người làm nghề tìm nấm chuyển sang mô hình tổ chức các chuyến trải nghiệm săn nấm trong rừng cho du khách. Đồng hành cùng họ còn có chó nghiệp vụ để đánh hơi vị trí có nấm.

Theo thống kê, Croatia có khoảng 12 loài nấm truffle, trong đó mang lại giá trị kinh tế cao nhất là nấm truffle trắng với mức giá lên tới 4.000 euro một kg.



