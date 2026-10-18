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Đời sống

Bắt, khởi tố chồng cũ của Hằng Du Mục về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sản phẩm táo đỏ

HOÀNG YẾN, KIM CHÂU
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(HTV) - Tôn Bằng bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” sau khi Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” tại kho hàng Công ty Dịch Dương, với trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng) để điều tra về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Đáng chú ý, quá trình khám xét kho hàng Công ty Dịch Dương phát hiện gần 29 tấn táo đỏ mang nhãn hiệu "Hằng Du Mục", có trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Tôn Bằng bị khởi tố trong vụ việc liên quan nhãn hiệu Hằng Du Mục

Theo thông tin từ Công an TP. Hồ Chí Minh, trong quá trình triển khai cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện hoạt động kinh doanh sản phẩm táo đỏ sử dụng nhãn hiệu "Hằng Du Mục" của Sun Yupeng (Tôn Bằng).

Bắt, khởi tố chồng cũ của Hằng Du Mục về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sản phẩm táo đỏ- Ảnh 1.
Bắt, khởi tố chồng cũ của Hằng Du Mục về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sản phẩm táo đỏ- Ảnh 2.

Phát hiện sản phẩm táo đỏ sử dụng nhãn hiệu "Hằng Du Mục" của Sun Yupeng (Tôn Bằng)

Theo kết quả điều tra được cơ quan chức năng công bố, nhãn hiệu "Hằng Du Mục" đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo - Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Sau đó, ông Hảo giao nhãn hiệu cho con gái là Nguyễn Thị Thái Hằng để kinh doanh hàng hóa thông qua nền tảng TikTok.

Từ năm 2022, Sun Yupeng cùng Nguyễn Thị Thái Hằng nhập khẩu và kinh doanh táo đỏ. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, Sun Yupeng bị xác định đã thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ mang nhãn hiệu "Hằng Du Mục" khi chưa được ông Nguyễn Công Hảo cho phép.

Cơ quan điều tra cho biết Sun Yupeng biết nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Công Hảo, đồng thời không được tự ý chuyển giao, chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho bên thứ ba sản xuất khi chưa có sự chấp thuận của chủ sở hữu.

Khám xét kho hàng, phát hiện gần 29 tấn táo đỏ thương hiệu "Hằng Du Mục"

Cụ thể, Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành khám xét kho hàng Công ty Dịch Dương tại số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn. Kho hàng do Sun Yupeng làm người đại diện theo pháp luật.

Kết quả khám xét ghi nhận các thông tin chính:

- Khối lượng: 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu "Hằng Du Mục".

- Xuất xứ: Trung Quốc.

- Chứng từ: Theo thông tin được công bố, số hàng hóa này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

- Trị giá ước tính: Khoảng 1,5 tỷ đồng.

Bắt, khởi tố chồng cũ của Hằng Du Mục về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sản phẩm táo đỏ- Ảnh 3.
Bắt, khởi tố chồng cũ của Hằng Du Mục về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sản phẩm táo đỏ- Ảnh 4.

Khám xét ghi nhận 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu "Hằng Du Mục"

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh, thông qua Phòng Cảnh sát kinh tế, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", theo khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Bắt, khởi tố chồng cũ của Hằng Du Mục về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sản phẩm táo đỏ- Ảnh 5.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Tôn Bằng bị khởi tố trong đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Đồng thời, vụ việc được cơ quan chức năng xác định nằm trong hoạt động đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo định hướng của đợt cao điểm, các hành vi vi phạm phải được xem xét, xử lý trên cơ sở căn cứ pháp lý, bảo đảm khách quan và đúng quy định, không phân biệt người vi phạm là công dân Việt Nam hay người nước ngoài.

Đối với vụ việc này, các quyết định khởi tố và bắt bị can để tạm giam là những bước tố tụng được cơ quan điều tra thực hiện. Việc xác định trách nhiệm hình sự của bị can cần căn cứ vào quá trình điều tra và kết quả giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

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